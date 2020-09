Hrvatska tvrtka osvojila prestižnu svjetsku nagradu za kampanju 'Sapuni s točkicama'

Grand Prix 2020. godine na dodjeli nagrada za izvrsnost IPRA Golden World Awards for Excellence (GWA), najprestižnija svjetska shema PR nagrada, jest The Last Older Person to Die in Loneliness, koju je kreirala španjolska agencija LLYC u ime svog klijenta The BBK Foundation. Kampanja je bila savršen primjer nekonvencionalne komunikacijske strategije osmišljene da započne razgovor na tabu temu - usamljenost starijih osoba. Za grafički prikaz poruke korištena je najrealnija skulptura.

Global Contribution Award dodjeljuje se za PR s ciljem postizanja jednog od UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Dobitnik 2020. godine su Sapuni s točkicama hrvatske agencije Apriori World za njihovog klijenta Udrugu slijepih Zagreb. Apriori World agencija radi pro bono šest godina za USZ, a Sapune s točkicama proizvodi tvrtka Sfera Visia specijalizirana za društveno poduzetništvo. Sapun s točkicama pružio je jednostavno rješenje starog problema. Komunikacijska strategija za povećanje prihoda za ovaj socijalni project, koji uključuje proizvodnju sapuna s Brajevim točkama, potaknula je javnost da ovaj sapun pokloni. Projekt ispunjava UN-ov cilj održivog razvoja: smanjene nejednakosti.

"Hvala svima koji su kupnjom sapuna s točkicama pružili potporu ovim projektu. Ovaj projekt jedinstven je u svjetu i vizija istog je proširiti ovaj koncept kako bi cse zaposlili i druge slijepe i slabovidne osobe. Uskoro će krenuti i proizvodnja tekućih sapuna. Iako se nagrada tiče Apriori World agencije ona šalje poruku svijetu da smo u Hrvatskoj kreativno i inovativni. Pozivam agencije da se prijavljuju na međunarodne natječaje kako bi osvojili što više nagrada i time pokušali postati prepoznatljivi i po znanju kreativnosti koje se ponekad kod nas zadovoljno percipira", kazao je Danijel Koletić, vlasnik agencije Apriori World

Pozadina IPRE

IPRA, Međunarodno udruženje za odnose s javnošću, vodeća je globalna mreža stručnjaka za odnose s javnošću. Članstvo je individualno, a ne korporativno. Cilj mu je unaprijediti razvoj otvorene komunikacije i etičke prakse odnosa s javnošću. IPRA ispunjava ovaj cilj kroz mogućnosti umrežavanja, svoj kodeks ponašanja i intelektualno vodstvo struke. IPRA je organizator godišnjih nagrada Golden World Awards - PR-ove globalne sheme nagrada. Sa 60 godina iskustva, IPRA, koju su priznali Ujedinjeni narodi, danas je prisutna u cijelom svijetu gdje god se prakticiraju odnosi s javnošću. IPRA pozdravlja sve one iz struke koji dijele njezin cilj i koji žele biti dio IPRA-ine svjetske stipendije.

Pozadina Golden World Awards for Excellence

Godišnja inicijativa IPRA Golden World Awards (GWA), uspostavljena 1990. godine, prepoznaje izvrsnost u praksi odnosa s javnošću širom svijeta u različitim kategorijama. Dobitnici nagrade posebno se ponose priznanjem dodijeljenim njihovom ulasku u članstvo koji ispunjava međunarodne standarde izvrsnosti u odnosima s javnošću. Ukupni IPRA Grand Prix za izvrsnost svake se godine predstavlja unosu za koji se ocjenjuje da predstavlja najviše standarde te godine. Iako postoji mnogo nacionalnih i regionalnih PR nagrada, postoji samo jedna uistinu globalna shema: GWA.