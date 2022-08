Kako preživjeti rast cijena, što kažu Jurčić, Lovrinčević i Štern: Država ima jedan alat na raspolaganju

Bilo je dosta podsmijeha na savjete profesora međunarodne ekonomije Ljube Jurčića građanima da ukisele kupus, nabave na selu svinjske polovice, poprave rabljene aparate pa i pođone stare cipele te tako izbjegnu kupnju novih. Nekima su takvi savjeti smiješni, nedostojni sveučilišnog profesora, drugi pak kažu da je popravljanje možda imalo smisla prije dva desetljeća, ali sada su i popravci skupi, nema majstora, kao što je i skupo pripremati zimnicu....



Plenkovićeva Vlada uskoro bi trebala izaći s drugim setom antiinflacijskih mjera, a koplja se lome oko toga tko će sve, osim stanovništva, dobiti povlaštenu cijenu struje i plina. Puno je ekonomista s kojima smo razgovarali i koji su iskreno odgovorili da nema dobrih savjeta u situaciji kada cijene energije porastu četiri do pet puta, kao što je to sada slučaj. Domaće je stanovništvo zasad pošteđeno takvog udara, no pitanje je hoće li najesen doći do novog poskupljenja struje, plina i grijanja.