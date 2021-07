Hrvatska opet ima izravne letove za SAD: Stižu United i Delta iz New Yorka u Dubrovnik

Hrvatska od će od sutra ponovno imati izravnu zračnu liniju sa SAD-om odnosno izravne zračne linije. Sutra, petak, ujutro na pistu Zračne luke Dubrovnik trebao bi sletjeti prvi, inauguracijski let United Airlinesa na liniji New York - Dubrovnik.

A već u subotu Dubrovnik će dobiti i drugog američkog avioprijevoznika na liniji za New Yorrk - Deltu Airlines. United će Dubrovnik s New Yorkom povezivati preko zračne luke Newark u New Jerseyu dok će Delta Hrvatsku i SAD svojim izravnim letovima povezivati preko njuroške Zračne luka John F. Kennedy.

United i Delta od početka srpnja do početka listopada zajedno će nuditi sedam direktnih letova tjedno na realciji SAD-RH. Iz New Yorka prema Dubrovniku izravni let bit će dostupan ponedjeljkom, utorkom, petkom, te po dva leta četvrtkom i subotom. Iz Dubrovnika prema New Yorku izravni let dostupan je utorkom, srijedom, subotom te po dva leta petkom i nedjeljom.

Dubrovnik i Hrvatska bili su 2019. prvi put povezani izravnim letovima sa SAD-om odnosno Philadelphijom, no American Airlines je zbog pandemije odustao od te linije. Unuted, Delta i American su tri najveće američke aviokompanije i spadaju u sam svjetski vrh u avioprijevozu.

Dolazak Uniteda i Delte u Dubrovnik i u to u vrijeme pandemije koronavirusa od velikog je značaja za hrvatski turizam. Hrvatska će tako opet nakon 2019. jedina u regiji imati izravne letove vezu sa SAD-om sa zrakopovima najvećih američkih avioprijevoznika.

VIDEO Pokušao otvoriti vrata aviona u letu, pa najavio putnicima da stave maske za kisik: Savladali ga putnici i osiguranje!