Znate li zašto su banane uvijek broj jedan na vagama u trgovini? Nije do abecede, ovo je pravi razlog

Banane su omiljeno voće mnogih, što nije iznenađujuće s obzirom na to da se redovito nalaze na vrhu liste najprodavanijih artikala. Kada proizvodi u trgovinama budu numerirani po abecednom redu, banane su uvijek pri vrhu, iako proizvodi poput artičoka, ananasa i avokada, također po abecedi, dolaze prije njih.

Zašto su banane uvijek broj jedan na vagama? Navodno zbog njihove popularnosti i učestalosti kupovine. Banane su često postavljene na prve pozicije kako bi ih kupci što brže pronašli, piše Get To Text. Na svijetu postoji više od tisuću vrsta banana koje se uzgajaju u čak 150 različitih zemalja. Banane nisu sezonsko voće jer se mogu gajiti tijekom cijele godine. Najveća konzumacija banana zabilježena je u Ruandi, gdje stanovnici godišnje pojedu čak 279 kilograma banana po osobi, piše Metropolitan.

Industrija voća koristi skalu od sedam boja kako bi odredila zrelost banana. Neki ljudi preferiraju potpuno zelene banane, koje se kuhaju prije jela, dok drugi biraju gotovo smeđe banane, koje su zbog svoje slatkoće idealan sastojak za kolače i razne domaće napitke. Zanimljivo je da čak 95% banana koje se prodaju u trgovinama potiče od sorte kavendiš banane. Američki trgovački lanac Walmart je 2013. godine otkrio da su banane najprodavaniji proizvod u njihovim trgovinama.

Prema web-stranici „Science Meets Food“, banane su najpopularnije voće na svijetu i četvrta najvrednija prehrambena kultura, odmah nakon pšenice, riže i mlijeka. „National Geographic“ izvještava da banane čine gotovo 75% trgovine tropskim voćem, a godišnja potrošnja premašuje 100 milijardi komada. Osim toga, banane su najviše izvezeno voće na svijetu. U Kaliforniji postoji čak i muzej banane koji izlaže više od 17.000 predmeta vezanih uz ovo voće.