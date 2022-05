Elon Musk: Dogovor s Twitterom privremeno je na čekanju

Milijarder Elon Musk danas je na svom Twitter profilu otkrio kako je dogovor za preuzimanje te platforme trenutno zaustavljen.

- Dogovor s Twitterom privremeno je na čekanju. Čeka se izračun predstavljaju li lažni računi doista manje od 5 posto korisnika - naveo je te kao privitak dodao Reutersov članak objavljen početkom svibnja.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn