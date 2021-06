Analitičari iznenađeni: U svim županijama prosječna plaća prešla granicu od 6000 kuna

Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih po županijama kretale su se u ožujku od najnižih 6075 kuna, koliko je zarađivalo oko 23.000 zaposlenih u Virovitičko-podravskoj županiji, do 8593 kune kolika je bila prosječna plaća blizu 340.000 zaposlenih u gradu Zagrebu.

Na zagrebačke plaće utječe i važna činjenica da u Zagrebu radi četiri od deset visokoobrazovanih. Hrvatska ima 275 tisuća zaposlenih s visokom stručnom spremom, od kojih njih 117 tisuća radi u glavnom gradu.

Na dnu su s prosječnim plaćama također Vukovarsko-srijemska (47 tisuća zaposlenih) i Brodsko-posavska županija (43 tisuće zaposlenih) s prosječnim plaćama oko 6200 kuna, do njih je sa 6300 kuna Požeško-Slavonska (21 tisuća zaposlenih) te, zanimljivo, Dubrovačko-Neretvanska županija gdje je krajem ožujka bilo zaposleno oko 44 tisuće radnika. Inače, najmanji broj zaposlenih ima Ličko-senjska županija, samo oko 15 tisuća, a njihove su prosječne plaće oko 6500 kuna.

Posao u javnom sektoru i državnoj službi u mnogim je županijama glavno mjesto zaposlenja pa su razlike u prosječnim primanjima manje nego razlike u razvijenosti. Primjerice, Grad Zagreb triput je gospodarski razvijeniji od najsiromašnije Virovitičko-podravske županije, a plaće su u Zagrebu jače 40-ak posto.

Nakon Zagreba, po zaposlenosti prednjači Splitsko-dalmatinska županija gdje je krajem ožujka bilo 153.000 zaposlenih u tvrtkama, obrtima te samostalnim profesijama uključujući i poljoprivredu. Zagrebačka županija imala je 126.000 zaposlenih te je po zaposlenosti prerasla u treću najdinamičniju županiju, a više od 100.000 zaposlenih ima la je još i Primorsko-goranska županija gdje je radilo 109.000 radnika!

Video: Profil zaposlenih u Hrvatskoj: Prosječna plaća u 2020. bila je 6763 kn, a 7% zaposlenih ima samo osnovno ili niže obrazovanje!

Prosječne su plaće u Splitu i okolici 6700 kuna, Osječko-baranjskoj županiji 6600 kuna, a u zagrebačkom prstenu gotovo 7200 kuna. Uz Zagreb i Zagrebačku županiju, još je jedino Primorsko-goranska županija sitno preskočila granicu od 7000 kuna prosječne mjesečne neto plaće. Nadomak 7000 kuna (6979 kn) u ožujku je bila i Karlovačka županija gdje je u tom mjesecu bilo zaposleno 42 tisuće osoba.

Plaće u Karlovcu više su nego u Istri (6797 kuna), gdje je zaposleno oko 84 tisuće osoba. Blizu 6800 kuna je i Krapinsko-zagorska županija s 50.000 zaposlenih, oko 6600 kuna su prosječne plaće u Zadarskoj (oko 57.000 zaposlenih) i Međimurskoj županiji (41.000 zaposlenih). Varaždinska županija (68.000 zaposlenih) zaostaje za njima 50-ak kuna, a donju četvrtinu po plaćama još drže Bjelovarsko-bilogorska, Šibensko-kninska, Koprivničko-križevačka i Ličko senjska županija. U Sisačko-moslavačkoj županiji 50.000 zaposlenih u prosjeku zarađuje 6476 kuna.

Inače, DZS je ovaj tjedan prvi put objavio podatke o zaposlenosti i plaćama po županijama te će ih ubuduće publicirati četiri puta godišnje. No definicija zaposlenosti prilično je široka, tako da ovi najnoviji podaci gotovo svuda osim u Zagrebu pokazuju nešto veću zaposlenost nego raniji statistički izvori.

Zagreb je, primjerice, prema prijašnjim dosta strogim kriterijima i 2019. i 2020. imao oko 407.000 zaposlenih, a prema ovotjednim podacima samo 339.000. No, ta se razlika može pripisati činjenici da najnoviji podatak o zaposlenosti ne pokazuje u kojoj točno županiji ljudi rade, nego imaju li status zaposlene osobe.

Otud vjerojatno i osjetno veći broj zaposlenih u zagrebačkom prstenu nego u ranijim podacima jer mnogi putuju u Zagreb, no ima i obrnutih situacija. Pohvalno je što ćemo ranije nego inače dobivati podatke o zaposlenosti i plaćama na županijskoj razini, no česte metodološke promjene mogu dovesti do zbrke u tumačenju.