Nove investicije i novi zaposleni u gradu koji najviše izdvaja za gospodarstvo

Prema podacima Ministarstva financija Petrinja je dvije godine zaredom hrvatski lider među gradovima u izdvajanju proračunskih sredstava za poticanje poduzetništva i gospodarstva. Petrinja s 3.000 kuna mjesečno sufinancira svakog novozaposlenog tijekom godine dana, a daje i cijeli niz drugih poticaja što donosi i rezultate.

U prostorijama bivše petrinjske Stolarije tako je otvoren izdvojeni pogon tvrtke Tenaco grupa iz Zagreba u kojem je posao našlo 15-ak žena.

– Imamo pogon na zagrebačkom Žitnjaku i ovdje smo odučili doći nakon odlične potpore gradske uprave. Sve što smo dogovorili, brzo je bilo i odrađeno, a s Petrinjom imamo veće planove. Do kraja godine uz dodatne investicije u strojeve i tehnologiju zapsolit ćemo još 15-ak radnica – rekao je jedan od osnivača Tenaco grupe Mladen Beljo istaknuvši kako su do sada uložili oko 300.000 kuna, no investicije slijede i u narednom razdoblju.

Tvrtka se bavi proizvodnjom medicinske odjeće, posteljnog rublja, gastro odjeće i odjeće za potrebe hotela. Upravo će to i proizvoditi u prostoru donedavno devastirane Stolarije koju je donedavno bila u gradskom vlasništvu. Tenaco grupa partner je i u drugoj trvtki koja otprije godinu dana djeluje u istom prstoru. Riječ je o pogonu za obradu i lakiranje parketa, u koju je do sada uloženo 3 milijuna kuna.

– Ovi strojevi su strojevi za brušenje i lakiranje, visokokvalitetno lakiranje medijapana i masiva. Radimo i namještaj po mjeri i tu se radi više o opremanju ustanova i raznih bolnica i slično. To nam je prvi korak. Sada bi na tu investiciju trebali nadovezati još neke investicije od još toliko i planiramo zapošljavanje od 10 do 15 ljudi. Sada nas je trenutno pet, a unutar sljedeće godine planiramo nova zapošljavanja – ističe Mario Franjko iz Lukas dizajna.

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović smatra kako ove investicije nisu došle slučajno u Petrinju.

– Mi kao Grad ćemo i dalje usmjeravati novac iz proračuna prema onima koji pune taj proračun, a to su poduzetnici koji zapošljavaju. Smatram da ova investicija daje sigurnost, ali smatram i da ovim i svim poduzetnicima treba reći hvala. Danas treba biti hrabar, odvažan, moraš biti stručan, moraš imati ideju, ta ideja mora biti ostvariva. Oni su ostvarili ovu ideju u Petrinji i mislim da oni mogu biti dobar primjer da to što je Petrinja prva u Hrvatskoj po izdvajanju za malo i srednje poduzetništvo, nije slučajnost – rekao je Dumbović.

Petrinja bi uskoro trebala dobiti još jednu veću investiciju jer u Poslovnoj zoni u Mošćenici tvrtka Palavra iz Travnika, specijalizirana za proizvodnju furnira, gradi novu tvornicu koja će zaposliti stotinjak radnika. Investicija je to od oko 10 milijuna eura.