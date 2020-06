Menadžer Bolta za Večernji: Želimo investirati u Hrvatsku i biti poželjan partner vozačima

Roman Sysel novi je regionalni menadžer središnje i istočne Europe za Bolt i u nas vrlo popularne platforme za pružanje usluge prijevoza na zahtjev. Svoju karijeru u Boltu započeo je 2015. godine kada je zaposlen na poziciji menadžera Bolta u Češkoj, a uz sadašnji posao ima i svoju savjetodavnu tvrtku pod nazivom Nula.

U ovom intervjuu objašnjava kako je Bolt preživio ovu globalnu krizu. Trenutačno je aktivno uključen u procese strateškog upravljanja u tri startupa. Područja njegova profesionalnog interesa strateški su razvoj projekta, razvoj poslovanja i prodajnih strategija te pregovaranje i lobiranje kod strateških partnera. S gospodinom Syselom dobili smo priliku napraviti intervju.

Kakva je situacija bila u tvrtki Bolt tijekom pandemije? Pretpostavljamo da je broj vožnji bio znatno smanjen.

Vrlo je mali broj sektora na koje ova kriza nije utjecala. Poslovi vezani za putovanja i mobilnost općenito su najviše pogođeni. Na neki je to način bila dobro – pokazalo se da ljudi poštuju propise državnih institucija i ostaju kod kuće. Za Bolt je ovo razdoblje bilo izuzetno teško s obzirom na to da je broj vožnji na svjetskoj razini pao 85 posto. Najveći smo pad zabilježili tijekom razdoblja potpune karantene u ožujku. Ipak, učinak na naše poslovanje tijekom pandemije razlikovao se od tržišta do tržišta. Najteža je situacija bila u Slovačkoj, gdje je broj ostvarenih vožnji nekoliko tjedana bio 0 zbog ograničenja tamošnje vlade. Bolt je oduvijek bio razuman kad je riječ o racionalizaciji troškova, a upravo nam je to pomoglo da prebrodimo krizu pa nismo morali smanjivati broj zaposlenika. Također, uspjeli smo u kratkom roku lansirati nove usluge na različitim tržištima te tako omogućiti ljudima da ostanu na sigurnom kod kuće tijekom pandemije, na primjer, usluga dostave hrane Bolt Food i usluga najma električnih skutera. Prije krize usluga Bolt Food bila je dostupna na četiri tržišta, a do kraja lipnja očekujemo da će ta usluga biti dostupna na 15 tržišta. Uvidjeli smo problem čekanja u redovima ispred lokalnih trgovačkih lanaca tijekom krize pa smo u samo nekoliko dana pokrenuli i uslugu dostave namirnica unutar opcije Bolt Food. Na pojedinim tržištima vidljivo je da isporuka namirnica čini i do 20% ukupnog broja narudžbi.

Ako je broj vožnji pao, je li broj „izgubljenih“ vožnji nadoknađen ublažavanjem mjera obrane od koronavirusa?

Već vidimo oporavak i povećanje brojki u odnosu na vrijeme karantene. Međutim, brojke su znatno niže od onih iz razdoblja prije pojave COVID-19 pandemije.

Provodite li još uvijek sigurnosne mjere u Boltu? Kako one izgledaju?

Tijekom pandemije Bolt je predstavio kategoriju Bolt Protect u kojoj su tijekom vožnje vozač i putnik odijeljeni plastičnom pregradom kako bi se spriječilo prenošenje virusa s osobe na osobu. Također, poticali smo putnike da koriste plaćanje karticama kako bi se umanjila mogućnost širenja virusa tijekom plaćanja novčanicama, a vozače smo uputili da dezinficiraju i prozrače auto između vožnji. Budući da još uvijek nemamo cjepivo ni lijek za koronavirus, pojam sigurnosti zasigurno će još neko vrijeme biti ovakav. I mi ćemo se stoga pridržavati sigurnosnih mjera dok bude potrebno uključujući naravno kategoriju Bolt Protect.

Kakve brojke bilježi Bolt u Hrvatskoj u usporedbi s drugim zemljama srednje Europe?

U Hrvatskoj i u državama srednje Europe brojke se popravljaju sukladno razini popuštanja mjera, ali smo i dalje daleko od brojki koje smo imali u veljači. I dalje smo optimistični i vjerujemo da ćemo se potpuno oporaviti do kraja godine.

Kakvi su planovi tvrtke Bolt u Hrvatskoj i općenito? Koliko ste toga morali odgoditi ili promijeniti s obzirom na pandemiju?

Hrvatsku vidimo kao jedno od ključnih tržišta u regiji te želimo u njega investirati i biti najpoželjniji partner za vozače, a i pružatelj usluga vožnje na zahtjev za naše klijente. Također, u Hrvatskoj planiramo predstaviti i nove proizvode, tj. usluge. Pandemija nas je učinila agilnijima i bržima u istraživanju i razvoju novih proizvoda. Kao primjer bih naveo činjenicu da smo planirali pokrenuti uslugu dostave hrane u Hrvatskoj, no s pandemijom se pojavila i jaka potreba za ovakvom vrstom usluge – brzo smo reagirali i uspjeli ubrzati planove te predstavili uslugu Bolt Food u samo mjesec dana.

Mislite li da će pandemija ubrzati razvoj inovativnijih sustava i oblika prijevoza, na primjer, autonomnih vozila ili nekih drugih oblika prijevoza?

Mislim da će tvrtke s poduzetničkim mindsetom, tvrtke koje u fokus stavljaju rješavanje problema i one koje su strastveno orijentirane prema izgradnji ekonomije uspješno prebroditi pandemiju te uspjeti u „novom normalnom“, s kojim ćemo se susresti nakon što mjere popuste. Nakon što kriza završi, tvrtke će se sve više fokusirati i na vrijednosti proizvoda, tj. usluga: situacije u kojima se javlja nedostatak resursa zahtijevaju da tvrtke budu više fokusirane na razvoj strategije. Na primjer, tvrtke koje pružaju usluge vožnje na zahtjev i koje će biti u stanju pružiti najprihvatljivije cijene korisnicima usluga te iznadprosječnu zaradu vozačima partnerima bit će najuspješnije. Međutim, očekujemo da dugoročni trendovi koji potiču veće korištenje usluga vožnje na zahtjev (npr., pojedinci koji se odriču vlasništva nad osobnim automobilima u potrazi za „zelenijom“ ili ekološki prihvatljivijom opcijom kretanja te gradovi koji poduzimaju određene aktivnosti u borbi s onečišćenjem zraka) ostati nepromijenjeni.

U kojem smjeru ide razvoj Bolta kao pružatelja usluga prijevoza bez obzira na prethodno pitanje?

Bolt želi proširiti svoju osnovnu djelatnost, prijevoz putnika, na nova tržišta u Europi i Africi jer vidimo da ljudima u mnogim državama nedostaju pristupačan i siguran način kretanja unutar gradova. Također, nastojimo postići raznovrsnost usluga koje pružamo budući da vidimo kako postoje brojni dodatni načini kojima bismo ljudima mogli olakšati potrebu prijevoza. Prošle godine smo ponudu usluga znatno proširili: korisnicima smo ponudili uslugu najma električnih skutera i želja nam je upravo tu uslugu ovo ljeto proširiti na 45 gradova diljem svijeta. Tijekom pandemije uveli smo uslugu Bolt Food na novih 11 tržišta, uz postojeća četiri tržišta i nadamo se da će usluga biti dostupna većem broju korisnika u dodatnim gradovima. Industrija prijevoza nastavit će se razvijati kako električna vozila budu postajala dostupnija, a neki stručnjaci očekuju da će upravo električna vozila biti prisutnija od automobila s pogonom na izgaranje u idućih 20 godina. Električna vozila također emitiraju znatno manje štetnih tvari, što ih čini prihvatljivijima za okoliš, a upravo smo tu činjenicu osvijetlili tijekom karantene uvidjevši znatno smanjenje zagađenja ispušnim plinovima. Kako su se tijekom vremena ljudi i posao prilagodili radu od doma, postoji mogućnost da će se smanjiti broj vlasnika automobila. Oni koji su odlučili prodati svoj automobil ili obitelji koje su reducirale broj s dva na jedan automobil okrenut će se platformama za pružanje usluge prijevoza na zahtjev za nekoliko lokacija na koje moraju ići tijekom tjedna umjesto svakodnevnog putovanja na posao i s posla. Nove okolnosti vidimo kao priliku za Bolt u nastojanju da ljudima olakša potrebu da kraća putovanja obave skuterom ili biciklom. Također, uvidjeli smo da cijeli sektor prijevozničkih tvrtki mora preuzeti odgovornost i brigu za okoliš, pa smo početkom godine najavili Zeleni plan u sklopu kojega se naturaliziraju emisije ugljika od vožnji svih korisnika iz Hrvatske i ostalih država u Europi u kojima Bolt posluje.

Usluge poput Wolta i Glova u Hrvatskoj su vrlo brzo stekle popularnost, ali čini se kako su završetkom pandemije online aktivnosti u opadanju. Jeste li zadovoljni uslugom Bolt Food koju ste lansirali u Hrvatskoj i ostalim državama? Jeste li razmišljali o pružanju dodatnih usluga u sklopu aplikacije Bolt?

U svim gradovima gdje ja lansirana usluga Bolt Food susreli smo se s odličnim interesom lokalne populacije, ali i restorana. Vjerujemo kako će neke nove navike trajno ostati i kada ova zdravstvena kriza završi. Znatan broj ljudi koji su prvi put koristili online usluge poput dostave hrane ili namirnica tijekom pandemije to će nastaviti raditi. Svakako nastojimo postići raznovrsnost usluga koje pružamo jer vidimo da postoje brojni dodatni načini kojima bismo ljudima mogli olakšati potrebu prijevoza: bilo da je riječ o najmu skutera, motocikla, električnog bicikla, naručivanju hrane bilo namirnica putem aplikacije ili dostave paketa njihovim prijateljima.