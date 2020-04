LAB Split promovirao online trgovinu s Krešom Bengalkom

Hrvatske se male nezavisne pivovare u nametnutoj krizi snalaze, i to prilično brzo, preko dostave. Većina ih sada ima svoje webshopove, a jedna od domaćih craft pivovara koje su nedavno otvorile svoj webshop je i splitski LAB. Na njihovim stranicama pronaći ćete link s kompletnom ponudom njihovih piva, neka i po posebnoj cijeni. Kako kažu u LAB Splitu, dostava ide jako dobro, do razine da su zalihe piva namijenjene sada upitnoj sezoni zapravo već potrošene. - Situacija sa koronavirusom nas je sve zatekla ali možda u konačnici na jedan pozitivan način jer nas je izravno povezala s našim konzumentima putem webshopa. Čim je došlo do zatvaranja ugostiteljskih objekata, počeli su pozivi prijatelja pivovare i narudžbe, nakon par dana kada smo pokrenuli webshop počeli su nam se i javljati novi konzumenti koji nikada do tada nisu pili naše pivo. Cijene smo spustili kako bi svi mogli priuštiti sebi to naše domaće pivo. Iako na to naša konkurencija ne gleda blagonaklono, pivo mora biti pristupačno svima kako bi se taj val crafta još više zakotrljao i postao dio svakodnevnice konzumenata. Ohrabruje nas i činjenica da se mnogo novih kupaca ponovno javilo i ponovilo narudžbe, kaže Siniša Anđelić iz Pivovare LAB Split. Ta naša južna pivovara poznata je i po čestom sponzoriranju različitih splitskih umjetnika, bilo to za prigodu nekadašnjeg obilježavanja Movember, ali i u drugim prilikama. Tako je popularni splitski hip-hoper Krešo Bengalka veliki ljubitelj LAB-ovog piva pa je ono bilo prisutno na snimanju njegovaih spotova. Sada im je uzvratio promocijom novog webshopa te pivovare za što je napravljen i kraći reklamni spot. Piva LAB-a Split možete naručiti kako za Split i Dalmaciju tako i za ostatak Hrvatske. Plaćanje je beskontaktno.