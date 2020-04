Udruga Franak:

Odluka o odgodi plaćanja prepuštena je samovolji banaka, Vlada pere ruke od građana

- Ono što već znamo otprije jest kako će ovu mjeru moći iskoristiti samo uredni platiše na datum 31. prosinca 2019. ili do početka nastale krize, i to za obveze koje dolaze na naplatu u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020., samo za one klijente koji će moći dokazati kako su direktno pogođeni aktualnom krizom - nezadovoljni su u Udruzi Franak