Investicije su ključne za uspjeh digitalne transformacije

Digitalna transformacija događa se tu i sada i utječe na svakog od nas, poslovno i privatno. Ne koristimo sve prilike koje se otvaraju. Ipak, još imamo mogućnosti da uhvatimo korak i da digitalnu transformaciju iskoristimo za značajnije ubrzanje ukupnog gospodarskog rasta. Taj proces ne trebaju voditi samo poslodavci, već i sindikalci te država – poručila je Gordana Deranja, predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca na jučerašnjoj konferenciji “Digitalna Revolucija 3.0”. u organizaciji HUP ICT-a.

Tema konferencije potaknuta je posljednjim IMD istraživanjem o digitalnoj konkurentnosti prema kojem je Hrvatska pala za čak 7 mjesta i to isključivo zbog “niske spremnosti za budućnost”.

– Najgore u digitalizaciji stoje sektori koji najviše sudjeluju u BDP-u – poljoprivreda, javni sektor i proizvodnja, potom trgovina, turizam i financije, gdje je stupanj digitalizacije manji od 3 odnosno 10 posto, dok je iznad 10 posto jedino u ICT sektoru – pojasnio je Boris Drilo, predsjednik HUP-ICT-a.

Zadnja prilika 2021.-2027.

Temeljem istraživanja HUP-ICT Udruge, prosječni stupanj digitalizacije u hrvatskom gospodarstvu manji je od 5 posto, a da bismo došli do željenog rasta BDP-a od 5 posto ili prosjeka EU do 2025. trebali bi povećati stupanj digitalizacije deset puta ili barem na 50 posto. Za to treba učiniti drastične korake jer investicije su ključne, napomenuo je Drilo.

Za Hrvatsku je kritično važno u ovom trenutku dobro pripremiti i programirati financijsko razdoblje iz fondova EU 2021.-2027.

– Ako propustimo tu priliku upropastit ćemo hrvatsko gospodarstvo u narednih 10 ili 15 godina. Od 2014. do 2020. na primjenu novih tehnologija odnosno informatizaciju utrošeno je do 3 posto raspoloživog novca, zbog toga danas zaostajemo što pokazuje niz indeksa. Usto 80 posto novca je otišlo u javni sektor, što kod razvijenih zemalja ide u privatni sektor. To moramo preokrenuti jer četiri petine ulaganja mora ići u privatni sektor. Pri tom treba ulagati u digitalnu infrastrukturu i poduzeća s tim da prednost imaju ulaganja u konkretne projekte i ljude – zaključio je Drilo.

Brzi će pregaziti spore

Darko Horvat, ministar gospodarstva, pak najavio je kako je u planu veliki paket mjera koji bi se na vladi trebao naći na prvoj sjednici u ožujku.

– Vrlo brzo objavit ćemo Nacionalni plan digitalne transformacije gospodarstva u Hrvatskoj, u kojem ćemo reći što želimo 2030. i kakva nam je perspektivu do 2050. te na koji način to želimo financirati ili možemo financirati. Prošle godine započeli smo digitalnu transformaciju hrvatskog društva, a ove godine želimo još jači iskorak jer više nije problem da će veliki pojesti male, već da će brzi pregaziti spore – bio je slikovit ministar Horvat.

Jučer je objavljeno i istraživanje o tome koliko su hrvatske tvrtke spremne te koliko razumiju što je to digitalna transformacija. Anketa je provedena na uzorku od 185 ispitanika, gdje je tek 11 posto tvrtki iz ICT. Poznavanje i uključenost u procese digitalne transformacije iskazalo je 76 posto ispitanih dok je 24 posto ispod razine i nije upoznato s tim pojmom. Kada se radi o strateškom planiranju i investiranju u digitalizaciju rezultati su loši jer 46 posto tvrtki nema strategiju. Istodobno, optimističnu su kada se radi o vlastitoj percepciji pa 42 posto kompanija misli da su bolji od konkurencije, a 49 posto misli da su podjednaki.