Osam savjeta kako postići osobni uspjeh

Danas je važnije no ikada prije imati mentalitet osobe koja drži stvari pod kontrolom. Nije slučajno da termin „upravljanje" ima korijenje u latinskom jeziku gdje riječ manus znači „ruka”, a agere „biti vođen rukom” U svakodnevnom poslovnom životu odlučnost, hrabrost i fleksibilnost često su važniji od velikih vizija i 120% sigurnih rješenja.

Kada je riječ o upravljanju, postoje sofisticirane strategije i izobilje dugoročnih vizija. Međutim, vrlo često su upravo neke druge stvari one koje čine razliku između uspjeha i neuspjeha, odnosno pretvaranja teorije u praksu. U svakodnevnom poslovnom životu zdrav razum, asertivnost, odlučnost i hrabrost priznavanje greške važni su i kao tehnički know- how.

„Oni koji se bave upravljanjem s pravim mentalitetom „imanja stvari pod kontrolom” svakako su prednost u današnjem svijetu u kojem se sve brzo kreće", kaže dr. Astrid Kleinhanns-Rollé, izvršna direktorica poslovne škole WU Executive Academy. Menadžeri se ne bi trebali bojati svoju osobnost, uključujući i svoje „lošije strane”, donijeti na posao.

Temeljem bogatog iskustva rada s internacionalnim menadžerima i tvrtkama koje posluju na globalnoj razini, izvršna direktorica poslovne škole WU Executive Academy objasnila je što je nužno za dugoročni uspjeh menadžmenta:

1. Spojite vizije s okruženjem koji će ih pretvoriti u stvarnost.

U većini tvrtki postoji nevjerojatno bogatstvo ideja i vizija što ukazuje da profesionalci u menadžmentu trebaju imati jednu stvar na pameti; samo postojanje velikih vizija je beskorisno. Potrebno je stvoriti okruženje u kojem će one postati stvarnost. Transformacija i promjena ne mogu se dogoditi ako nema prostora za realizaciju vizija. U ovom kontekstu važno je postaviti prava pitanja: Koje resurse moram pružiti? Jesu li takve promjene uopće moguće s obzirom na naše unutarnje strukture i korporativnu kulturu? Gdje je naš fokus i koji su naši prioriteti? Što je s komunikacijom - postoji li jasna raspodjela uloga? Jesmo li u mogućnosti ciljano kontaktirati klijente?

2. Odlučivanje, odlučivanje i opet odlučivanje.

S obzirom na bogatstvo danas dostupnih podataka i složenost međuovisnosti, možda ćete biti u iskušenju odgađati donošenje odluke. No, je li zaista dobra ideja gubiti nekoliko dana ili čak tjedana prije nego što odlučite što činiti? Postoje istraživački dokazi da je intuicija, kao ključna komponenta odlučivanja, posljednjih godina ponovno postala važna - upravo zato što je poslovni svijet postao složeniji.

3. S mikro menadžmenta se prebacite na makro menadžment.

Svima je poznat dobar osjećaj kada na kraju dana iz ureda izađete znajući da ste iščistiti mnoštvo svojih mailova i prekrižili većinu zadataka sa svoje „to-do” liste. Kako god, dugoročno gledano, ovo će se pokazati kao loša strategija jer ne napuštate razinu mikro upravljanja. Kad je riječ o postizanju uspjeha na razini izvršnog upravljanja mnogo je važnije donijeti pravu stratešku odluku za tvrtku, suzdržati se od upletanja u poslovanje ostalih i odbaciti sklonost rješavanja detalja.

4. Smanjite ego.

Dani glamuroznog korporativnog šefa obdarenog dvostruko većom količinom samopouzdanja dio su prošlosti. Uspjeh uvijek postižu ljudi kao tim, stoga profesionalci na upravljačkim pozicijama trebaju krenuti od sebe. Upravljanje nije vezano uz stjecanje pojedinačnih prednosti već osiguranje da i oni koji daju i najmanji doprinos postizanju uspjeha od toga imaju koristi. To je prvi korak ka smislenoj promjeni. Dakle, ozbiljno razmislite o mišljenju ostalih, budite zahvalni i ne oklijevajte prilikom delegiranja.

5. Ne mora sve biti savršeno.

U teoriji se strategija savršeno implementira, no samo u teoriji. Oni koji se gube u detaljima i samo vrludaju dok cilj ne dosegne četvrtu decimalu, mogu otežati život sebi i drugima. Što se tiče uspješnosti menadžmenta, ponekad je bolje biti malo manje savršen. „Činjenica da pokazujete kako niste konstanti perfekcionist može biti prednost u vođenju ljudi”, kaže Kleinhanns-Rollé.

6. Greške su cool.

Pod uvjetom da radite prave greške. Drugim riječima, cool je činiti greške iz koji učite važne lekcije, ali ne i one koje nastaju iz nepažnje. Možda zvuči čudno no griješiti je sine qua non za uspješno upravljanje. Kleinhanns-Rollé: „Bit ćeš bolje ako iz svojih pogrešaka nešto naučiš. S obzirom na to da se realnosti današnjeg poslovnog svijeta ubrzano razvijaju, neprestano morate isprobati nove pristupe i prilagoditi se ako je potrebno – u ovom je kontekstu naziv igre brzo prototipiranje. Nekoliko je uspješnih menadžera i poduzetnika živi dokaz neuspjeha, i malih i velikih razmjera, no to je sastavni dio posla i može vas učiniti boljima.

7. Izađite iz zone komfora.

Rutine i navike su vrlo primamljujući. Naposljetku pružaju osjećaj da imate kontrolu u užurbanom poslovnom svijetu. No, ako nikada ne napustite svoju zonu komfora riskirate biti iz nje izbačeni vrlo brzo. Digitalizacija utječe na velike promjene u mnoštvu poslovanja, a mnogi propadnu jer menadžment ne mijenja sebe, niti tvrtku. Budite proaktivni i isplovite u nepoznato.

8. „Mini ja” nije najbolja strategija.

„Ova me fraza uvijek podsjeti na prijatelja", kaže Kleinhanns-Rollé. „On je višestruki poduzetnik i nevjerojatno uspješan. Njegova je filozofija: Ne okružujte se ljudima koji su poput vas („mini me"), već s onima koji su sposobni stvari napraviti bolje od vas ili učiniti nešto što vi ne možete. Njegova je snaga u tome što on vidi „veću sliku", može identificirati mogućnosti i iskoristiti ih. „Ovo nije nešto što postižete sami, ovo zahtijeva timski rad gdje svaki pojedinac ulaže osobne napore i vještine za dobrobit svih ostalih.