Vodič kroz trgovine koje rade ove nedjelje: Evo gdje kupnju možete obaviti i sutra

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. A ovako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje.
Trgovine:
- KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE.
- LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE.
- TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
- KAUFLAND - Neradna je nedjelja u svim trgovinama Kauflanda osim one u osječkoj Retfali, na adresi Svilajska ulica 37 koje će biti otvorena od 7 do 20 sati.
- SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE.
- PLODINE - Popis trgovina koje će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
- EUROSPIN - Na kojim lokacijama će biti otvoren Eurospin i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
- KTC - Neće raditi.
Pekarnice:
- MLINAR - Popis poslovnica koje će biti otvorena možete pogledati OVDJE.
- DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE.
- PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE.
Trgovački centri u Zagrebu:
- ARENA CENTAR - Trgovine Arena Centra radit će svake nedjelje do kraja godine.
Trgovački centri u Splitu:
- JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.
- MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.
Trgovački centri u Rijeci:
- TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovine Tower centra su zatvorene ove nedjelje.
Trgovački centri u Osijeku:
- MALL OSIJEK - Trgovački centar je ove nedjelje otvoren.
