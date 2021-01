Mali udruženi ulagači uzdrmali su velike burzovne mešetare: “Ovo je bio dan bez presedana”

Kako došlo, tako o’šlo, rekao bi narod u ovim našim krajevima. Dionice GameStopa, čiji je streloviti rast mnogo malih ulagača na trenutak učinio dosta bogatijima, s početkom jučerašnjeg dana počele su padati. Razlog je zabrana njihova trgovanja na platformi Robinhood putem koje bez troška dionicama mogu trgovati mali investitori. Trgovanje je zabranila i Trade Republica nakon vrtoglavog rasta dionica u srijedu.

“Bio je to dan bez presedana na tržištu kapitala”, komentirali su iz Trade Republice.

Očekivana je to reakcija sustava kojemu nije drago kada mali uspijeva pobijediti velike. Tako je poznati internetski poduzetnik Kim DotCom, tvorac nekada velikog hosting servisa MegaUpload, koji već godinama izbjegava izručenje Sjedinjenim Državama zbog optužbi za kršenje autorskih prava i prijevaru na tom servisu, napisao na svojem Twitteru: “Slobodna tržišta slobodna su kao Julian Assange.”

Ujedinilo ljevicu i desnicu

Nakon što je zabranjeno trgovanje dionicama GameSpota, to je potaknulo rasprave o teorijama zavjere i političkim intervencijama, a poteglo je i sudske tužbe. Osim trgovanja dionicama GameStopa, zabranjeno je i trgovanje dionicama sedam drugih kompanija (kinematograf AMC, Nokia, BlackBerry, Trivago...) gdje su uočavani slični trendovi. I u tim slučajevima, tvrdi se, rast cijena dionica bio je potaknut raspravama na forumu Reddita, a situacija je velike hedge fondove stajala čak milijarde dolara jer su se kladili na pad tih dioniva. I tako su dionice svih tih tvrtki nakon ekponencijalnog rasta počele naglo padati.

A situacija je izazvala donedavno potpuno nemoguć politički razvoj – oko afere GameStop složili su se krajnje desni trumpovac Ted Cruz i krajnje lijeva Alexandria Ocasio-Cortez. Demokratska zastupnica napisala je na svojem Twitteru: “Sada moramo više znati o odluci aplikacije Robinhood da blokira mogućnost malim ulagačima da kupuju dionice dok su hedge fondovi slobodni trgovati dionicama kako god oni to žele. Kao članica Odbora za financijske usluge podupirem saslušanje ako bude potrebno”. Njezin je tweet retweetao Ted Cruz: “U cijelosti se slažem”.

Veliki su fondovi izgubili ogroman novac na trgovanju GameSpotovim i sličnim dionicama zbog pogrešne procjene da im mali ulagači ne mogu ništa, čak ni kada se udruže u brojnije skupine. Nisu mogli pretpostaviti da će ukupna vrijednost dionica GameSpota u jednom trenutku doseći 30 milijardi dolara, što je oko stotinu puta više nego što su iste dionice vrijedile u kolovozu. No kada se malim špekulantima oduzme mogućnost cjelovitog trgovanja, Robinhood i platforme poput Trading 212, koja se koristi i u Europi, ostavile su tek mogućnost prodaje spornih dionica, ali ne i kupnje, izazvano je veliko negodovanje, pogotovo na Redditovu podforumu WallStreetBets s kojega je sve i krenulo. Do kraja četvrtka dionice GameSpota pale su za 44 posto, a žestok su pad doživjele i dionice ostalih sedam kompanija.

Tako je efektivno obustavljena “demokratizacija” trgovanja dionicama, kako su to nazvali mediji. A time se dovela u pitanje i budućnost aplikacija poput Robinhooda koji je od 2013., kada je osnovan, pa naovamo skupio 13 milijuna korisnika.

Veliki uzvraćaju udarac

Kao što smo to bili i najavili u jučerašnjem tekstu o novom trendu u trgovanju vrijednosnicama, koje je jedan od temelja kapitalizma, stigle su vijesti da Bijela kuća i regulatori pomno motre što se događa. Iz svega je jasno kako se može lako dogoditi da ogroman broj malih špekulanata zbog blokade Robinhooda i sličnih usluga izgubi velik novac. Pa onda uslijedi val tužbi ili čak i slučajevi samoubojstva što se već u slučaju Robinhooda dogodilo lani kada se mladi ulagač ubio pogrešno vjerujući da je izgubio 730.000 dolara. Jedan je analitičar istaknuo da je to zapravo igra u kojoj ne dobiva nitko.

– Čini se kako se događa nemogućnost razumijevanja da je jedini način da se realizira papirnata dobit nakon ovakvog rasta to da se proda, i to na način da svoje neželjene dionice istovarite nekome, još većoj budali koja misli da će dionice još rasti – oštar je Neil Wilson, glavni analitičar Markets.com-a.

Ako ništa, onda će mnogi možda osjetiti potrebu da još jednom pogledaju film “Vuk s Wall Streeta” koji je u osnovi ista priča, “pump and dump” shema. No tada je sustav mogao uprijeti prstom u jednog čovjeka, Jordana Belforta, a ovdje se radi o novom fenomenu, konsenzualnom masovnom trgovanju. Koje je dozvoljeno fondovima, ali nije malim ulagačima koji su za sustav očito nešto poput pljačkaša kočija na Divljem zapadu. No nema sumnje da će cijela situacija izazvati novi zaokret financijskog sektora koji je posljednjih deset dana proživio još jedno izokretanje, odnosno slom niza stvari koje su se svrstavale pod “normalno”. Samo, sigurno je da “novo normalno” neće odrediti sitni špekulanti, ma koliki ih broj bio u jednoj skupini, već ponovo regulatori.