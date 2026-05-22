FOTO Žena fotografirala papreni cjenik zadarskog taksista: 'Sramota, lijepu poruku šaljemo turistima'

Objava na zadarskom Redditu pod naslovom "Račun za taksi" pokrenula je lavinu rasprava nakon što je jedan korisnik podijelio fotografiju cjenika taksi vozila. Popratni tekst bio je kratak, ali jasan: "Sramota!!! Lipu poruku šaljemo turistima..". Razlog za ogorčenje postaje očit pri pogledu na cjenik: startna cijena za prvih pet kilometara iznosi vrtoglavih 120 eura, dok svaki sljedeći kilometar košta dodatna 24 eura. Druga tarifa nudi start od 50 eura, pri čemu svaki prijeđeni kilometar stoji također 50 eura. Fotografija, koja se brzo proširila među lokalnom zajednicom, otvorila je debatu o stanju taksi usluga u Zadru na početku još jedne turističke sezone.

Reakcija zajednice bila je podijeljena, što je potaknulo žestoku raspravu o odgovornosti. Jedan od komentara s najviše podrške tvrdio je da dio krivnje snosi i putnik. "Dobro brate, je skupo je, je taksist je retardiran, al brate cjena ti stoji na vratima. Ono napisana je velikim slovima, samo se okreneš i ideš dalje", napisao je jedan korisnik. Međutim, taj je stav izazvao još snažniju protuargumentaciju.

"Onda ću ja stavit 100.000 € cijenu vožnje... i neka baba koja ne gleda će ući i onda mi je dužna 100.000 €... eto takav je to zakon... što je najjače taksist je u pravu", odgovorio je drugi, savršeno sažimajući problematiku "legalne, ali nemoralne" prakse koja muči mnoge. Komentatori su izrazili zabrinutost za ranjive skupine, poput starijih osoba koje se vraćaju iz bolnice, te osudili vozača.

Zanimljivo je da su brojni korisnici prepoznali o kome se radi, navodeći da je riječ o "poznatoj zadarskoj taksistici" kojoj ovo nije prvi takav incident. Neki su čak spominjalii da je često viđaju parkiranu u blizini bolnice, što sugerira da se radi o ponavljajućem problemu s istom osobom.

Problem ove vrste je toliko eskalirao da je Vlada za 2026. godinu predložila izmjene zakona kako bi se uveo red. Nove mjere trebale bi uključivati uvođenje maksimalnih cijena vožnje i obvezne "TX" registarske pločice za lakšu identifikaciju legalnih taksista. Ideja je da putnici prije početka vožnje budu informirani o maksimalnoj cijeni i planiranoj ruti. Dok se propisi ne promijene, mnogi korisnici na Redditu savjetuju jedino sigurno rješenje: korištenje aplikacija poput Ubera ili Bolta, gdje je cijena vožnje poznata unaprijed i nema neugodnih iznenađenja.