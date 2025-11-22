Vodič kroz trgovine koje rade ove nedjelje: Evo gdje kupnju možete obaviti i sutra

AUTO

Besplatne prometne radionice: Pružite djetetu priliku da nauči detalje koji u prometu spašavaju život

Princip rada Prometne abecede jest učenje osnovnih prometnih pravila i usvajanje sigurnih navika kroz igru, crtanje i bojenje. Djeca će sutra nenametljivo, zapravo neće ni biti svjesna da uče, upijati znanja koja u prometu spašavaju život. Naglasak je na ''detaljima'' koji u prometu čine bitnu razliku, na spoznaji da pješački prijelaz znači određenu sigurnost, ali da ni na zebri nismo potpuno sigurni