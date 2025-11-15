Naši Portali
15.11.2025. u 12:13

Tvrtke sve više ulažu u stručna usavršavanja svojih zaposlenika kako bi se prilagodili novim tehnologijama, no samo ih 14% svakodnevno koristi UI

Iako svakodnevna primjena generativne umjetne inteligencije (UI) zaposlenicima osigurava viša primanja, veću stabilnost zaposlenja i veću učinkovitost, trećina globalne radne snage i dalje se redovito osjeća preopterećeno, pokazalo je PwC-ovo globalno istraživanje o očekivanjima i strahovima zaposlenika za 2025. godinu.

Više od 50.000 zaposlenika iz 48 zemalja i regije i 28 različitih sektora sudjelovalo je u istraživanju koje pokazuje da su svakodnevni korisnici generativne umjetne inteligencije (vrste tehnologije UI koja može proizvoditi različite vrste sadržaja), u odnosu na one koji je rijetko koriste, znatno češće ostvarili konkretne prednosti u pogledu produktivnosti (92% naspram 58%), stabilnosti zaposlenja (58% naspram 36%) i visine primanja (52% naspram 32%). Osim toga, skloniji su pozitivnom stavu prema utjecaju umjetne inteligencije na sve ispitane kriterije.

Kupnja