Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GROZNE NAPASTI

Jedna pogreška na godišnjem može biti dovoljna da stjenice unesete u dom, evo kako ju izbjeći

Pas Jamiro može nanjušiti stjenice
SINA SCHULDT/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
02.08.2026.
u 12:00
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Infestiranu odjeću možda ćete morati baciti pri čemu je treba dobro zatvoriti u plastične vreće kako kukci ne bi pobjegli. Lakša zaraza može se pokušati ukloniti hladnoćom ili toplinom

Stjenice su neželjeni suvenir koji putnici često, a da toga nisu ni svjesni, donesu iz hotela i drugih smještajnih objekata. Mogu se sakriti u prtljazi, a njemačka Savezna agencija za okoliš upozorava da je za širenje nametnika u domu dovoljna samo jedna oplođena ženka. Kako piše t-online, stjenica je kukac koji se hrani krvlju i tijekom cijele godine živi u naseljenim zatvorenim prostorima. Ljudi su joj glavni domaćini, iako se može hraniti i na kućnim ljubimcima, pticama i šišmišima.

Odrasle stjenice velike su od četiri do 8,5 milimetara i žive oko šest mjeseci. Ženka u tom razdoblju može položiti do 150 sitnih, mliječno bijelih jajašaca. Najčešće se skrivaju u krevetima, madracima i namještaju, ali mogu biti i iza okvira za slike, prekidača, tapeta i podnih letvica. Zbog toga prtljagu u hotelu ne bi trebalo odlagati na krevet, sofu, fotelju ili neposredno uz namještaj u kojem bi se kukci mogli skrivati. Prije odlaska iz smještaja dobro je pregledati kofer. Odrasle stjenice mogu se vidjeti golim okom, dok je mlađe jedinke zbog njihove veličine i svjetlije boje mnogo teže uočiti.

Na zarazu mogu upućivati i sitne crne točkice izmeta, jajašca ili odbačene kožice kukaca. Tragovi se mogu pojaviti i na koži. Ugrizi kod nekih ljudi izazivaju snažan svrbež, crvenilo, plikove ili otečene promjene, dok drugi nemaju nikakve simptome. Sumnjate li da su stjenice ušle u prtljagu, kofer ne bi trebalo otvarati u spavaćoj ili dnevnoj sobi. Preporučuje se isprazniti ga u kadi ili tuš-kabini, gdje će insekte biti lakše uočiti, a manja je i mogućnost da pobjegnu i sakriju se u namještaju. Kod potvrđene zaraze pojedine tvrtke za suzbijanje štetnika nude tretiranje predmeta dušikom ili ugljikovim dioksidom. Takav bi postupak trebalo provesti prije unošenja prtljage u dom.

Infestiranu odjeću možda ćete morati baciti pri čemu je treba dobro zatvoriti u plastične vreće kako kukci ne bi pobjegli. Lakša zaraza može se pokušati ukloniti hladnoćom ili toplinom. Predmete treba držati u zamrzivaču na temperaturi od minus 18 Celzijevih stupnjeva najmanje tri dana, i to u čvrsto zatvorenim vrećicama. Odjeća se može prati na najmanje 40 stupnjeva, premda je učinkovitije pranje na 60 stupnjeva. Predmeti koji se ne mogu prati mogu se čvrsto zamotati i jedan sat zagrijavati na najmanje 55 stupnjeva kako bi se uništile stjenice i njihova jajašca.

Migranti preskakali španjolsku graničnu ogradu u Melilli nakon masovnog dolaska u Ceutu
Ključne riječi
Barkod stjenice

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!