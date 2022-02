Aplikacija Zuluhood omogućava zaštitu doma na dohvat ruke

Uber za kućnu sigurnost. Tako korisnici opisuju aplikaciju Zuluhood za sigurnost doma koju je 2019., razvio hrvatski startup Brombul, iz Zagreba, čija nam je osnivačica i izvršna direktorica Maja Krejči detaljnije pojasnila kako aplikacija radi i za koga.

- Dom je osnovna stvar u Zuluhoodu: adresa i lokacija koja se štiti. U svoj dom može dodati ukućane i omogućiti im da i oni, kad treba, kroz aplikaciju aktiviraju alarme.

Danas se za puno stvari oslanjamo na svoj mobitel. No, nismo uvijek dostupni, ne odgovaramo na sve pozive i poruke kad smo na sastanku ili na putu i ne gledamo uvijek u taj mali ekran. No, što ako u tim trenucima naš senzor dima ili poplave pošalje upozorenje? Ili ako nas roditelj pokušava dobiti, a mi poziv smatramo nebitnim s pomisli ‘budemo se kasnije javili’?

Alarmira Tribe i Watchere

Zuluhood omogućava da svi razlikuju ono što je hitno i da tad nisu ovisni samo o sebi. Korisnici se mogu osloniti na brzu reakciju zaštitarske tvrtke dostupne u bilo koje doba noći ili dana, ali i na pomoć prijatelja ili susjeda koji će kroz Zuluhood u hitnim situacijama također biti obaviješteni.

- Cilj nam je korisnicima omogućiti i da na Zuluhood spoje razne sustave pametnog doma. Reakcije su vrlo pozitivne, odlično je čuti kad nam kažu “baš mi je tako nešto trebalo” ili kad nas uspoređuju s Uberom za kućnu sigurnost. Ukućani čine Tribe, a jedna od boljih funkcionalnosti mu je i to što se u svakom trenutku može vidjeti tko je od ukućana doma, ako se takvo dijeljenje lokacije dozvoli. Ta informacija u alarmu može činiti bitnu razliku u brzini i načinu reakcije. U svoj dom korisnik može dodati i prijatelje ili susjede koji bi mu mogli pomoći u nuždi. Njih zovemo Watcheri. Ako dođe do alarma, Tribe i Watcheri bit će obaviješteni isti tren kad i korisnik, te će znati da to nije ‘neki’ poziv ili poruka za zanemariti, već da je hitno - pojašnjava M. Krejči.

Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje i korisnik je treba instalirati na telefon. Nakon toga otvara svoj profil i dodaje svoj dom. Primjerice, ako kamera u nečijem domu uoči pokret kad bi kuća trebala biti prazna, kad detektor dima bilježi koncentraciju iznad normalne ili ukućani viknu: ‘OK Google, zovi Zuluhood’ ili ručno podigne alarm, tada se u aplikaciji podiže sučelje alarma. Istovremeno će Zuluhood o alarmu obavijestiti čitav Tribe i sve Watchere, a korisnik će znati tko je vidio obavijest, tko je od ukućana doma i možda ugrožen i tko dolazi pomoći. Ako ste u trenutku alarma imali ugovorenu uslugu nadzora, alarm će se proslijediti zaštitarskoj tvrtki koja će tamo bez odgode poslati patrolu.

- Kroz Zuluhood aplikaciju dobit ćete odmah sve informacije od zaštitara i znati je li sve u redu. Zaštitarske usluge moći ćete zatražiti čak i ako nemate pametni sustav. U tom slučaju moći ćete bilo kad zatražiti obilazak i provjeru doma dok ste na putu ili npr. svoje vikendice nakon jakog nevremena - kaže M. Krejči.

Na Zuluhood se mogu spojiti sustavi pametnog doma kao Samsung SmartThings, Google Home ili Amazon Echo. Broj korisnika svaki dan organski raste. Već imaju korisnike na domaćem, ali i na stranim tržištima, poput Indije i Kine. Veći broj korisnika očekuju s prvom ponudom zaštitarskih usluga kroz Zuluhood platformu. Bili su jedan od osam startupa u finalu natjecanja ovogodišnjeg CES-a u Las u Vegasu, najvećeg svjetskog sajma potrošačke elektronike, prema odluci organizatora, agencije CTA.

U top 8 na CES-iju

- Iako nismo osvojili nagradu, činjenica da smo u top 8 i prilika da nas se čuje nam je puno donijela. Nakon toga više nismo bili jedan od startupa u nizu u Eureka Parku, već su nam zainteresirani ciljano dolazili. A među njima je bilo i investitora i potencijalnih partnera za američko tržište. Mi smo odmah popratili sve te kontakte i nadamo se da će mnogi dovesti do uspješne poslovne suradnje - kaže Maja Krejči, osnivačica i izvršna direktorica startupa Brombul.

Zuluhood je jedinstven jer nudi usluge privatne zaštite, čije je tržište manje zastupljeno u odnosu na tržište sigurnosti. Krajem 2020. bilo je 51,4 milijuna “pametnih” domova u Europi, a predviđa se da će ih biti više od 100 milijuna do kraja 2024.

Poslovanje Brombula, osnovanog 2018., bilo je isprva u segmentu savjetodavnih usluga u IT-ju. Tvrtka je prihode od tih usluga usmjerila u razvoj Zuluhooda. U platformu su dosad uložili oko dva milijuna kuna, od čega značajan dio bespovratno iz fonda EU.