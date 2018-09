Kamatna stopa na APN kredite u Erste banci od 2,99% do 3,3%

Kamatna stopa na kunske stambene kredite uz subvenciju, u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), u Erste banci iznosi 2,99% u prvih sedam godina otplate, kada je u primjeni fiksna kamatna stopa, odnosno 3,04% (2,6 postotnih bodova + šestomjesečni NRS2 za HRK) u preostalom razdoblju otplate kredita kada se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa. Kod stambenih kredita uz valutnu klauzulu u eurima, u okviru programa u ponudi je isključivo fiksna kamatna stopa za cijelo razdoblje otplate kredita te ona iznosi 3,3%.

Visina efektivne kamatne stope ovisi o ročnosti kredita, načinu otplate te visini premije osiguranja nekretnine, koja se može razlikovati u pojedinačnim slučajevima, ovisno o preferencijama klijenata. U skladu s time, efektivna kamatna stopa može se kretati u rasponu od 3,10% do 3,75%, kada su u pitanju krediti uz subvenciju u kunama, odnosno od 3,39% do 3,75% kod kredita uz valutnu klauzulu u eurima.

Reprezentativni izračun za stambeni kredit u okviru APN programa

Valuta Vrsta kamatne stope Iznos kredita Rok otplate Kamatna stopa (godišnja) Efektivna kamatna stopa3 Iznos mjesečnog anuiteta Iznos mjesečne subvencije (APN) Ukupan iznos koji plaća klijent HRK kombinacija fiksne i promjenjive 500.000,00 HRK 30 godina (360 anuiteta) 2,99% fiksna prvih 7 godina 3,19% 2.105,33 HRK 631,60 HRK 734.990,87 HRK 6M NRS2 za HRK1 + 2,60 p.b.2 = 3,04% 2.116,09 HRK EUR fiksna 65.000,00 EUR 20 godina (240 anuiteta) 3,30% 3,49% 370,33 EUR 111,10 EUR 83.291,64 EUR EUR fiksna 65.000,00 EUR 30 godina (360 anuiteta) 3,30% 3,48% 284,67 EUR 85,40 EUR 98.976,42 EUR

1 visina 6 mjesečnog (6M) NRS2 za HRK na dan 1.8.2018. iznosi 0,44%. Visina 6M NRS2 za HRK utvrđuje se u skladu s Ugovorom o kreditu šestomjesečno i to na način da se uzima zadnje objavljena vrijednost prije početka svakog kamatnog razdoblja.

2 p.b.- postotni bod

3 Efektivna kamatna stopa, iznos anuiteta i ukupan iznos koji klijent treba platiti izračunati su na dan 1.8.2018. uz navedene uvjete te uz godišnju premiju police osiguranja nekretnine u iznosu od 400 kuna (prosječna cijena police u APN programu 2017.) Visina subvencije u ovom izračunu iznosi 30% (skupina VIII).

Stambeni krediti uz subvenciju odobravaju se s rokom otplate od 15 do 30 godina, u iznosu do najviše 2 milijuna kuna za kunske kredite, odnosno 500.000,00 eura za kredite uz valutnu klauzulu, s time da se subvencionira iznos do maksimalnih 100.000,00 eura. Krediti se odobravaju bez plaćanja naknade za obradu kredita, interkalarne kamate te troška procjene nekretnine. Za realizaciju nisu potrebni niti garantni polog, polica osiguranja života te obvezni status klijenta, dok posebnu pogodnost predstavlja popust od 10% na premiju police osiguranja imovine kod Wiener osiguranja Vienna Insurance Group d.d. Mogući dodatni trošak za klijente u proceduri podizanja subvencioniranog stambenog kredita predstavljaju potvrde o urednosti izvršenja obveza u drugim financijskim institucijama, potrebne za utvrđivanje kreditne sposobnosti. Također, nakon odobrenja APN-a, klijenti trebaju računati na troškove police osiguranja imovine, javnobilježničke troškove, kao i troškove upisa hipoteke i vlasništva u zemljišnim knjigama.

U okviru prošlogodišnjeg programa subvencioniranih stambenih kredita u suradnji s APN-om, Erste banka realizirala je 411 kredita, ukupnog volumena u iznosu od 205 milijuna kuna, što je iznosilo oko 18% ukupno plasiranih kredita u okviru programa.