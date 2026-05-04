Produženi vikend je iza nas, ali Hrvati se imaju čemu veseliti: Bit će još puno prilika za spajanje u 2026., pogledajte i kada

Prvomajski vikend je iza nas, vjerojatno jedan od najboljih u 2026. za spajanje, ali kalendar ove godine nudi još pokoju izvanrednu priliku za sve one koji sanjaju o duljim putovanjima i kvalitetnom odmoru. Najvažniji savjet je da djelujete odmah čim vaša tvrtka otvori kalendar za planiranje godišnjih odmora; budite prvi koji će rezervirati ključne datume i tako osigurati sebi odmor iz snova prije nego što to učine vaše kolege.

Iduće prilike za spajanje stižu već u lipnju. Dan antifašističke borbe 22. lipnja u ponedjeljak poklanja vam tri savršena trodnevna predaha. Uz to, Tijelovo u četvrtak 4. lipnja idealna je prilika da uzmete slobodan petak i pobjegnete na četverodnevni mini odmor, potrošivši pritom samo jedan dan svog dragocjenog godišnjeg.

Sredina godine rezervirana je za dva prava "godišnja odmora" od po devet dana, a svaki od njih koštat će vas samo četiri dana s platne liste. Prva takva prilika stiže s Danom pobjede i domovinske zahvalnosti, koji se obilježava u srijedu, 5. kolovoza. Ako iskoristite četiri dana godišnjeg za ponedjeljak i utorak prije praznika te četvrtak i petak nakon njega, dobivate punih devet slobodnih dana usred ljeta, od subote 1. do nedjelje 9. kolovoza. Ista se formula ponavlja i u studenom. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata pada u srijedu, 18. studenog. Uzmete li slobodno 16., 17., 19. i 20. studenog, pred vama je još jedan devetodnevni odmor, savršen za bijeg od jesenskog sivila i punjenje baterija prije blagdanske groznice.

Vrhunac pametnog planiranja dolazi na samom kraju godine, kada se otvara prilika za najdulji odmor. Božić 2026. pada na petak, a Sveti Stjepan na subotu, što stvara savršenu podlogu za maratonski odmor koji se proteže u 2027. godinu. Kako biste spojili Božić s Novom godinom i stvorili nevjerojatnih 16 slobodnih dana u komadu, potrebno je iskoristiti osam dana godišnjeg odmora. Rezervirajte dane od ponedjeljka, 21. prosinca, do četvrtka, 24. prosinca, te tjedan nakon toga, od ponedjeljka, 28. prosinca, do četvrtka, 31. prosinca. Time si osiguravate odmor koji počinje u subotu, 19. prosinca, i traje sve do nedjelje, 3. siječnja 2027., što je idealna prilika za veliko putovanje ili potpuno opuštanje s obitelji i prijateljima.