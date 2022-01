Dio kapitala i za projekt s umjetnom inteligencijom

Širenje u Hrvatskoj i inozemstvu

Submarine Burger najveći je domaći lanac prehrane, otvoren je i restoran u Rumunjskoj, dobrim dijelom je to i rezultat ulaganja AZ fonda. Koji su planovi Submarine Burgera? Da, iako je to prvenstveno rezultat našeg tima (ovim putem im se želim i javno zahvaliti), pozitivne energije, te naših klijenata u Hrvatskoj koji su zadovoljni našim proizvodom i odnosom, i to daje snagu za napredak. Planovi su da nastavimo širenje u Hrvatskoj i paralelno iskoračimo u novo tržište. Bukurešt je prva destinacija, otvorili smo dark kitchen i trenutno tražimo lokacije za prve “fizičke” restorane. Ključ uspjeha je zadržati kvalitetu hrane i usluge, a da bi se do toga došlo potrebno je razviti sisteme unutar kompanije koji to omogućuju. U svakom slučaju vrlo dinamičan rast i zanimljiv period je ispred nas, pojašnjava Aleksandar Lazinica, osnivač Submarine Burgera i IntechOpena.