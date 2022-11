Nabava najsuvremeniji Airbusa A220: Croatia Airlines i Airbus potpisali ugovor

S ciljem stvaranja još kvalitetnije i konkurentnije avioprijevozničke ponude Republike Hrvatske, a sukladno Post-Covid strategiji Croatia Airlinesa potvrđenoj u kolovozu prošle godine te nedavnim najavama, predstavnici hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika Croatia Airlinesa i predstavnici Airbusa, vodeće kompanije u projektiranju, proizvodnji i isporuci zrakoplovnih proizvoda, usluga i rješenja kupcima diljem svijeta, jučer navečer u Zagrebu su potpisali Ugovor o nabavi najsuvremenijih zrakoplova Airbus A220.

Temeljem ovog ugovora do 2026. godine svi postojeći avioni Croatia Airlinesa zamijenit će se novom unificiranom single - type flotom te će tvrtka u potpunosti prijeći na mlazni pogon aviona, osiguravajući tako znatno kvalitetnije i ugodnije letove svojim putnicima, ali i daleko ekonomičnije i održivije poslovanje.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su Jasmin Bajić, predsjednik Uprave Croatia Airlinesa, i Ville Arhippainen, Airbusov potpredsjednik prodaje za zapadnu i južnu Europu.

Ovim Ugovorom, na obostrano zadovoljstvo te uz ostvarenje maksimalne moguće koristi, nastavlja se dugogodišnja suradnja i partnerstvo između Croatia Airlinesa i Airbusa.

Prilikom potpisivanja Ugovora Jasmin Bajić, predsjednik Uprave Croatia Airlinesa, istaknuo je:

-Uzimajući u obzir zahtjeve naših putnika, kretanja na visoko konkurentnom hrvatskom i svjetskom zrakoplovnom tržištu, cijene goriva i emisije CO2, kao i ciljeve „zelenih“ politika EU te ne manje važnu činjenicu „godine proizvodnje“ postojeće flote, odluka o zamjeni flote Croatia Airlinesa u ovom je trenutku imperativ te u potpunosti sukladna donesenoj Post-Covid strategiji. Raduje me što u novi razvojni ciklus poslovanja ulazimo s partnerom kojeg dobro poznajemo te koji nam je temeljem dugogodišnje suradnje doista ponudio uvjete koje smo u ovom trenutku u mogućnosti i prihvatiti. Koristeći prostore postojećih ugovora, obnova flote predstavlja nastavak naše suradnje s Airbusom, odnosno postojećeg ugovora kojim ćemo do 2026. godine u potpunosti zamijeniti stare zrakoplove Croatia Airlinesa novima. Novim i kvalitetnijim zrakoplovima u tržišnom segmentu od 100 do 150 sjedala osigurat ćemo bolji odaziv na konkretne potrebe naših putnika čime ćemo, uvjeren sam, osigurati još efikasniji poslovni model, zahvaljujući kojem ćemo otvoriti i dodatne prostore u našem poslovanju, osiguravajući našim putnicima ali i našim zaposlenima potrebne prednosti.

Christian Scherer, glavni komercijalni direktor i voditelj međunarodnog poslovanja Airbusa, izjavio je:

- Jako nam je drago što je Croatia Airlines novi korisnik A220. A220 idealan je za hrvatske zrakoplovne potrebe zbog operativne fleksibilnosti i učinkovitosti, što će kompaniji pomoći u ostvarenju ambicija regionalne i međunarodne povezanosti te pružanja vrhunskih usluga u bilo kojem aspektu, bilo da je riječ o udobnosti putnika ili ekonomičnosti putovanja i popunjenosti letova.

Podsjetimo, zamjena flote za Croatia Airlines predstavlja dugogodišnji proces tranzicije cjelokupnog poslovanja pa je pred svim zaposlenicima nacionalnog avioprijevoznika razdoblje u kojem će biti potrebno prilagoditi sve poslovne procese novim zrakoplovima, a čime će se dodatno optimizirati poslovanje nacionalnog avioprijevoznika, osigurati kvalitetnija popunjenost putničke kabine, bolja iskoristivost posade, dok će Croatia Airlines postati još više ekološki prihvatljiv avioprijevoznik i značajno će smanjiti potrošnju goriva i emisiju CO2, koje, sukladno posljednjim događanjima na tržištu nafte i naftnih derivata, danas predstavljaju sve veću stavku u rashodima aviokompanija.