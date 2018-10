Najvećom investicijom uz pomoć HBOR-a gotovo udvostručili kapacitete

Bez obzira radi li se o malom poduzetniku, srednjoj tvrtki ili velikoj kompaniji, iskorak na inozemna tržišta uglavnom nije moguć bez prethodne investicije u poslovanje. Da bi ojačala svoju konkurentnost na stranim tržištima, ali i na domaćem, riječka farmaceutska tvrtka JGL, zaokružila je najznačajniji i najveći investicijski projekt Pharma Valley. Koliko je JGL-u strateški važan izvoz ocrtava činjenica da udio izvoza u prihodima od prodaje doseže 78 posto.

U tri godine, od 2012. s dovršetkom u 2015., na ulazu u Rijeku niknuo je futuristički kompleks u kojem je JGL objedinio poslovanje, istraživanje i proizvodnju, sve uz financijsku potporu Hrvatske banke za obnovu i razvitak(HBOR). Riječ je jednom od tada najvećih ulaganja u Hrvatskoj i to u razdoblju kada je gospodarstvo bilježilo pad BDP-a i osjećalo posljedice dugotrajne krize.

Dugogodišnja potpora

Ukupna vrijednost investicije na Svilnom u zaleđu Rijeke, koja je JGL svrstala među vodeće proizvođače sterilnih farmaceutskih oblika (kapi, aerosola i sprejeva) u Europskoj uniji, dosegnula je 361 milijun kuna. Za potporu u realizaciji JGL se obratio dugogodišnjem partneru, domaćoj razvojnoj banci, koja je osigurala većinu potrebnog novca. Sredstvima HBOR-a financirano je zemljište, građevina i dio opreme u iznosu od 208 milijuna kuna, uz 31 milijun kuna obrtnih sredstava.

361 milijun kuna vrijednost je investicijskog projekta Pharma Valleys

Putem financijskog leasinga financiran je ostatak opreme u iznosu od 80 milijuna kuna. "HBOR nas već dugi niz godina uspješno podržava u investicijskim i izvoznim aktivnostima, te je bio snažna i ključna poluga koja je pratila našu najznačajniju investiciju. Zahvaljujući kvalitetno strukturiranom aranžmanu, u smislu visine kamatne stope, valutne pozicije i rokova otplate, HBOR je JGL-u omogućio realizaciju projekta u cjelini", kaže predsjednik Upravnog odbora Ivo Usmiani.

Iz Rijeke ističu da tvornica namjerno izgledom zrcali strukturu DNK koja označava život, ali i dinamiku njihovog propulzivnog rasta te je svojevrstan hommage riječkoj industrijskoj baštini. Izgradnja modernog kompleksa imala je dva cilja: osigurati preduvjete i kapacitete u razvoju, proizvodnji i skladištenju te imati cjelokupno poslovanje na jednom mjestu. Ulaganje je tako obuhvatilo dvije riječke lokacije; u Svilnom 1na 14.000 kvadratnih metara smješteni su proizvodni pogodni, laboratoriji, skladište ambalaže i popratni sadržaji, dok je Svilno 2 nova lokacija na 85.000 kvadratnih metara u kojem su skladišni prostori, proizvodni pogoni, energana, server, uredski prostori te popratni sadržaj.

Osim domaće razvojne banke uz koju ih veže duga suradnja, ta farmaceutska tvrtka otišla je korak dalje u odabiru izvođača Pharma Valleyja. U JGL-u s ponosom ističu kako su iznimno rigorozne uvjete u odabiru od projektanata do izvođača uspjele zadovoljiti hrvatske tvrtke. "Usprkos iznimnoj složenosti građevina i ugrađenih tehnologija, uz iznimku specifičnih strojeva i opreme, svi izgrađeni objekti rezultat su rada hrvatskih tvrtki i domaćeg znanja, što je imalo dodatan pozitivan utjecaj na hrvatsko gospodarstvo", naglašava Usmiani dodajući kako je više od 80 posto investicije JGL na taj način vratio u krvotok domaćeg gospodarstva.

Rast prihoda od prodaje

Dovršetkom Pharma Valleyja kompanija je podigla proizvodne kapacitete na 104 milijuna jedinica, 45 milijuna više od prijašnjih mogućnosti. Osim toga, kompleks je postavljen uz najnovije orga-nizacijske zahtjeve tijeka materijala i ljudi u toj branši, instalirane su nove tehnologije i osigurani dodatni kapaciteti postojećim pogodnima sterilnih oblika i novom pogonu za aerosole i opremanje otopina.

Među inovacijama je automatizirano i robotizirano skladište bez prisutnosti ljudi s više od pet tisuća paletnih mjesta, prelazak sa serijske na kontinuiranu proizvodnju, kao i proizvodnja mikrobiološki čistih proizvoda u oblicima "Bag on Valve". Pod prvu polovicu ove godine kompanija je podvukla crtu pod 349,3 milijuna kuna prihoda, od čega gotovo 270 milijuna dolazi iz osnovne djelatnosti, farmaceutskog poslovanja. Rastu prihoda od prodaje po stopi od 27 posto na godišnjoj razini najviše su doprinijela tržišta Rusije, Ukrajine i Hrvatske.

Osigurali potraživanja u visini 20 milijuna eura

Rizike neplaćanja na ruskom i CIS tržištu izbjegli policom osiguranja

Kriza s jedne strane i problemi na ruskom, jednom od ključnih tržišta, za JGL je u prvi plan stavila važnost zaštite od rizika neplaćanja u inozemstvu. Potraživanja od kupaca u Rusiji JGL je osiguravao od 2003. sve do 2016. godine kada je kompanija prešla na model poslovanja putem povezanog poduzeća. Primjerice, 2012. utoj zemlji je JGL osigurao potraživanja u iznosu od 4,9 milijuna eura, iduće godine 6,5 milijuna, da bi ta brojka narasla na 16,8 milijuna eura 2016.godine. Dodatnu podršku u osiguranju izvoza od HBOR-a tvrtka dobiva i kroz osiguranje komercijalno teško osigurljivih kupaca iz CIS zemalja od2016. godine do danas, primjerice u2018. na tim tržištima osigurana svota iznosi 2,95 milijuna eura. U HBOR-u izvoznicima omogućuju da se policom osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja (do jedne ili iznimno dvije godine) mogu zaštititi od komercijalnih i političkih rizika. Primjerice, od slučajeva poput kašnjenja u plaćanju ili stečaja inozemnog partnera, pa do ekstremnih situacija poput eskalacije rata, koji mogu ugroziti poslovanje izvoznika. Polica osiguranja može se ugovoriti za jednog ili više inozemnih kupaca, a u slučaju neplaćanja, razvojna banka izvozniku isplaćuje odštetu. Po pojedinom kupcu može se osigurati do 90 posto potraživanja pri čemu se premija obračunava i naplaćuje mjesečno, temeljem izvršenog izvoza.

