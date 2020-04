Plenković najavio odricanja: Privatni i javni sektor teret moraju iznijeti solidarno

Sjednica Vlade održava se ponovno u zgradi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Premijer Andrej Plenković na početku se zahvalio zdravstvenim djelatnicima, policajcima, vojnicima i svima za angažman u ožujku vezan za pandemiju koronavirusa te potres na zagrebačkom području.

- Dilema s kojom je suočena Hrvatska i sve zemlje svijeta ima jednostavan odabir - biramo život naših sugrađana ili biramo staviti na pauzu odnosno odreći se dosadašnjeg načina života. Mi smo se kao odgovorna Vlada odlučili na život sugrađana. I to je jedini mogući, racionalan i ispravan odabir. Pozivam sugrađane na odgovornost i samodisciplinu. Čuvajući sebe čuvate svoje najbliže, susjede i sve s kojima dolazite u kontakt. Pozivamo sve i na strpljivost. Nije lagana promjena dosadašnjeg stila života. Pozivam ih i na povjerenje prije svega struci u borbi protiv epidemije - kazao je premijer te dodao:

- Trenutno se s ovom epidemijom borimo metodologijom ranijih stoljeća, odvajanjem zaraženih od zdravih, to je jedina metoda koja sada daje rezultate. Puno bogatije zemlje nemaju ovakve rezultate kakve ima Hrvatska.

Potom se osvrnuo na gospodarsku situaciju.

- Ova pandemija izazvala je nezamislive posljedice na naše gospodarstvo, na osjećaj društva što nam se zbiva. Mi smo u fazi prilagodbe. Zbog toga je prvih 20-ak točaka vlade posvećeno borbi protiv koronavirusa. Jedna je ključna poruka: država povlači poteze stati ćemo iza hrvatskog radnika i iza gospodarstvenika. Uz ove mjere, Vlada će raditi i na tome kako jednom kad ova epidemija završi što prije i što učinkovitije ponovo pokrenuti gospodarstvo i poslovanje - rekao je premijer i dodao:

- Apeliram na temeljno načelo, a to je načelo solidarnosti. Svi skupa, bilo u privatnom ili javnom sektoru, biti svjesni da teret moramo iznijeti solidarno. To će zahtijevati odricanja od svih.

Kazao je i kako Vlada razgovara s europskim partnerima, HNB-om, bankama i drugima i čini sve da se osigura financiranje gospodarskih mjera.

- Moramo biti svi u istom brodu. Mi to i jesmo. Vjerujem da su ove mjere dobro kalibrirane, one su nastavak prvog seta mjera, one su isto bile dobro kalibrirane u tom trenutku.

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je kako je na globalnoj razini potvrđeno 936.170 oboljelih.

- Jučerašnje izvješće o nalazima u Hrvatskoj pokazuje da je od 7680 testiranih njih 936 pozitivno. To je 12,52 posto. Nakon potresa u Zagrebu rast zaraženih ostao je linearan. A sve uvedene restriktivne mjere temeljene su na znanstvenim dostignućima. Manjina koja negira epidemiju ugrožava odgovorne i poništava prednost koju smo dobili pravovremenom pripremom - rekao je Beroš i dodao:

- Uspjeli smo odgoditi eksponencijalni rast, a budućnost ovisi o svakom pojedincu. Pozivam sve da ostanu doma kako bismo sačuvali najmilije, ali i one koji brinu za nas.

Osvrnuo se i na potres u Zagrebu i činjenicu da on nije uzrokovao porast broja zaraženih.

- Unatač razornom potresu te situaciji velike životne ugroze koja je snašla građane Zagreba i okolice porast broja zaraženih ostao je linearan, što govori o visokom stupnju pridržavanja mjera naših sugrađana i u najtežim trenucima, pa im ovom prilikom zahvaljujemo - kazao je Beroš.

S obzirom da potres predstavlja dodatni okidač za anksiozna i depresivna stanja, uvedeni su telefoni za psihološku pomoć, a Beroš je pozvao građane da ih iskoriste.

Spomenuo je kako je u Hrvatsku krajem ožujka stiglo 12,5 tona medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa, a Vlada je osigurala dodatnih 20 tona zaštitne opreme.

Voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je da stožer redovito zasjeda već 36 dana, a podsjeća da su osim o koroni radili i na mjerama nakon potresa u Zagrebu.

- Trenutno radi oko 70.000 osoba zdravstvenog sustava, koje uključuje i zdravstveno i nezdravstveno osoblje. Na dnevnoj bazi angažirano je i oko 7000 policijskih službenika u cijeloj Hrvatskoj - kazao je Božinović i dodao:

- Sve mjere su privremene i bit će na snazi onoliko dugo koliko za njima bude potreba. Zadovoljni smo ponašanjem građana i zbog toga Hrvatska nema eksponencijalni rast oboljelih. Ima građana koji ne poštuju mjere, posebno samoizolacije. I s time se nosimo.

Travanjski paket gospodarskih mjera predstavio je ministar financija Zdravko Marić.

- Prijedlog zaključka kao prva i sveobuhvatna točka svih ovih osam točaka utvrđuje mjere pomoći gospodarstvu. Prva mjera je povećanje pomoći poduzetnicima sa 3250 na 4000 kuna za isplaćivanje plaća. Mi kažemo da ovo nije plaća, nadamo se da će mnogi poduzetnici svojim radnicima moći više isplatiti od ovog iznosa - rekao je Marić.

Nakon dužeg izlaganja ministra Marića u kojem je je ponovio sve navedeno na jučerašnjem predstavljanju, Vlada je usvojila travanjski paket mjera za pomoć gospodarstvu.