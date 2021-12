Članarina nije obvezna, oni koji žele plaćat će 150 i 300 kn

Skupština Hrvatske gospodarske komore (HGK) usvojila je jučer prvi financijski plan priređen u uvjetima kada se samo može nagađati koliki će biti interes za nastavkom plaćanja članarina kod većine članica, nakon nedavnih izmjena Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori i ukidanja te obveze.

Planirani su prihodi postavljeni na ukupno 177 milijuna kuna, od čega će od članarina iznositi 119 milijuna kuna i bit će u odnosu na aktualnu godinu manji za 40 posto. Visina članarina pritom nakon Nove godine neće biti mijenjana za srednje i velike tvrtke, koje će mjesečno plaćati 1083, odnosno 3973 kune, dok za mikro i male poduzetnike koji se odluče uplaćivati članarine one više neće biti dosadašnjih 42 kune.

Nova pravila

Nova pravila za tu kategoriju predviđaju mjesečni iznos od 150 kuna za one koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna, a 300 kuna za one koji uprihode više od toga. Sudeći prema višoj članarini za one koji se odluče na plaćanje, očito je da u HGK očekuju da će velik dio malih tvrtki, koje niti nisu koristile usluge HGK, iskoristiti mogućnost ne plaćanja ove naknade. No, koliki će doista interes za plaćanjem članarina prevladati, posebice uz novi “cjenik”, ni u samoj Komori neće brzo doznati, točnije ne u 30 dana kako je prvotno planirano, jer je uoči izglasavanja zakona o HGK prihvaćen amandman zastupnika Glasa da se ukine taj rok.

Kako su skupštinarima predstavili predsjednik HGK Luka Burilović i potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš, poduzetnici koji se odluče na plaćanje članarina imat će na raspolaganju dodijeljenog zaposlenika (VPO- voditelj poslovnog odnosa), a ponudit će im se i paketi usluga.Oni u kategoriji članarina od 150 kuna moći će koristiti usluge vrijednosti 5000 kuna, dok će nešto vrjedniji paket, oko 7000 kuna, biti na raspolaganju za one koji će plaćati članarine od po 300 kuna mjesečno. Usluge u ovim paketima obuhvaćaju izrade bonitetnih izvješća i razne obrade podataka, stručne konferencije, tematske edukacije, pravne konzultacije, izrade poslovnog plana, posredovanje u povezivanju sa stranim poslovnim partnerima.

Zaposlenih upola manje

Tvrtke koje se odluče na neplaćanje članarine, kako zakon predviđa, ostat će članovi i imat će na dispoziciji korištenje komorskog sustava u segmentu javnih usluga od zagovaranja sektorskih interesa, izrade zakonskih prijedloga, korištenje Digitalne Komore i slično. No, dio usluga koje će se dobivati u spomenuta dva paketa za male i mikro tvrtke oni će plaćati po punoj cijeni iz cjenika koji je usvojila Skupština i bit će uskoro objavljen.

Slični paketi predviđeni su i za srednje i velike tvrtke, a srazmjerno većim članarinama koje plaćaju, omogućuju im i veću količinu raspoloživih usluga. Rashodi Hrvatske gospodarske komore za iduću godinu planirani su u neznatno manjem iznosu od planiranih prihoda, 177 milijuna kuna, a kako se neslužbeno čuje, najvećim dijelom uštede se predviđaju na daljnjem smanjenju broja zaposlenih. U narednom razdoblju reducirat će se za više od 100, te će u HGK broj zaposlenih biti spušten na oko 250. Nekada, prije nego su započele reforme Hrvatske gospodarske komore, zaposlenih je bilo više od 600.