Jedna pogreška na godišnjem može biti dovoljna da stjenice unesete u dom, evo kako ju izbjeći

Stjenice su neželjeni suvenir koji putnici često, a da toga nisu ni svjesni, donesu iz hotela i drugih smještajnih objekata. Mogu se sakriti u prtljazi, a njemačka Savezna agencija za okoliš upozorava da je za širenje nametnika u domu dovoljna samo jedna oplođena ženka. Kako piše t-online, stjenica je kukac koji se hrani krvlju i tijekom cijele godine živi u naseljenim zatvorenim prostorima. Ljudi su joj glavni domaćini, iako se može hraniti i na kućnim ljubimcima, pticama i šišmišima.

Odrasle stjenice velike su od četiri do 8,5 milimetara i žive oko šest mjeseci. Ženka u tom razdoblju može položiti do 150 sitnih, mliječno bijelih jajašaca. Najčešće se skrivaju u krevetima, madracima i namještaju, ali mogu biti i iza okvira za slike, prekidača, tapeta i podnih letvica. Zbog toga prtljagu u hotelu ne bi trebalo odlagati na krevet, sofu, fotelju ili neposredno uz namještaj u kojem bi se kukci mogli skrivati. Prije odlaska iz smještaja dobro je pregledati kofer. Odrasle stjenice mogu se vidjeti golim okom, dok je mlađe jedinke zbog njihove veličine i svjetlije boje mnogo teže uočiti.

Na zarazu mogu upućivati i sitne crne točkice izmeta, jajašca ili odbačene kožice kukaca. Tragovi se mogu pojaviti i na koži. Ugrizi kod nekih ljudi izazivaju snažan svrbež, crvenilo, plikove ili otečene promjene, dok drugi nemaju nikakve simptome. Sumnjate li da su stjenice ušle u prtljagu, kofer ne bi trebalo otvarati u spavaćoj ili dnevnoj sobi. Preporučuje se isprazniti ga u kadi ili tuš-kabini, gdje će insekte biti lakše uočiti, a manja je i mogućnost da pobjegnu i sakriju se u namještaju. Kod potvrđene zaraze pojedine tvrtke za suzbijanje štetnika nude tretiranje predmeta dušikom ili ugljikovim dioksidom. Takav bi postupak trebalo provesti prije unošenja prtljage u dom.

Infestiranu odjeću možda ćete morati baciti pri čemu je treba dobro zatvoriti u plastične vreće kako kukci ne bi pobjegli. Lakša zaraza može se pokušati ukloniti hladnoćom ili toplinom. Predmete treba držati u zamrzivaču na temperaturi od minus 18 Celzijevih stupnjeva najmanje tri dana, i to u čvrsto zatvorenim vrećicama. Odjeća se može prati na najmanje 40 stupnjeva, premda je učinkovitije pranje na 60 stupnjeva. Predmeti koji se ne mogu prati mogu se čvrsto zamotati i jedan sat zagrijavati na najmanje 55 stupnjeva kako bi se uništile stjenice i njihova jajašca.