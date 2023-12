PITANJE DANA Jeste li zadovoljni božićnim poklonima?

Oko 2,65 milijarde eura Hrvati su potrošili ovog prosinca (zaključno s 26.), što je oko 360 milijuna eura više nego godinu prije. Dobar dio toga otišao je na poklone. Prema anketi magazina Ja Trgovac, Hrvati su na poklone planirali trošiti manje. Za 6 posto veći je bio broj građana koji su za poklone planirali potrošiti do 25 eura - u anketi se tako izjasnilo 25 posto ispitanika.

Najveći broj građana, njih 29 posto, planiralo je potrošiti do 70 eura, a smanjuje se broj onih koji će trošiti do 130 eura. Samo 7 posto građana išlo bi preko tog iznosa. No jedno su planovi, a sasvim drugo potrošačka realnost pa mnogi priznaju da su ipak potrošili i više nego su planirali.

But blagdana nisu pokloni i bitna je gesta, no ipak postoji i lista onih poklona koje nitko ne želi dobiti. Britanska tvrtka Vistaprint provela je nedavno među svojim klijentima istraživanje o tome koji su im najdraži, odnosno najmrži božićni pokloni - i što nikako ne bi htjeli pronaći pod božićnim drvcem. Većina ispitanika, njih čak 72 posto, reklo je da su im najdraži unikatni ili personalizirani božićni pokloni, koji su izabrani ili izrađeni baš za njih: poput foto albuma ili ručno ispletenog šala. Najnepoželjniji poklon među ispitanicima bio je okvir za fotografije, pa bi ga čak 34 posto ljudi vratilo, dok bi njih 33 posto vratilo i set proizvoda za njegu tijela. Ni mirisna svijeća nije dobar izbor, kao ni čokolada. Dok se sliježu dojmovi nakon Božića, u anketi nam recite jeste li zadovoljni onime što se vama našlo pod jelkom.