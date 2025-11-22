Naši Portali
SVE NA JEDNOM MJESTU

Vodič kroz trgovine koje rade ove nedjelje: Evo gdje kupnju možete obaviti i sutra

22.11.2025.
u 10:16

Informacije o radnom vremenu trgovina, pekarnica i trgovačkih centara

Zbog izmjena Zakona o trgovini, trgovci u Hrvatskoj mogu odabrati samo 16 radnih nedjelja u godini. A ovako će trgovine, pekare i trgovački centri raditi ove nedjelje. 

Trgovine:

  • KONZUM - Sve informacije o radnom vremenu Konzumovih trgovina pogledajte OVDJE
  • LIDL - Popis trgovina koje rade pogledajte OVDJE
  • TOMMY - Popis prodavaonica koje su otvorene ovu nedjelju pogledajte OVDJE.
  • KAUFLAND - Neradna je nedjelja u svim trgovinama Kauflanda osim one u osječkoj Retfali, na adresi Svilajska ulica 37 koje će biti otvorena od 7 do 20 sati.
  • SPAR I INTERSPAR - Detaljan popis trgovina koje će biti otvorene možete pogledati OVDJE
  • PLODINE - Popis trgovina koje će raditi ove nedjelje može pronaći OVDJE.
  • EUROSPIN -  Na kojim lokacijama će biti otvoren Eurospin i njihovo točno radno vrijeme provjerite OVDJE.
  • KTC - Neće raditi.

Pekarnice:

  • MLINAR - Popis poslovnica koje će biti otvorena možete pogledati OVDJE.
  • DUBRAVICA - Popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje pogledajte OVDJE
  • PAN PEK - Popis prodavaonica koje rade ove nedjelje pogledajte OVDJE

Trgovački centri u Zagrebu:

  • ARENA CENTAR -  Trgovine Arena Centra radit će svake nedjelje do kraja godine.

Trgovački centri u Splitu:

  • JOKER - Ovaj trgovački centar radit će u nedjelju, a sve detalje možete provjerite OVDJE.
  • MALL OF SPLIT - Trgovački centar neće raditi ove nedjelje.

Trgovački centri u Rijeci:

  • TOWER CENTAR RIJEKA - Trgovine Tower centra su zatvorene ove nedjelje. 

Trgovački centri u Osijeku:

  • MALL OSIJEK - Trgovački centar je ove nedjelje otvoren.
