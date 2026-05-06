Za manje od dva mjeseca na snagu stupaju nova pravila o paketima iz Kine, evo koliko ćete plaćati za narudžbu

Vijeće Europske unije u veljači je odobrilo nova pravila za carinske pristojbe na proizvode koji ulaze u Europsku uniju putem malih pošiljki, uglavnom putem e-trgovine. Nova pravila odgovaraju na činjenicu da takve pošiljke trenutno ulaze u EU bez carine, što stvara nelojalnu konkurenciju za prodavače unutar EU.

Postignuti dogovor ukida oslobađanje od carinskih pristojbi za pošiljke vrijednosti ispod 150 eura koje ulaze u EU. Carinske pristojbe početi će se primjenjivati na svu robu koja ulazi u EU kada bude operativan europski carinski informatički centar, koji je trenutno u fazi rasprave u sklopu šire reforme carinskog okvira. Očekuje se da će centar biti operativan do 2028. godine.

Do tada, države članice EU dogovorile su uvođenje privremene uniformne carinske pristojbe od 3 eura na proizvode u malim pošiljkama vrijednim manje od 150 eura koji se direktno šalju potrošačima u EU. Od 1. srpnja 2026., pristojba će se obračunavati za svaku kategoriju proizvoda u pošiljci, prema tarifnim pod-kategorijama, odnosno prema vrsti proizvoda koji se nalazi u pošiljci. Ako pošiljka sadrži jednu svilenu bluzu i dvije vunene bluze, jer pripadaju različitim tarifnim podkategorijama, to znači da pošiljka sadrži dva različita proizvoda te bi trebalo platiti 6 eura carine.

Novi sustav imat će pozitivan učinak kako na proračun EU, tako i na nacionalne javne financije, jer carinske pristojbe predstavljaju tradicionalni izvor prihoda Unije, a države članice zadržavaju dio tih iznosa za pokriće troškova naplate. Ova mjera razlikuje se od prijedloga tzv. "naknade za obrtnike", koja je trenutno na raspravi u sklopu paketa carinske reforme.

Privremena uniformna carinska pristojba od 3 eura bit će obračunata za svaku kategoriju proizvoda u malim pošiljkama koje ulaze u EU od 1. srpnja 2026. do 1. srpnja 2028., a može se produžiti prema potrebi. Kada novi europski carinski informatički centar postane operativan, ova privremena pristojba bit će zamijenjena standardnim carinskim pristojbama. Prema podacima Europske komisije, broj malih paketa koji dolaze u EU udvostručio se svake godine od 2022. godine. U 2024. godini u EU je stiglo 4,6 milijardi takvih paketa, pri čemu 91% tih pošiljki dolazi iz Kine.

Šire gledajući, EU trenutno provodi reformu svog carinskog sustava kako bi se nosila s velikim pritiscima izazvanim povećanjem trgovinskih tokova, fragmentiranim nacionalnim sustavima, rapidnim rastom e-trgovine i promjenjivim geopolitičkim okolnostima. Pregovori između Vijeća i Europskog parlamenta o reformi, uključujući uspostavu carinskog informatičkog centra pod nadležnošću novog europskog carinskog tijela, još uvijek su u tijeku.