Preživjeli smo sve krize, stvorili međunarodni brend i proširili posao, a sada otvaramo nova radna mjesta

Neposredno uz distribucijski centar, izložbeni salon i golemo skladište tvrtke Aquaestil, vodećeg brenda u proizvodnji kupaonske opreme u jugoistočnoj Europi i značajnog igrača na europskom i svjetskom tržištu, nalazi se proizvodni pogon KGK-a koji je nedavno kupljen i pripojen ovoj tvrtki sa proizvodnim pogonima u Dugoj Resi, Generalskom Stolu, Ozlju, Našicama i uskoro u Karlovcu. Kada se integrira taj golemi prostor distribucijskog centra s novim pogonom na prostoru KGK-a, tvornice za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu, imat će ukupno čak 50.000 kvadrata. U narednom poslovnom koraku Aquaestil će postupno zaposliti još pedesetak radnika čime će ova tvrtka, za hrvatske poslovne prilike, značajno podignuti ljestvicu uspjeha. Prijeći će granicu od 500 zaposlenika, što je u godini obilježenoj korona krizom i, posljedično, općenitog pada proizvodnje, prometa i usluga – zaista velika priča.

Foto: Srećko Radelić Ispred KGK-a: načelnik Općine Barilović Dražen Peraković (lijevo), Stjepan Basar (u sredini) i gradonačelnik Grada Karlovca Damir Mandić (desno)

- Do kraja godine uspjet ćemo premašiti prošlogodišnje brojke poslovanja. Korona nas je djelomično zaustavila u ostvarenju planiranog rasta, ali smo zato ušli u novi investicijski ciklus u kojemu ćemo imati nova zapošljavanja s pokretanjem pogona u Karlovcu. Ova je kriza bila složenija i teža od one globalne gospodarske krize iz 2008. godine, no uz pomoć gospodarskih potpora Vlade Republike Hrvatske i našim zalaganjem uspjeli smo je ostaviti iza sebe. Ono što je najvažnije, sačuvali smo radna mjesta - kaže 60-godišnji Stjepan Basar koji je sa svojim prijateljem i poslovnim partnerom Borisom Ferkulom stvorio Aquaestil te pokrenuo posao prije dvadesetak godina. Kad nije na poslovnim sastancima ili na putovanjima, uspješni poslovni čovjek Stjepan Basar, kojega prijatelji zovu Štef, sjedi i radi u ostakljenom uredu u prezentacijskom centru svoje tvrtke. Tu izgleda vrlo opušteno, čak i kada samozatajno skriva ponos. Njegova je tvrtka odavno prihvaćena i prepoznata od struke, inozemnih kompanija i što je najvažnije – od kupaca. Aquaestil trenutno ima 450 profesionalaca na različitim poslovima, kontinuirane investicijske cikluse, uspjeh na međunarodnom i domaćem tržištu te stalan tehnološki razvoj. Kraće rečeno, dvoje prijatelja, poslovnih partnera, direktora i suvlasnika iz Ozlja i Duge Rese, ostvarili su poslovni san.

Foto: Srećko Radelić Raskošan izložbeni salon tvrtke Aquaestil u Karlovcu

Prebrodili sve krize

Aquaestil je prije dvadesetak godina bio mala tvrtka s desetak zaposlenih uključenih u proizvodnju kupaonske opreme. U to su vrijeme vlasnici Basar i Ferkula vlastitim rukama proizvodili i pakirali kade, ali je Aquaestil u relativno kratkom vremenu prerastao u moćnu i brendiranu tvrtku s 450 profesionalnih zaposlenika. Njihova kupaonska oprema –kupaonske kade, umivaonici, tuš kabine, paravani, kupaonski namještaj – prodaje se u većini europskih zemalja od Rusije do Švedske i Italije, odnosno od Arapskog poluotoka do Sjedinjenih Američkih Država. Proizvodi Aquaestila mogu se pronaći čak i u hotelima poput slavnog Hiltona u Kataru gdje su opremili 200 luksuznih kupaonica, odnosno na kruzerima od Meksika i Kariba do Dalekog istoka.

Za kvalitetu svojih proizvoda Aquaestil je više puta bio dobitnik Best Buy Award, a najveće priznanje dobio je uvrštenjem u top pet poduzetnika u Hrvatskoj po izboru svjetske konzultantske kuće Ernst&Young, i to odmah iza tada nedodirljivog Mate Rimca i njegove tvrtke Rimac Automobili. Otvaranje novog proizvodnog pogona nastavak je priče o uspjehu, ali i realan zahtjev svjetskog tržišta koje je prepoznalo brend i kvalitetu Aquaestila. Ova je činjenica najljepše sadržana u ekskluzivnoj i traženoj proizvodnoj liniji Titan, pa podatak kako je više od 80 posto proizvoda ove tvrtke namijenjeno izvozu, nikoga ne treba čuditi. No do toga nije došlo slučajno, spletom okolnosti ili nekom srećom.

Foto: Srećko Radelić Proizvodna linija u Dugoj Resi većinom je robotizirana

Na kraju 1980-ih Basar je studirao strojarstvo u Zagrebu, a nakon apsolviranja radio je na poslovima razvojnog tehnologa u jednom poduzeću u slovenskoj Metliki. U posljednjem desetljeću prošlog stoljeća, s kasnijim poslovnim partnerom i inženjerom elektrotehnike Ferkulom iz Duge Rese, posao ga je odveo u Zaprešić. Basar i Ferkula radili su u tvornici polimera i sanitarija Montkemija, a onda su na kraju 1990-ih odlučili pokrenuti vlastiti biznis. Basar je smiono napustio prilično ugodan posao tehničkog direktora tada uspješne tvrtke.

- U Zaprešiću smo radili liniju za proizvodnju kada, pa smo s tom idejom pokrenuli posao kao privatnici u Ozlju, dok je prva prava proizvodna linija bila u Dugoj Resi. U suštini je posao krenuo vrlo jednostavno: napravili smo strojeve i kalupe te počeli s proizvodnjom. Imali smo krug prijatelja koji su prepoznali kvalitetu te s povjerenjem uzimali i prodavali naše kade. Tako je počelo - prisjeća se Basar vremena kada se još niti iz daleka nije mogao naslutiti kasniji uspjeh ideje Aquaestila. Od svake nove prodaje kupaonskih kada, Basar i Ferkula financirali su sve veće količine materijala, odnosno uspostavljali sve veći obim proizvodnje, pa poslovni čovjek iz Ozlja početni posao uspoređuje s kotrljanjem grude.

- Tada nas je u tvrtki bilo desetak, potom sve više. Radili smo pet, potom od deset do petnaest različitih modela za hrvatsko tržište, ali smo se odmah opredijelili i na izvoz jer smo imali nekoliko prijatelja u Nizozemskoj, Sloveniji i Italiji koji su kupovali naše proizvode. Rano smo ušli u borbu za europsko tržište - objašnjava Basar strategiju poduzeća koja se najkraće može opisati sintagmom – kvalitetan proizvod. Mala tvrtka na globalnom tržištu naprosto nije imala što tražiti, ukoliko sa svojim proizvodima nije osiguravala najviši standard. Postojao je i dodatni razlog.

Foto: Srećko Radelić Proizvodi Aquaestila mogu se pronaći čak i u hotelima poput slavnog Hiltona u Kataru, odnosno na kruzerima od Meksika i Kariba do Dalekog istoka

- Hrvatsko je tržište tada bilo relativno zatvoreno za domaću proizvodnju, najviše zbog trenda uvoza - smatra Basar. Pravi izazov za tvrtku došao je u godinama velike svjetske financijske krize koju je Aquaestil prilično lako ostavio iza sebe. Tvrtka je tada već bila prilično moćna i uspješna s godišnjim rastom prometa od dvadesetak posto, no morala se suočiti s gospodarskom činjenicom pada kupovne moći, a time i prihoda, kao i problemom naplate potraživanja. Sve su to bili izazovi i problemi s kojima su se suočili Basar, Ferkula i njihovi zaposlenici.

Aquaestil će otvoriti nova radna mjesta

- Morali smo kompenzirati drastičan pad prihoda i skok nenaplativih potraživanja na domaćem tržištu. Odgovorili smo ulaganjem u tehnološka rješenja i prilagodbe u proizvodnji, čime smo zadovoljili zahtjeve renomiranih proizvođača s tržišta zapadne Europe - ističe Basar kako je Aquaestil počeo proizvoditi samostojeće kade, walk-in tuš sustave, odnosno kompozitni materijal Astone koji se upotrebljava za izradu luksuznih pultova u hotelima i na aerodromima. Ponovno su kvaliteta i tehnologija došli do izražaja.

- Ne samo što smo tvrtku uspjeli izvući iz problema, nego smo zacrtali svoj put i od Aquaestila stvorili renomirano ime - dodaje ozaljski biznismen.

Vrlo brzo Aquaestil je s greenfield investicijom u logistički centar i izložbeni salon u Poslovnom parku Karlovac, vrijednu oko 15 milijuna kuna, objedinio svoje poslovanje prilagođujući ga modernim načinima međunarodnog poslovanja. Tijekom dvadesetak godina Basar i Ferkula su razvili proizvodnju u Dugoj Resi, Našicama, Generalskom Stolu te u pogonu u Ozlju, kojega drže posebno važnim zbog usvajanja Astone tehnologije, a riječ je o visokokvalitetnom kompozitnom solid surface materijalu izvanrednih tehničkih svojstava visoke razine primjenjivosti i izdržljivosti. S druge strane, proizvodna linija u Dugoj Resi većinom je robotizirana, što znači kako je situacija s otežanim radom za čovjeka riješena ugradnjom robota. Aquaestil općenito izrazitu pažnju posvećuje razvoju, tehnološkom opremanju pogona, digitalizaciji, robotizaciji i uvođenju CNC strojeva te razvoju materijala i načinu prerade. U Poslovnom parku Karlovac, odnosno karlovačkoj zoni Logorište, tako je vizionarski objedinjena proizvodnja svih četiriju pogona koji kao brend Aquaestil imaju više od dvije tisuće proizvoda i trenutnu dostupnost. Proširivanje centra na susjedni KGK bio je zapravo logičan potez i predstavlja budućnost ove tvrtke s ciljem nametanja na tržištu susjedne Austrije i zemalja bivše Jugoslavije.

Foto: Srećko Radelić Basar je radio na projektu obnove mosta kod Mahična, kojim se Ozalj povezao s Karlovcem

- Počeli smo s desetak, a sada imamo više od tisuću različitih modela. Prvo smo radili akrilne kade, potom smo koristili mineral mramor, a onda i kompozitni materijal. Danas proizvodimo sve, od kupaonskog namještaja i masažnih kada do masažnih i parnih tuš kabina - govori Basar ističući kako u proizvodnim linijama Aquaestila svakih četiri-pet minuta izlazi jedna kada. Prva linija u Dugoj Resi s jednostavnim kadama proizvodila je čak 11 tisuća komada mjesečno, a sada se s obzirom za znatno veću zahtjevnost gotovog proizvoda, produkcija kreće od sedam do osam tisuća komada mjesečno. Primjerice, u Ozlju se rade tuš kade s kapacitetom od tri do četiri tisuće komada mjesečno, a u Dugoj Resi funkcioniraju dvije linije koje tjedno proizvode oko 600 samostojećih kada te isto toliko drugih kupaonskih kada. Plan je povećati proizvodnju samostojećih kada, što nas ponovno vraća na nedavnu kupovinu KGK.

- Želimo povećati proizvodnju samostojećih kada, ali ćemo također riješiti još neka pitanja u proizvodnji poput obloga. Riječ je o velikim proizvodima koji zahtijevaju veliku površinu, pa nam je pitanje prostora postalo bitno. No to smo pitanje sada riješili - zaključuje Basar. Kupaonsku opremu koju proizvodi Aquaestil koriste najbolji hoteli na istočnoj obali Jadrana, ali i brojni kampovi, trgovački centri, sportski objekti, marine i moteli u Hrvatskoj, kao što svoje proizvode Aquaestil preko globalnih brendova plasira na svjetsko tržište. Za potrebe posla u njihove pogone godišnje uđe 2.700 tona sirovina i materijala, a ono što izlazi te se potom transportira na svjetska tržišta najjednostavnije je opisati riječju koja čini Aquaestil, odnosno suštinu njegovog djelovanja i uspjeha na tržištu – vrhunski proizvod.