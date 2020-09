Prodaja svježe hrane online u pandemiji rasla sedam puta

U razdoblju od lockdowna vidimo da se potrošačke navike mijenjaju i da sve više ljudi zbog situacije s koronavirusom pribjegava kupnji online.

Prvi podaci pokazuju da je u mjesec dana od početka pandemije online trgovina rasla i do 15%, a trend se nastavio i u idućim mjesecima, što je veliki skok ako znamo da je do sada na godišnjoj razini rasla oko 12%, priopćili su iz Hrvatske gospodarske komore (HGK), nakon što je DZS objavio podatak da je online trgovina u Hrvatskoj u prvih šest mjeseci ove godine porasla za 13,9%. Direktorica Sektora za trgovinu HGK Tomislava Ravlić kaže da su proizvodi koji se najviše kupuju putem web-shopova odjeća i obuća i potrepštine za kuću, a osjetno je rasla i prodaja svježe hrane lokalnih proizvođača.

– Od zatvaranja gospodarstva u ožujku do kraja travnja ove godine online trgovina svježom hranom rasla je i do sedam puta više nego inače, a mnogi trgovci prilagođavali su svoje kanale prodaje upravo na online – kazala je Ravlić, dodavši kako je pandemija dovela do velikog zaokreta jer se prije korone online kanalima najviše kupovalo putovanja i smještaj (54 posto) te karte za zabavne sadržaje (41 posto), dok sad upravo ti sektori bilježe najveći pad zbog ograničenog kretanja i zabrana okupljanja.

Prema nedavno predstavljenom istraživanju, koje je na 13 europskih tržišta, uključujući Hrvatsku, proveo MasterCard u suradnji s Ipsos pulsom, trenutačno 69% ispitanika kupuje online, a kao prednost ističu brzinu i uštedu vremena, dostupnost bilo kada i bilo gdje te praktičnost. Pri kupnji online 53% njih za plaćanje koristi karticu, 45% aplikacije za slanje novca, 34% gotovinsko plaćanje pouzećem i 28% karticom pri dostavi.

Plaćanje karticama pri kupnji online potaknula bi veća razina sigurnosti pri checkoutu (56% ispitanika) i posebne pogodnosti za takvo plaćanje (50% ispitanika). Nekorisnike brinu troškovi online kupnje (53%) te sigurnost osobnih podataka (44%). Kad je riječ o uređaju preko kojeg kupuju online, 76% Hrvata koristi osobno računalo, a 24% pametni telefon ili tablet.

U istraživanju konzultantske agencije Equestris tvrdi se da više od 2,1 milijun Hrvata online kupuje u vrijeme epidemije koronavirusa i planira tako kupovati ubuduće. Od toga je barem 130.000 onih koji prije nisu kupovali putem interneta. Usporedna analiza na ispitanicima između 18 i 60 godina, prije i poslije izbijanja koronakrize, pokazala je i 30-postotni rast online kupnje starijih od 50 godina, onih koji se, kako se misli, puno manje služe novim tehnologijama.

– Koronakriza zapravo je samo ubrzala postojeće globalne trendove u navikama i ponašanju potrošača – kažu iz HGK. Tako primjerice klasična trgovina sve više poprima oblike koji se spajaju s novim tehnologijama i prelazi na modele koji se kombiniraju s online trgovinom (tzv. omnichanel pristup ili u potpunosti na online).

– Najveće razlike u korištenju i prelasku u potpunosti na online su u food i non food segmentu. Neke velike svjetske kompanije svoje su poslovanje dobrim dijelom preselile na web-shopove i tijekom sljedećih pet do deset godina najavljuju zatvaranje fizičkih prodavaonica na svim razinama poslovanja – kazali su iz HGK.