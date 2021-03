Nijemci očekuju inflaciju 3%, hrvatske prognoze 1%

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovogodišnji je siječanj Hrvatskoj donio blagi pad cijena od 0,3 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Po rastu cijena na godišnjoj razini prednjačili su alkohol i duhan, koji su u prosjeku danas skuplji oko pet posto nego što su bili lani, a s najavljenim povećanjem trošarina na duhan dodatno će poskupjeti. S druge strane najviše su pale cijene energenata. Ove se godine u Hrvatskoj očekuje umjereni rast cijena na oko jedan posto na godišnjoj razini.

Prekidi u opskrbi

Pojedine članice EU, poput Njemačke, taj su rast zabilježile već u prvom ovogodišnjem mjesecu. U siječnju je inflacija u EU ubrzala na 0,9 posto u odnosu na negativnih 0,3 posto iz prosinca, s tim što je skok u Njemačkoj bio prilično izražen s prosinačkih minus 0,7 na siječanjskih 1,6 posto na godišnjoj razini. Proteklih je dana guverner njemačke središnje banke Jens Weidmann kazao da bi se do kraja godine inflacija u Njemačkoj mogla popeti na više od tri posto, što je opet podgrijalo stare rasprave o monetarnoj politici. Nagli skok cijena u Njemačkoj potaknut je kombinacijom nekoliko jednokratnih učinaka, poput povećanja poreza na ugljik, vraćanja privremeno smanjenog PDV-a na razine prije izbijanja pandemije, ali i skupljeg transporta roba. Weidmann je opet spomenuo koliko je važna kontrola javnog duga, ali i promjena smjera monetarne politike kada počne oporavak.

Šefica Europske središnje banke mirno je saslušala upozorenja njemačkih kolega te odgovorila da će proći još dosta vremena “da bismo došli u situaciju da se brinemo zbog inflacije”. Proizvođači, međutim, upozoravaju da su im u siječnju ulazne cijene porasle najjače u posljednjih deset godina, posebno u automobilskoj industriji, kemijskoj, metalskoj i rudarstvu, a potražnja za sirovinama, posebno čelikom, nadmašila je ponudu. Naglo je skočila i cijena kontejnerskog prijevoza, a veliki prijevoznici navode da su im svi raspoloživi brodovi u pogonu. Inače, tri četvrtine međunarodne trgovine odvija se pomorskim putem, a Financial Times navodi da je cijena prijevoza pojedinim skupinama kontejnera iz Kine u Europu porasla s oko 1400 američkih dolara u ožujku 2000. godine na gotovo 8000 dolara ovog mjeseca. Cijena bakra također je na najvećoj razini u posljednjih devet godina, a cijene polimera u mjesec su dana skočile za četvrtinu.

Pojedini analitičari vjeruju da su prekidi u opskrbi ipak samo privremeni, no tako se to ne čini Nijemcima, koji očekuju da će im do kraja godine inflacija biti oko tri posto. Analitičari RBA vjeruju da će cijene energenata biti pod utjecajem polaganog oporavka cijena sirove nafte (uz blagi oporavak posljednjih nekoliko mjeseci, krajem siječnja ove godine cijena sirove nafte tipa Brent popela se na 55,88 dolara po barelu, što je 3,9% niže u odnosu na siječanj 2020.), dok bi povratak putovanja trebao potaknuti rast cijena usluga povezanih s turizmom.

Rast cijena hrane – sporiji

S druge strane rast cijena hrane usporit će, dijelom pod utjecajem globalnog okruženja te normalizacije lanaca opskrbe.

– Prema tome, očekujemo da će se prosječna stopa inflacije u Hrvatskoj kretati oko 1% – navodi Zrinka Živković-Matijević iz RBA.

VIDEO Od 12. veljače do 15. svibnja posjetite izložbu "Hrvatska svijetu"