'Kvaliteta naših robnih marki ista je u Njemačkoj i u Hrvatskoj'

U idućoj poslovnoj godini dm će u otvaranje triju novih prodavaonica, modernizaciju 11 postojećih te dalji razvoj asortimana uložiti čak 62 mil. kuna, najavio je ovih dana direktor dm-a Mirko Mrakužić. Najuspješniji drogerijski lanac u Hrvatskoj proteklu je poslovnu godinu, koja za njega završava u rujnu, završio s 2,22 mlrd. kuna prometa i rastom od 4,8 posto, a u širenje i modernizaciju prodajne mreže uloženo je 53,7 mil. kuna. Definitivno još ima prostora za rast s novim proizvodima i uslugama, uvjeren je Mrakužić s kojim razgovaramo o plaćama, zaposlenicima, robnim markama, daljim planovima kompanije... koja je, ne bez razloga, već 10 godina zaredom najpoželjniji poslodavac u Hrvatskoj.

Prosječna plaća u dm-u u lanjskoj je poslovnoj godini premašila 10.200 kuna neto. Kako to komentirate?

– Da budemo precizni, to nije prosječna plaća u dm-u, nego u prodavaonici u koju su uključene sve plaće prodavača, zamjenice i poslovotkinje. Na nivou cijelog dm-a prosjek bi bio i nešto veći jer bi tad u njega bili uključeni i menadžeri. Danas dm u Hrvatskoj zapošljava 1565 djelatnika i imamo kontinuirani rast plaća od dolaska na hrvatsko tržište. No moramo biti fer i priznati kako je pored vlastitog ulaganja u rast plaća, za njihov rast u ovoj godini zaslužna i Vlada RH koja je poreznim izmjenama povećala neoporezive isplate zaposlenicima, a mi smo tu mjeru vrlo rado primijenili i svojim djelatnicima isplatili i neoporezive naknade do punog iznosa.

Što, po vašem mišljenju, sprječava ostale trgovce u Hrvatskoj da svoje radnike bolje plate?

– Na to bi oni trebali dati odgovor. Mi vjerujemo da s korektnim plaćama možemo biti i tržišno atraktivni što se tiče samih zaposlenih i tržišno atraktivni što se tiče naših cijena.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Tko najviše profitira sa zadovoljnim radnikom?

– Najviše profitira naš kupac. Od dolaska u Hrvatsku dm nije mijenjao poslovnu filozofiju: dobar poslodavac redovitim primanjima i dobrom plaćom može zadržati djelatnike, ali uz to, jedan od glavnih preduvjeta za dugoročno uspješno i održivo poslovanje jest kontinuirana briga za zaposlenike, odnosno zdravi međusobni odnosi, mogućnost individualnog razvoja i napredovanja, ali i sigurnost svakog našeg djelatnika da se može osloniti na svog poslodavca i kolege. Sinergija je to u kojoj efikasnije djelovanje svakog motiviranog djelatnika povećava individualnu efikasnost, ali i efikasnost cjeline. O tome najbolje svjedoče naši poslovni rezultati, kao i percepcija dm-a u javnosti kao uspješne i društveno odgovorne kompanije koja prepoznaje potrebe svojih djelatnika i kupaca, kao i zajednice u kojoj posluje.

Za svako novorođeno ili posvojeno dijete dajete 10.000 kuna. Kad bi i drugi vodili pronatalitetnu politiku poput dm-a, mislite li da bi brojke o 40 razreda manje rođenih u lanjskoj godini bile manje pesimistične?

– Vjerujem da i korporativni sektor mora dati svoj doprinos životu u zajednici u kojoj posluju, posebno oni uspješni. Mi u dm-u ne smatramo da će dm ovim potezom spasiti pronatalitetnu politiku u Hrvatskoj, ali je to jedna lijepa gesta za naše djelatnike kojima želimo biti podrška u prvim danima s djecom. Godišnje imamo skoro 100 novih beba, odnosno djece i ponosni smo na svako od njih. Osim jednokratne pomoći razvili smo i poseban program ponovnog uvođenja u posao za sve djelatnice i djelatnike koji se nakon roditeljskog dopusta vraćaju na posao, tijekom kojih obnavljaju potrebna znanja i stječu nova, važna za povratak na svoje radno mjesto.

Kakve su odlike koje mora imati najbolji poslodavac u Hrvatskoj, već 10 godina zaredom?

– Za to je najbitniji fer odnos prema vlastitim zaposlenicima, što mnogi prepoznaju i dobivamo izuzetno puno molbi na posao. Drago nam je što ljudi prepoznaju dm kao poželjnog poslodavca, ali nismo na to posebno ponosni jer je to, na žalost, slika gospodarske situacije kod nas, gdje dm iskače s primanjima koja se smatraju natprosječnima.. Činjenica je da dm na hrvatskom tržištu kontinuirano ostvaruje odlične poslovne rezultate i da najveći dio zasluga za to odlazi upravo našim djelatnicima i djelatnicama. Logično je stoga da s njima i dijelimo taj uspjeh, osiguramo im zasluženo dobra primanja, ali i brojne druge mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj. Naravno, uz naše zaposlenike, uspjeh dm-a bilo bi nemoguće ostvariti bez povjerenja i podrške naših kupaca na čemu smo svakodnevno zahvalni.

Zanima li vas online prodaja?

– Online prodaja sigurno je budućnost, nešto o čemu razmišljaju svi trgovci. No u kojem obimu i obliku vrijeme će pokazati. Ipak, nama je još uvijek jako bitan osobni kontakt s kupcima radi nezamjenjivog osjećaja kupovine u fizičkim prodavaonicama.

Kakav je danas prosječan kupac u dm-u? Koliko vrijedi prosječna košarica i što najviše kupuje?

– Današnji kupci dm prepoznaju kao trgovinu u kojoj najčešće kupuju proizvode za osobnu njegu i higijenu, proizvode za brigu o kućanstvu te kozmetičke proizvode, što nam je pokazalo istraživanje agencije Ipsos. Dnevno u dm-ovim prodavaonicama kupuje više od 88 tisuća ljudi, a prosječna je košarica nešto viša od 80 kuna. Ono što je bitno kod nas je da imamo koncept trajno dobre cijene što znači da ne morate skakati s jednog kraja grada na drugi da biste kupili 10 paketa pelena ili toaletnog papira na popustu, već možete opušteno kupovati u svim dm prodavaonicama uz najniže cijene. Uz to, vi odlučujete kada želite potrošiti bodove koje ste skupili i time dodatno uštedjeti.

Koliko uštede kupci mogu godišnje ostvariti u programu vjernosti?

– U proljeće 2018. unaprijedili smo program vjernosti i od tada je novom programu dm active beauty pristupilo više od milijun naših kupaca u Hrvatskoj. Oni su ukupno ostvarili više od 44 milijuna kuna ušteda u prošloj godini sakupivši gotovo 500 milijuna bodova vjernosti. Popuste putem programa dm active beauty naši kupci mjesečno iskoriste 91.000 puta, a kako kroz naše prodavaonice dnevno prođe više od 88.000 kupaca to znači da se jedan cijeli dan mjesečno u dm-u plaća samo bodovima active beauty.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Koliko prometa dm-a čine vlastite robne marke?

– Gotovo trećinu. Naši kupci mogu birati između 35 linija i više od 5300 proizvoda. Prema istraživanju agencije Ipsos, čak 92 posto građana kupuje robne marke dm-a i smatraju kako dm-ova robna marka ima izvrsnu kvalitetu i cijenu. To pokazuju i prodajni rezultati. Balea je među najdražim markama građanima Hrvatske koja sama ima udio od 12 posto u ukupnoj prodaji dm marki. Tako smo u prošloj godini prodali 172.920 tekućih sapuna Balea Sensitive. Dnevno smo, pak, prodali 2400 proizvoda nove dm linije za šminkanje trend IT UP čija je prodaja rasla za više od 12 posto. Prodaja naše linije eko prirodne kozmetike alverde rasla je za visokih 61 posto.

Koliko su u dm-u uključeni domaći proizvođači? Raste li njihov broj?

– Kontinuirano tragamo za novim dobavljačima u Hrvatskoj, posebno za OPG-ovima s ekološkim proizvodima, koji mogu osigurati dovoljne količine proizvoda za naše potrebe. Lani smo imali 1041 proizvod hrvatskih proizvođača, od čega 163 ekološka. Neke od njih, poput Olivala, Biobaze, Lole Ribara... danas možete naći i u susjednim zemljama. No, kupci se kad je hrana u pitanju moraju naviknuti da ona nije prašak za rublje koji se može proizvoditi u svako doba godine te da ima određenu dozu ekskluzivnosti. Primjerice, ako je riječ o medu s Kornata, riječ je o određenoj količini koje neće biti do druge godine.

Koliko je i u dm-u važno lokalno, eko...?

– Primjećuje se rast kupovne moći građana, kao i da su financijski stabilniji, a samim time i osvješteniji i zahtjevniji u smislu domaće proizvodnje. Suradnjom s lokalnim dobavljačima želimo im ponuditi hrvatsku kvalitetu kojoj vjeruju, ali isto tako podržati domaće proizvođače i lokalnu proizvodnju. Osim toga, održiva proizvodnja je nešto čemu pridajemo veliku pažnju i pri proizvodnji dm-ovih marki i ponudu u tom segmentu stalno širimo i unapređujemo asortiman. Kupci to prepoznaju pa s ponosom možemo reći da bilježimo rast prodaje hrvatskih eko proizvoda od gotovo 12 posto, a ukupno hrvatskih proizvoda za nešto više od 7 posto.

Kako se pokazala prodaja bezreceptnih medicinskih proizvoda?

– Prvu smo prodavaonicu s OTC odjelom otvorili 2008. i ta odluka se pokazala ispravnom i opravdanom prije svega kroz stope rasta. U protekloj godini otvorili smo tri nova OTC odjela i s krajem prošle poslovne godine imali smo 22 prodavaonice s OTC odjelom, a možemo se pohvaliti da smo već i u ovoj poslovnoj godini otvorili jednu novu u Đakovu te ih trenutno imamo 23. Rast u OTC segmentu protekle je godine bio veći od 31 posto, stoga nastavljamo sa širenjem u tom segmentu i u sljedećoj godini.

Nedavno se pri EU diglo dosta prašine zbog proizvoda svjetski poznatih kompanija koji su različiti za zapadno i istočno tržište. Kako to funkcionira u dm-u?

– Sve robne marke koje se prodaju u dm-u proizvode se na jednom mjestu za cijeli koncern, što znači da je kvaliteta identična u Austriji, Njemačkoj, Hrvatskoj i čitavom europskom tržištu. dm pozdravlja inicijativu uvođenja jedinstvene kvalitete proizvoda za sve zemlje članice EU. U komunikaciji s dobavljačima nastojimo istražiti na koji način možemo doprinijeti ostvarenju tog cilja te dobavljačima nastojimo približiti sve prednosti pristupa koji dm ima u proizvodnji proizvoda vlastite marke, a čiji je sastav isti na svim tržištima na kojima dm posluje.

Stalno ste naglašavali kako rastete organski i bez lipe zaduživanja? Održavate li još uvijek taj trend?

– Ništa se nije promijenilo, naš rast je još uvijek organski, a sve, od obveza prema dobavljačima do investicija, servisiramo iz tekućeg poslovanja i ne sjećam se kada smo posljednji put trebali kredit. Nemamo nepodmirenih obveza ni prema bankama, ni dobavljačima ni partnerima ni zaposlenicima. Rokovi plaćanja su u prosjeku oko 35 dana i nemamo nepodmirenih obveza, ne dugujemo ništa nikome.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

U protekloj ste godini ostvarili više ekskluzivnih suradnji. Jesu li ekskluzivne marke nova niša u dm-u?

– Tako je, s Olivalom smo stvorili domaći proizvod kreiran ekskluzivno za dm-ove kupce. Linija za njegu tijela BELLA by Izabel Kovačić rezultat je nastojanja da kupcima ponudimo originalne, kvalitetne hrvatske proizvode po pristupačnim cijenama. Osim toga, želimo se što više prilagoditi navikama i željama naših kupaca koji inspiraciju za svoje beauty rutine sve više traže online, i to smo učinili suradnjom s Izabel Kovačić koja je, putem društvenih mreža, uzor mnogim djevojkama i ženama u Hrvatskoj i šire. Također smo kupcima u dm-u ekskluzivno ponudili parfem Vetiver Rock domaćeg modnog brenda Rock Filius, kreiran u suradnji s proslavljenim reprezentativcem Dejanom Lovrenom. Osim toga, kontinuirano ulažemo u razvoj dm marki i širimo ponudu proizvoda. Tako smo ove godine kupcima ponudili novu liniju dm marke za mušku njegu SEINZ. koja spada u premium kategoriju proizvoda, a ističe se veganskim recepturama i pakiranjima od recikliranog materijala. U svakom trenutku se trudimo pronaći nove ekskluzivne proizvode kojima možemo obogatiti naš asortiman.

Na svojoj dm akademiji školujete drogeriste, a od ove godine i savjetnice za šminkanje. Je li bilo pokušaja da se oko školovanja za ta zanimanja, koja su sve atraktivnija, ostvari suradnja s državnim strukovnim školama?

– Ove godine imali smo 60 polaznika programa dm akademija za kojega smo i primili nagradu Learning Disruption Award za inovativan i digitalni pristup edukaciji djelatnika te doprinos razvoju tvrtke. Nakon što naši djelatnici prođu školovanje, znanja i iskustva koja steknu na dm akademiji ostaju im i u slučaju da se odluče na nove poslovne izazove izvan dm-a pa nas često zezaju da educiramo drogeriste i za konkurenciju. Zapravo educiramo drogeriste da bismo cijelo tržište digli i nadamo se da će to zanimanje i na nivou države biti prihvaćeno i intenzivno radimo na tome. Kupcima smo ove godine ponudili novu uslugu Savjetnice za šminkanje u sklopu koje smo educirali naše djelatnice kod profesionalnih vizažista. Do sada su naše savjetnice besplatno našminkale 3500 djevojaka i žena koje kupuju u dm-u.

Jedan ste od najdugovječnijih menadžera u Hrvatskoj. Znači li to da ste nezamjenjivi?

– Smatram da sam jednako važan kao i svi naši djelatnici koji zajedno doprinose našoj poziciji lidera na drogerijskom tržištu. Naime, nisam samo ja ovoliko dugo u tvrtki, cijeli tim najbližih suradnika je tu već jako dugo vremena, više od 20 godina. Dobro nam ide, odlično se razumijemo i poslovno i privatno.

Kako ostati liderom na tržištu poput hrvatskog? Kakvi su dalji planovi?

– dm je već dugi niz godina lider na hrvatskom tržištu, što znači da smo izuzetno dobro primljeni od naših kupaca. Zato je, mislim, najbitnije da i dalje ostanemo dosljedni sami sebi, da budemo i dalje inovativni, da smo društveno odgovorni i zadovoljimo potrebe naših kupaca. Važno je poznavanje i prepoznavanje potreba kupaca, prilagođavanje asortimana i razvoj novih usluga, cjenovna politika i ponovno, briga i ulaganje u djelatnike. Definitivno ima još prostora za rast sa novim proizvodima i uslugama. Sada nam je važnija i kvaliteta od kvantitete, pa osim u prodavaonice ulažemo i u povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije kroz projekt sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.