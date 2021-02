Bio je jedan od najbogatijih Hrvata i najdugovječnijih menadžera: Na čelu Vindije čak 55 godina

Mislim da dobro poznajem ljude. Teško me netko može prevariti. To ne ide. Jedna je to od rečenica iz jednog od rijetkih intervjua koje u je pola stoljeća dugoj poduzetničkoj karijeri dao Dragutin Drk, vlasnik i generalni direktor varaždinske Vindije, koji je iznenada preminuo danas u 84. godini.

Počeci bogate karijere

– Od samog početka karijere imao je viziju razvoja snažne domaće i regionalne tvrtke sa zaokruženim ciklusom proizvodnje, čime je inspirirao poslovnu zajednicu, partnere i suradnike. Gospodin Drk utkao je svoje cjelokupno životno i poslovno iskustvo u Vindiju i radio punim kapacitetom do posljednjeg dana – izvijestila je Vindija.

Dragutin Drk rođen je 25. rujna 1937. u Varaždinu, gdje je završio i srednju mljekarsku školu. Prvo radno mjesto bilo mu je ono poslovođe u Gradskoj mljekari Varaždin s dvadesetak zaposlenih, na čijim će temeljima kasnije izrasti Vindija. Uz rad je studirao ekonomiju i već 1965. izabran je za direktora. Od tada, punih 55 godina, na čelu je kompanije koja danas u svom sastavu ima 14 poduzeća, 3700 zaposlenih i oko 1400 kooperanata.

U intervjuu Poslovnom dnevniku 2019. rekao je da mu je prvi važan poslovni potez bila proizvodnja plavih sireva s plemenitim plijesnima. Uspio je uvjeriti radnički savjet da odobri kupnju proizvodne linije pa je Vindija 1968. počela proizvoditi plave sireve. Drugi važan potez bila je proizvodnja trajnog mlijeka 70-ih godina. Vindija prva u Hrvatskoj 1977., osim u staklene boce, mlijeko počinje puniti u tetrapak ambalažu. Stvara se i poznati slogan “mlijeko ‘zbregov”. Pokreće i proizvodnju sokova. Tvrtku je proveo iz samoupravnog socijalizma u kapitalistički sustav. Nakon pretvorbe i privatizacije početkom 90-ih postaje većinski vlasnik tvrtke. U rujnu 1992. ukupno 245 tadašnjih i bivših zaposlenika Vindije otkupilo je dionice. Prije pretvorbe je na temelju odluke radničkog vijeća osnovana Štedno-kreditna služba Vindija. U proizvodnju Vindija 90-ih ulaže čak 30 milijuna njemačkih maraka. Preuzima posrnulu Koku s markom Cekin.

– Javio se tadašnji Konzum koji je po visokim cijenama prodavao Koki hranu, a stalno po nižim kompenzirao s pilićima. Rečeno mi je da mogu dobiti Koku ako saniram sve njezine dugove. I tako smo iz tjedna u tjedna gomilali te Kokine dugove koje je trebalo platiti i u jednom trenutku iznos koji smo za početak tog biznisa platili popeo se na više desetaka milijuna njemačkih maraka – otkrio je u intervjuu.

Uključivao se i u politiku

U Vindiji su se zaposlile i njegove dvije kćeri, Dubravka i Tamara, pomažući ocu. Vindija i Koka ostvarile su 2019. oko 4,3 milijarde kuna prihoda. Uključivao se i u politički život. Od 1993. do 1996. bio je član Gradskog vijeća, a od 1997. do 2000. zamjenik HDZ-ova gradonačelnika Hrvoja Vojvode.

– Kao čovjek svestranih interesa, svojim je nesebičnim radom podupirao naraštaje varaždinskih sportaša, uključivao se u humanitarne aktivnosti i pomagao kulturne projekte – istaknuo je gradonačelnik dr. sc. Ivan Čehok.

Dr. sc. Damir Zorić, glavni direktor HUP-a, rekao je da će kao poduzetnik biti zapamćen po neumornoj predanosti i vrijednom radu. Varaždinski župan Radimir Čačić ističe da je bio vrhunski menadžer jedinstven i po tome što je cijeli svoj radni vijek proveo u istoj radnoj sredini u kojoj je, školovanjem i sposobnošću, napredovao kroz sve faze proizvodnje do vlasnika.

– Ponosni smo na sve što je gospodin Drk učinio za očuvanje kvalitete i razvoj proizvodnje u ovo vrijeme pandemije, a njegov odlazak velik je gubitak za Vindiju, ali i za hrvatsko gospodarstvo u cjelini – poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.