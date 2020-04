Internetske platforme za trgovanje CDF-ovima nemaju odobrenje u Hrvatskoj

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga upozorila je ulagače na internetske platforme za trgovanje CDF-ovima (ugovorima za razlike): x90.com, zet10.com i imperial-finance.co. Ističu kako je na internetskim stranicama x90.com navedeno da njima upravlja društvo Indy Group Ltd, Sofia Landmark House Center, floor 5-6, 14 Tsar Osvoboditel Blvd., Sofia 1000 iz Bugarske, za imperial-finance.co navedeno je kako njima upravlja društvo Waltika Partners LTD, Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines, dok na stranici zet10.com nije ni navedeno tko stoji iza njih. No svim trima je zajedničko da nemaju odobrenje za pružanje investicijskih, odnosno brokerskih usluga na području Republike Hrvatske.

- Hanfa poziva ulagače s područja Republike Hrvatske da ne trguju putem navedenih platformi i da ne prihvaćaju ponude za trgovanje njihovih prodajnih predstavnika. Hanfa nije nadležna za nadzor zakonitosti njihova poslovanja, niti može utjecati na zaštitu prava i interesa ulagača koji poslovni odnos uspostavljaju s takvim osobama. Kod takvih nelicenciranih pružatelja usluga vrlo često se radi i o nekom obliku prijevare - ističe regulator.

Registar društava koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, registar vezanih zastupnika te popis notificiranih pružatelja financijskih usluga iz drugih država članica Europske unije za izravno pružanje usluga na području Republike Hrvatske dostupni su na internetskim stranicama Hanfe: https://www.hanfa.hr/trziste-kapitala/registri/.