Zvuči nevjerojatno, ali i ovo je moguće: Popularni hotelski lanac daruje doživotno ljetovanje u njihovom novom resortu

Na proljeće 2026. godine, Poreč će dobiti najmoderniji luksuzni resort u Hrvatskoj – Pical Resort 5*, Valamar Collection, najveći turistički projekt u zemlji u posljednjem desetljeću. U povodu otvaranja ovog luksuznog kompleksa vrijednog 200 milijuna eura bit će novi simbol hrvatskog turizma, a povodom otvaranja, Valamar je pripremio nagradnu igru u kojoj će jedan sretnik osvojiti doživotno ljetovanje u Pical Resortu.

Nagradna igra koja je započela 19. studenoga omogućit će pobjedniku uživanje u 120 noćenja za dvije osobe, podijeljenih na do četiri noćenja godišnje. Ova nagrada obećava da će ljetovanje u Poreču postati obiteljska tradicija koja traje cijeli život. Uz glavnu nagradu, sudionici igre mogu osvojiti i druge atraktivne nagrade, uključujući pet noćenja u Pical Resortu tijekom 2026. godine, tri luksuzne večere za dvoje u restoranima Spinnaker, Harry’s Piccolo Poreč i JAZ by Ana Roš Poreč, te nezaboravno Purobeach Poreč iskustvo. Detalji nagradne igre dostupni su na službenoj web stranici, a sudjelovanje je jednostavno - dovoljno je otvoriti korisnički račun putem posebne web stranice pical.valamar.com i potvrditi prijavu za nagradnu igru.

Smješten uz samo more, Pical Resort nudi spektakularan pogled na staru jezgru Poreča i UNESCO-om zaštićenu Eufrazijevu baziliku. Svojim dizajnom spaja mediteranski šarm s luksuzom nove generacije. Resort će se sastojati od tri komplementarne cjeline s 514 soba i suiteva, uključujući obiteljske apartmane s all-inclusive uslugom, swim-up sobe i luksuzne V level suiteve. Inspiriran nekadašnjom željezničkom prugom Parenzanom, koja je povezivala Poreč s Trstom, Pical Resort bit će otvoreni urbani prostor koji se prirodno povezuje s gradom, pružajući šetnice, plaže i rekreacijske sadržaje dostupne građanima cijele godine.

Osim luksuznog smještaja, Pical Resort donosi i revoluciju u gastro ponudi. S 11 restorana i 10 barova, Poreč postaje jedno od ključnih gourmet odredišta Mediterana. U središtu ponude bit će restoran Harry’s Piccolo Poreč, pod vodstvom Mattea Metullia i Davidea De Pre, dvojca iza Michelinovih zvjezdica, koji će Poreču donijeti vrhunske kulinarske doživljaje. Očekuje se i veliki uspjeh već otvorenog restorana Fogo by Bekal, koji je odmah nakon prve sezone zadobio pohvale struke, dok će JAZ by Ana Roš, restoran koji se otvara krajem godine, zasigurno privući veliki interes. Pical Resort također je obiteljski orijentiran, s više od 3.000 m² prostora za igru i zabavu, dok ljubitelji wellnessa mogu uživati u prvom ESPA spa centru u Hrvatskoj.