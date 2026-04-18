DAMIR SABOL

Hrvat koji je napravio poduzetničko čudo u SAD-u otkrio koja mu je bila najveća greška: 'Malo ljudi to primjenjuje'

18.04.2026.
u 09:27

Jedan od najuspješnijih hrvatskih tehnoloških poduzetnika Damir Sabol u New Yorku je podijelio svoju poslovnu priču – od pionirskih dana interneta u Hrvatskoj do globalnog uspjeha i prodaje tvrtke PhotoMath tehnološkom divu Google. Sabolova poduzetnička priča počinje još devedesetih, kada je sudjelovao u osnivanju Iskona, jednog od prvih internet providera u Hrvatskoj, piše portal Croatians Online. U vrijeme kada tržište još nije razumjelo potencijal interneta, razvoj takvog projekta bio je iznimno rizičan, ali je Iskon s vremenom postao jedan od vodećih telekomunikacijskih brendova u zemlji. Upravo mu je to iskustvo, kako ističe, dalo ključne temelje za daljnje poduzetničke pothvate.

Ideja za PhotoMath nastala je, gotovo slučajno, iz svakodnevne situacije kod kuće. Dok je pomagao sinu sa zadaćom iz matematike, Sabol je shvatio da tehnologija na kojoj je njegov tim radio može imati puno širu primjenu – ne samo prepoznavati tekst, već i rješavati matematičke zadatke. Tako je nastala aplikacija koja danas broji stotine milijuna korisnika diljem svijeta.

Put do uspjeha, međutim, nije bio linearan. Iako je aplikacija brzo privukla pažnju i dosegnula milijune preuzimanja, u početku nije bila dovoljno stabilna ni razvijena. Umjesto brzog širenja uz pomoć investitora, tim je odlučio odbiti ulaganja i fokusirati se na kvalitetu proizvoda. Ta se odluka pokazala ključnom – PhotoMath je kasnije dosegnuo više od 500 milijuna preuzimanja bez ulaganja u marketing.

Sabol danas priznaje i jednu od većih pogrešaka – prekasno uvođenje naplate. Aplikacija je godinama bila besplatna, a kada je uveden premium model, pokazalo se da su korisnici spremni platiti za kvalitetan sadržaj. Ranije monetiziranje, smatra, moglo je donijeti znatno veće prihode.

-Moja najveća greška bila je što nisam tražio pomoć. Kada si usred krize, ne možeš jasno razmišljati. Trebaš nekoga tko će ti reći – stani i sagledaj situaciju drugačije - istaknuo je Sabol. To je nešto što, dodao je, svaki osnivač zna u teoriji, ali malo njih zaista primijeni.

Nakon globalnog uspjeha uslijedila je akvizicija od strane Googlea, gdje Sabol danas vodi tim u zagrebačkom uredu i radi na projektima vezanim uz umjetnu inteligenciju. Iskustvo rada u velikoj korporaciji donijelo mu je nova saznanja, uključujući činjenicu da ni najveće tehnološke kompanije nisu savršeno organizirane te da se projekti često razvijaju paralelno unutar različitih timova.

Govoreći o razlikama između hrvatskih i američkih poduzetnika, Sabol je istaknuo kako domaći osnivači često podcjenjuju vlastite projekte. U Silicijskoj dolini, kaže, očekuje se samouvjeren nastup i jasno uvjerenje u vlastiti uspjeh, dok pretjerana skromnost može biti prepreka u privlačenju investitora.

Na kraju je podijelio i osobnu lekciju – važnost traženja pomoći. Kako je naglasio, poduzetnici često pokušavaju sami riješiti sve probleme, iako je u kriznim trenucima upravo vanjska perspektiva ključna za donošenje ispravnih odluka. Danas, uz rad u Googleu, Sabol djeluje i kao investitor te nastoji pomoći novoj generaciji poduzetnika da izbjegnu pogreške kroz koje je sam prošao.

