Digitalizacija gospodarstva i društva na 80 posto, ali usporava

Digitalizacija i digitalna transformacija nametnule su se kao imperativ za poslovni uspjeh, s čime se u Hrvatskoj i u svijetu mijenja i tehnološki i zakonodavni okvir digitalizacije. Američka gospodarska komora u Hrvatskoj (AmCham) tim je povodom organizirala virtualnu konferenciju pod nazivom “Digitalna Hrvatska 2030.” na kojoj su članovi komore s predstavnicima institucija iz Hrvatske, Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država raspravljali o budućnosti digitalizacije.

Predsjednica Vijeća upravitelja u AmChamu, Ruža Tomić Fontana, rekla je kako AmCham posljednjih 20 godina predstavlja glas između međunarodnih i hrvatskih poduzeća, a cilj je da se Hrvatska pozicionira kao privlačna destinacija za ulaganja i poslovanja. Konferenciju je otvorila Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmChama. Burak Kircali, Principal Business Solutions Manager, Business Value u SAS EMEA, preredio je prezentaciju o primijenjenoj digitalizaciji gospodarstva nakon pandemije.

Povećan broj usluga

Na panel raspravi je Bernard Gršić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, kazao da tehnologije moramo primjenjivati tako da nam olakšavaju život.

– Povećao se broj usluga, veći je interes javne uprave – istaknuo je Gršić.

Foto: AMCHAM

Tanja Kuzman, SEE Digital Startup & Innovation Senior Manager u PwC-u, rekla je da se u Hrvatskoj stupanj digitalizacije povećao za 80 posto, no u prvih nekoliko mjeseci ove je godine usporio.

– Kompanije žele u prvoj polovici ove godine započeti s digitalnom transformacijom. U segmentu logistike, poljoprivrede i retaila napravljen je veći pomak – navela je T. Kuzman i pojasnila da treba stvoriti inovativne modele obrazovanja za nove generacije, ali i obratiti pažnju na starije.

Mišo Predojević, rukovoditelj Službe za poslovna rješenja i sustave u Coca-Cola HBC Hrvatska, rekao je da su uveli različita digitalna rješenja.

– Jedan od njih je Vision Picking; zaposlenicima smo dali pametne naočale koje omogućavaju točnost kod isporuke, ali i veću efikasnost zaposlenika. Svaki skladišni radnik mogao je pripremiti 20% više robe – pojasnio je Predojević.

Dr. Jurica Toth, menadžer zadužen za odnose s državnim institucijama iz Medtronic Adriatic, rekao je kako je Hrvatska počela zaostajati u procesu digitalizacije zdravstva, ali da je pandemija pokazala koliko se brzo postojeći sustavi mogu povezati te poboljšati i ubrzati procese.

Europski digitalni okvir

Ratko Mutavdžić, CEE Regional Technology Officer u Microsoftu, održao je prezentaciju kao uvod u drugu panel raspravu o tome kako će europski digitalni okvir oblikovati Hrvatsku.

Voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Ognian Zlatev naglasio je važnost bolje povezanosti, ulaganja u infrastrukturu, digitalizacije malih i srednjih poduzeća, istaknuvši da ovo razdoblje predstavlja digitalno desetljeće Europe.

Eva Ivančić, Public Policy Manager CEE u Facebooku, rekla je kako veliki broj malih i srednjih poduzeća koristi tu društvenu mrežu kao marketinški alat, u čemu im Facebook želi pomoći kroz edukacije.

Stephen C. Anderson (Acting Deputy Assistant Secretary For International Communications And Information Policy, Bureau Of Economic And Business Affairs, US Department of State) rekao je da Sjedinjene Američke Države žele dobru suradnju s Hrvatskom i Europom generalno kako bi omogućili bolji i siguran život građanima.

Tomislav Vračić, Senior Account Technology Strategist u Microsoftu, smatra da Hrvatska ima potencijal i perspektivu za digitalnu transformaciju i rast, te da su trenutačno posvećeni otkrivanju koja je najbolja tehnologija koja privatnost građana može zadržati u cloudu.

