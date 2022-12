Dogovorili se vjerovnici Varteksa, Kaufland kupuje zemljište

Varteks sa svojih oko 700 zaposlenika, ali i s tri evidentna utega u poslovanju u završnici 2022. izgleda da dobiva preciznu sliku glede moguće stabilizacije poslovanja, na pretpostavkama plana kreiranog u proteklom razdoblju. Podsjetimo na prvi uteg koji dovodi tvrtku pred izazovna pitanja, a tiče se dugih jalovih pregovora hipotekarnih vjerovnika oko raspodjele novca od prodaje Varteksovog zemljišta za 30 milijuna kuna Kauflandu koji je izrazio spremnost čekati sve do 23. prosinca.

Sljedeći uteg Varteksa povezan je s novim dugovima iz operativnog poslovanja u iznosu od 26 milijuna kuna koji su stvoreni prema dobavljačima tijekom ove godine u mandatu bivše Uprave, a koje je nova Uprava uspjela smanjiti za 6 milijuna kuna i tvrtka ima potpisane sporazume ili dinamike vraćanja preostalog iznosa duga do studenog 2023. No, tu je još i treći uteg PSN-a iz 2013. jer je Varteks još dužan oko 8 milijuna kuna.

Prihvaćen prijedlog

Međutim, iz navedene situacije upravo u zadnji trenutak dolazi izlaz jer je prema informacijama Poslovnog dnevnika dogovorena kupnja Varteksovog zemljišta od strane Kauflanda, što znači i da je postignut dogovor među razlučnim vjerovnicima, odnosno prihvaćena je raspodjela novca na tragu Varteksovog prijedloga, s kojem je inače javnost detaljnije upoznao član Uprave Dražen Dobiš u razgovoru za Poslovni dnevnik. Upućeni tvrde da su vezano za navedenu transakciju pisma namjere izdana, kao i brisovna očitovanja te tabelarno jamstvo od strane Kauflanda, što bi značilo da je novac položen na račun, jer je 99 posto posao zaključen.

Nakon službenog potpisivanja ugovora u petak u Zagrebu uslijedit će isplata kojom će novac biti podijeljen već u ovoj kalendarskoj godini. U sklopu toga je predviđena i isplata 450.000 kuna NK Varaždinu na temelju kupnje zemljišta, a za pomicanje rotora, kao i 2,6 milijuna kuna za rušenje građevinskog objekta jednoj zagrebačkoj tvrtki.

Grad Varaždin je u cilju postizanja rješenja bio veoma konstruktivan, a s ovom uspješno okončanom transakcijom varaždinska kompanija izbjeći će rizik mogućeg pokretanja ovrhe od strane vjerovnika, a to znači i rizik od upadanja u blokadu, pa onda i prijetnju stečaja.

Mogućnost daljnjih prodaja

Varteks iz ove transakcije prema našim saznanjima ne dobiva ni lipu, ali se za visinu prodanog dijela miču hipoteke, a dug se smanjuje za 27 milijuna kuna. Također, otvara se mogućnost za daljnje prodaje nekretnina o kojima se navodno već pregovara u cilju kompletiranja izlazne strategije iz zone rizika.

Tvrtka je trenutno bila u dužničkom ropstvu, ali je ovo prvi korak da se pritisak smanji i da se narednim prodajama osigura stabilnost za novu fazu u kojoj se očekuje opravak operativnog poslovanja. Već se djeluje u smjeru dobivanja novih kreditnih sredstva po osnovi smanjene hipotekarne izloženosti tvrtke.

Sve u svemu, veliki je to korak za Varteks jer približava tvrtku mirnijim vodama s planom budžeta za 2023. u iznosu do 140 milijuna kuna iz redovnog poslovanja, koji će prema našim izvorima biti završen do Božića.

30 milijuna kuna vrijednost je transakcije za Varteksovo zemljište