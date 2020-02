Obrtnicima za naučnike na raspolaganju čak 35 milijuna kuna

Josip Obraz vlastiti je obrt – elektromehaničarsku radionu otvorio 1995. godine, a veoma je brzo dobio i licencu za naukovanje budućih majstora.

Od tada svake godine nekoliko srednjoškolaca dolazi kod njega kako bi u praksi naučili ono o čemu slušaju u školi, a u posljednja dva desetljeća Josip Obraz svoje je znanje prenio na desetke mladih šegrta.

– Prvi je bio moj sin, koji se kao i ja odlučio za zvanje elektromehaničara. Kako bi mogao steći praksu kod mene, zatražio sam licencu, a onda mi se počelo javljati sve više i više srednjoškolaca. Oni mene traže da ih primim, jer im nedostaje mjesta gdje mogu tražiti naukovanje – kaže Josip Obraz koji vodi radionu za elektromotore u Rakitju kod Svete Nedelje.

Tamo radi sam uz nekoliko naučnika koji kod njega ostaju tri godine, koliko im traje školovanje. Iako Obraz već više od 20 godina sudjeluje u modelu naukovanja, ističe kako nikada nije dobio ni kune poticaja – sve do jučer.

Josip Obraz jedan je od 500 poduzetnika koji aktivno sudjeluju u obrazovanju mladih naraštaja, a kojima su jučer dodijeljeni ugovori o naukovanju u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Riječ je o projektu “Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja” koji je vrijedan 250 milijuna kuna, a koje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodi kao doprinos provedbi mjera iz Programa Vlade za usklađivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada.

Sufinanacira se 80% troškova

– Iskreno, jako sam se iznenadio. Dobio sam poziv da se prijavim, ali zvučalo mi je predobro da bi bilo istinito – kaže Josip Obraz. Njemu i drugim poduzetnicima ugovori su dodijeljeni na svečanosti koja se održala pod motom “Gdje su ruke, ima i struke”, a cilj je promicati ideju da nema kvalitetnog strukovnog obrazovanja bez uključivanja poduzetnika i obrtnika koji aktivno sudjeluju u obrazovanju mladih.

– Rezultat je taj da svi poduzetnici koji uzmu naučnike, mogu to učiniti bez kune troška – rekao je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Podaci pokazuju da su 2016. godine dodijeljene 34 potpore u iznosu od oko dva milijuna kuna, već godinu kasnije se broj dodijeljenih potpora popeo na 98 u ukupnom iznosu od 5,5 milijuna kuna, da bi 2018. godine bilo dodijeljeno rekordnih 188 potpora u vrijednosti od 10,5 milijuna kuna.

Ipak, ove je godine napravljen najveći skok te su potpore otišle u ruke 500-tinjak gospodarskih subjekata i to u ukupnom iznosu od 35 milijuna kuna pri čemu je maksimalan iznos potpore iznosio pola milijuna kuna.

Ministarstvo obrtnicima i pravnim osobama pritom sufinancira 80 posto troškova potrebnih za isplatu naknade za naukovanje učenicima, nagradu mentoru u obrtu ili pravnoj osobi koji poučava učenike u iznosu do 60 tisuća kuna godišnje te dodatnu komponentu u vidu nabave opreme potrebne za izvođenje naukovanja.

No što to zapravo znači za učenike? Oni su do sada za vrijeme naukovanja mogli dobiti stipendiju u iznosu od 9000 kuna godišnje, a ponekad bi dobili džeparac od obrtnika kod kojeg su radili. Sada će dobivati 1500 kuna mjesečno od Ministarstva koje će većinski sufinancirati i nagradu koju učeniku daje mentor. Također, sada će kroz ugovor o naukovanju moći ostvariti i pravo na nagradu u iznosu 1750 mjesečno, a pri tom i dalje biti porezna olakšica svojim roditeljima.

Prosjek ocjena mora biti 3,0

– Kada se sve zbroji, učenici će mjesečno moći dobiti 3250 kuna, što je iznos minimalne plaće u Hrvatskoj. Važno nam je da dijete od prvog dana kada upiše školu ima osjećaj da radi za plaću. Jedini limit koji smo uveli je da učenik za stipendiju mora imati prosjek ocjena 3,0 – objasnio je ministar Horvat te dodao kako je projekt većinski financiran iz Europskog socijalnog fonda, tako da je 85 posto sredstava sufinancirano, a 15 posto se izdvaja iz državnog proračuna.

Da je ovaj projekt posebice kod učenika izazvao odlične reakcije, potvrđuje nam Josip Obraz koji kaže do su njegovi naučnici s oduševljenjem reagirali kada su čuli da je dobio poticaje.

– Ja sam se njima trudio dati tu i tamo neki džeparac čisto kao poticaj za rad, ali nisam im mogao dati puno. Sada kada su čuli da će svaki mjesec dobivati nagradu, bili su jako ugodno iznenađeni i vidi se na njima da im je jako porasla motivacija – kaže Obraz.

Ipak, postavlja se pitanje je li to dovoljno da bi se mladi nakon završetka školovanja odlučili ostati u Hrvatskoj. Stoga je u sklopu projekta cilj također potaknuti poduzetnike koji sudjeluju u obrazovanju učenika da svog naučnika po završetku školovanja i zaposle.

– U tom slučaju, a zahvaljujući poreznoj reformi od 1. siječnja 2020. godine, država će rasteretiti poduzetnika u vidu smanjenja poreza i prireza na dohodak od plaće za 100 posto za zaposlenika do 25 godina te za pedeset posto za zaposlenika u dobi od 26 do 30 godine – zaključio je Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.