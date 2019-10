Europa će digitalni porez uvesti i bez globalnog dogovora

Margrethe Vestager, bit će, po novom, izvršna potpredsjednica Europske komisije zadužena za digitalna pitanja i tržišno natjecanje. Ovoj pedesetjednogodišnjoj Dankinji to će biti drugi mandat u Europskoj komisiji jer je posljednjih pet godina provela na poziciji povjerenice za zaštitu tržišnog natjecanja.

Saslušanje Margrethe Vestager pred dva nadležna parlamentarna odbora (Odbor za industriju, istraživanje i energetiku (ARE), Odbor za unutarnje tržište i potrošače) trajalo je više od dva sata. Vesager je vrlo suvereno odgovarala na niz konkretnih pitanja. Kako je kazala, na putu EU u digitalno doba zalagat će se za tri principa, a to su povjerenje, humanost i poštenje. Povjerenje građana EU svakako treba graditi u kontekstu zaštite podataka i privatnosti te sigurnosti tehnologije, humanost se odnosi na primjenu umjetne inteligencije u kojoj svakako bitan dio moraju odigrati pravila etičnosti, a poštenje se odnosi na radne uvjete zaposlenih kao i na fer poreze koje svi jednako moraju plaćati u Europskoj uniji, objasnila je.

Ni Kina ni SAD

– Klimatske promjene i digitalna transformacija dva su velika izazova koji stoje pred Europskom unijom i koji će utjecati na svakodnevni život građana. Moj je zadatak EU uvesti i prilagoditi digitalnom dobu koje neumitno stiže – kazala je Margrethe Vestager prilikom saslušanja te istaknula: – Ono što mogu obećati jest da svojim djelovanjem neću težiti Europu učiniti sličnom Kini ni Sjedinjenim Državama. Posvetit ću se tome da izgradimo EU na temelju njenih snaga i vrijednosti. Europa ima izniman digitalni potencijal, imamo odličnu infrastrukturu, vrlo obrazovane ljudi i zakone koji su učinkoviti, no još mnogo toga moramo napraviti ne bismo li i dalje živjeli u društvu koje svima pruža iste prilike.

Digitalna carica Europe, kako je mnogi nazivaju, tvrdi, ima dovoljno energije da se i dalje bori za ciljeve koji su postavljeni u sklopu njene funkcije, a prije svega u zaštiti fer tržišne utakmice. Čelična dama, još jedan od nadimaka M. Vestager, koji je ‘zaradila’ zbog nemilosrdnog inzistiranja na tome da kažnjava velike korporacije kad zastrane i zaborave pravila igre u EU, poručuje da će ponovno predano raditi na održavanju poštenog tržišta.

– Vidjela sam kako djeluju pravila za zaštitu tržišne utakmice u praksi. Tada ona uistinu štite potrošače. I dalje ću djelovati u tom smjeru jer dominantne kompanije imaju dodatnu odgovornost u kontekstu zaštite potrošača i tu nema kompromisa – kazala je Vestager.

Usto je Vestager već zagovarala i uvođenje digitalnog poreza koji se uglavnom odnosi na američke tehnodivove poput Facebooka, Googlea, Amazona....

Ako ne ide globalno...

Kako je najavila Vestager, činit će to tijekom svog mandata. Digitalni porezi nužno se moraju mijenjati jer mijenja se tržište i pravila na njemu. Prema posljednjim dogovorima, digitalni porezi trebali bi se uspostaviti globalno, a za to je zadužen OECD.

– Ako do kraja 2020. ne bude postignut učinkovit sporazum, EU će biti spreman djelovati sam – izjavila je M. Vestager. Neke su države članice već uvele poreze same, i to je dobro jer pritisak treba postojati, no taj zakon mora biti jedinstven. Ako ne može biti globalni, bit će svakako europski – istaknula je Vesager.

Novi sastav Europske komisije trebao bi stupiti na dužnost u studenome, nakon što dobiju konačno zeleno svjetlo od zastupnika iz Europske unije.