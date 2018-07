Naše su tržnice praznik za oči, to rijetko koja zemlja ima

Broj turista i broj noćenja kategorija je kojom se uspjeh turizma vrednovao u razdoblju socijalizma. Neki ni danas ne odustaju od zastarjele navike u vremenima u kojima svjetski eksperti promoviraju koncept održiva rasta. Hrvatska kao vrt Europe zanimljiva je razvojna vizija, podizanje naše zemlje kao vrhunske eno-gastro destinacije.

Štoviše, britanski Telegraph procjenjuje da će u globalno rastućem turizmu najveći uspon ove godine postići destinacije posvećene upravo gastronomiji. A među najatraktivnijim takvim destinacijama Telegraph navodi i one iz Hrvatske. Uz to je Mali Lošinj za magazin Food & Wine Travel druga najbolja globalna gastronomska destinacija. I zaista, gostiju koji traže vrhunski gastronomski doživljaj sve je više, a oni su po mišljenju mnogih najpoželjnija kategorija turista. Slaže se s tom ocjenom i Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Hrvatska je prepoznata kao zanimljiva eno-gastro destinacija.

Nove Michelinove zvjezdice i preporuka hrvatskim restoranima dokaz su da naša gastronomija zadovoljava vrlo zahtjevne međunarodne kriterije kvalitete. Michelinove oznake daju odlične promotivne potencijale. Organizirali smo vrlo uspješna studijska putovanja popularnih britanskih chefova u Hrvatsku. Nastavljamo s projektom Hrvatska 365 Gourmet. Platforma omogućava kreiranje atraktivnih dnevnih ponuda, dvosmjernu komunikaciju kroz komentare i ocjene posjetitelja, donosi stručne recenzije restorana, informira o vrhunskim namirnicama i sezonskoj ponudi.

Je li raznolikost najveća vrijednost naše gastronomije?

Raznolikost i bogata tradicija, izvorne, zdrave, ekološki uzgojene namirnice. Možda je pretjerano reći da želimo pozicionirati Hrvatsku kao svjetsku gastronomsku velesilu, ali svakako kao zemlju koja u tim relacijama nešto znači. Naše lokalne tržnice praznik su za oči i najbolje mjesto za upoznavanje s destinacijom i lokalnom ponudom. Gastronomska ponuda produljuje sezonu. Uživanje u jelu i piću treći je motiv za posjet Hrvatskoj.

Kako procjenjujete značaj društvenih medija u gastronomiji?

Mnogi preko novih medija donose konačne odluke o destinacijama, sadržajima i aktivnostima koje žele doživjeti i iskusiti. U Hrvatskoj turističkoj zajednici odavno smo prepoznali važnost stalne prisutnosti i komunikacije s ljudima iz cijelog svijeta pomoću Facebooka, Twittera, Instagrama i YouTubea. Puno novca ulažemo u digitalni marketing i društvene mreže. Croatia.hr najposjećenija je web stranica u Hrvatskoj. Kampanju Croatia Feeds razvili su naši stručnjaci u suradnji sa svjetskim ekspertima. Google tu kampanju diljem svijeta prezentira kao uspješan “case study” u kreiranju i provedbi promotivnih kampanja.

Je li naše strateško opredjeljenje masovnost ili elitizam?

Struktura smještajnih kapaciteta u Hrvatskoj uvelike utječe na sezonalnost hrvatskog turizma. U vrhuncu ljetne turističke godine nedostaju nam hotelski kapaciteti. Gotovo pola smještajne strukture čini privatni, obiteljski smještaj koji se ne može popuniti 12 mjeseci u godini, to je činjenica od koje ne trebamo bježati. Dvojba masovnost ili elitizam rekao bih da je prividna. Mi se moramo nametati kvalitetom.

Naše su tržnice u krizi iako su neke toliko privlačne da su omiljena destinacija velikih grupa stranih turista.

Kuharske zvijezde iz svijeta koje dovodimo u Hrvatsku kako bismo potaknuli našu gastronomsku promociju odreda odlaze na naše tržnice. U mojoj Rijeci gotovo svaki turist ode na tržnicu, oko koje je niz simpatičnih “oštarija”. U njima se nude jela pripravljena od svježih sezonskih namirnica. Najsvježija dnevna ponuda iz ribarnica nudi se za marendu. Nema puno zemalja s takvom ponudom.

Crne svinje, fajferice novi su kulinarski hit, mogu li farmeri za promidžbu koristiti HTZ?

Uzgajivači crnih slavonskih svinja trebaju se odazvati na javni poziv za turistički nerazvijena područja, za kategoriju koja se odnosi na turističke inicijative. Projekt koji ističe crnu svinju kao dio naše autohtone gastronomske ponude brzo će dobiti našu potporu. Slavonija ima ogroman turistički potencijal, gastronomija je ključan aspekt ponude.

Nigdje u svijetu ne posluje vrhunski restoran brendiran kao hrvatski. Potkraj godine otvorit će se prvi takav u Bruxellesu. Na kakvu vašu podršku može računati?

Doznali smo za sličnu inicijativu naših poduzetnika u New Yorku. Chef u glasovitom Ritz Carltonu u New Yorku je naš čovjek iz Istre. Jedan od voditelja prestižnog i vrlo uglednog restorana Le Bernandin je Riječanin. Kani otvoriti vrhunski hrvatski restoran. Prošle smo godine u New Yorku u suradnji s HGK predstavili hrvatsku kuhinju i vina. Čak su i namirnice dopremljene iz Hrvatske; od tartufa i paškog sira do kulena i hrvatskih vrhunskih vina. Večer se zvala „Konoba“. Bilo je stotinjak uzvanika, iz medija, poslovnih ljudi s Wall Streeta itd. Prezentacija je bila toliko uspješna da je želimo i planiramo ponoviti i ove godine.