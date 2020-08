Mladi ljudi opasno uzdrmani: Smanjena potražnja za radnicima zbog koronavirusa

Smanjena potražnja za radnicima ozbiljno je uzdrmala studentsku populaciju i mlade ljude koji su određen dio godine, a posebno tijekom ljeta pojačano radili kako bi dodano zaradili za život. U zagrebačkom Studentskom centru kažu da se potražnja za studentskim radom u ovoj godini prepolovila.

– U prvih sedam mjeseci prošle godine poslodavci su preko zagrebačkog Studentskog servisa angažirali 14.477 studenata, a ove godine priliku za posao dobilo je samo 7505 studenata – kazali su nam u uredu sanacijskog upravitelja.

Slavonci ostali kod kuće

Studenti najčešće rade u trgovinama, pomažu u uredima, brinu se o djeci, podučavaju mlade ljude, čiste uredske prostore ili gradilišta čime stječu prva dragocjena iskustva rada, ali i vlastitim radom financiraju nemale troškove studiranja, bez obzira na to žive li u studentskim domovima ili u skupljem privatnom najmu.

– Sve što se događa na općem tržištu, preslikava se na tržište studentskog rada – kažu u zagrebačkom Studentskom centru. Prošle godine do kraja srpnja poslodavci su u sektoru turizma tražili 1500 studenata, ove godine samo 625. U trgovini i ugostiteljstvu lani je radilo 3700 studenata, ove godine samo 1500 studenata. Ukupno su tvrtke i drugi poslodavci zaposlili sa zagrebačkog područja gotovo 7000 studenata manje nego lani. Veliki je pad i u broju realiziranih ugovora. U travnju prošle godine bilo je realizirano 19.149 studentskih ugovora, u travnju ove 9770. U svibnju 2019. bio je 20.431 realizirani ugovor, a u svibnju ove više nego trostruko manje – 6094 ugovora. U lipnju je u Zagrebu ostvareno 10.600 ugovora manje, u srpnju 9000 manje. Lani je od siječnja do srpnja izdano 135.338 ugovora, dok je u ovoj godini broj realiziranih ugovora u Zagrebu pao na 86.970.

– Mnogi studenti tijekom studija moraju raditi kako bi pokrili troškove studija i boravka izvan mjesta stanovanja. Turistička je sezona udarno razdoblje kada studenti rade, a kako sad posla nema, Vlada bi to trebala uzeti u obzir i povećati subvencije za plaćanje smještaja, hrane i školarina. Nemaju svi studenti mogućnost da im roditelji uskoče u pomoć i pokriju sve troškove, kaže Sven Janovski, glavni tajnik Mreže mladih.

Tihomir Milinović, voditelj Student-servisa u Osijeku, veli da se i u Slavoniji tržište studentskog rada može promatrati kao mini preslika stvarnog svijeta rada.

– Od polovice ožujka znatno se smanjila ponuda poslova jer su se izbjegavali socijalni kontakti. Samo dio studenata mogao je raditi od kuće, ili u call centrima. U svibnju je lagano krenula potražnja za radom studenata, najviše u uslužnim djelatnostima i trgovini, ali potražnja za poslom veća je od ponude. Obično je jako puno studenata s osječkog područja tijekom ljeta radilo na moru, no ovoga puta većina ih je ostala kod kuće te su na raspolaganju lokalnim poslodavcima – kaže Milinović.

“Ne šaljite studente”

Mahom su to iskusni radnici koji su odradili nekoliko sezona tako da su slavonski poslodavci sad dobili kvalitetnu radnu snagu i kompletno obučene radnike, kaže Milinović. Zanemariv broj osječkih studenata ovog je ljeta radio na moru. Preko osječkog studentskog servisa povremeno ili nešto češće radi oko 8 tisuća studenata, približno svaki treći student s tog područja. Oni u prosjeku tijekom godine zarade do 10 tisuća kuna.

Ove godine broj izdanih ugovora smanjen je i do 35 posto. Studentskom servisu često se znaju javljati vlasnici tvrtki s molbom da im servisi ne šalju studente, što oni i ne čine, no studenti sami obilaze poslodavce i ostavljaju im molbe za posao. Najniža cijena sata studentskog rada vezana je uz minimalnu plaću i ona ove godine ne smije biti manja od 25,39 kuna. Ovisno o poslovima, studenti vele da se cijena sata rada kreće i do 35 kuna.