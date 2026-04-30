Nakon 10 godina u Njemačkoj želi natrag u Zagreb, ali ju hvata tjeskoba: Evo što su joj poručili Hrvati

Nakon deset godina života u Njemačkoj, korisnica Reddita pod imenom "_sayuri96" osjetila je snažnu želju za povratkom u Zagreb, no istovremeno i duboku tjeskobu zbog te odluke. U svojoj objavi na subredditu r/zagreb, otvorila je dušu i zatražila savjet zajednice, pokrenuvši lavinu komentara koji zorno prikazuju s kakvim se dilemama suočavaju mnogi hrvatski iseljenici.

"U Njemačkoj imam poslovnih i karijernih mogućnosti i bez završenog faksa. U Hrvatskoj imam nešto drugo, prijatelje i osjećaj doma", započela je svoju ispovijest. Iako joj je obitelj u Njemačkoj, osjećaj pripadnosti joj nedostaje. S druge strane, povratak u Hrvatsku u njoj budi strah zbog prometnog kaosa u Zagrebu, stanja u zdravstvu i sudstvu te neizvjesnih poslovnih mogućnosti. Naviknuta na njemački red, gdje će vas prolaznik upozoriti na krivo parkiranje, a institucije ozbiljno shvatiti prijavu nasilja, boji se povratka u sustav koji, prema njezinom iskustvu, često zakaže. Kao primjer navela je situaciju gdje je njezinoj prijateljici u Hrvatskoj policija sugerirala da se "ne isplati" podizati prijava protiv problematičnog bivšeg dečka, dok je u Njemačkoj slučaj uličnog uznemiravanja njezine sestre završio na sudu.

Reakcije na njezinu objavu bile su brze i većinom jednoglasne - nemoj se vraćati. Mnogi su korisnici iz vlastitog iskustva upozorili na surovu realnost života u Hrvatskoj, pogotovo u Zagrebu. "Živiš u uređenoj državi, nemoj samu sebe kažnjavati povratkom. Na odmor uvijek možeš doći i u tih par tjedana provedenih ovdje, na kraju će ti biti dosta ovog nereda", napisao je jedan korisnik, čiji je komentar prikupio najviše podrške.

Drugi su se fokusirali na financijski aspekt, opisujući pokušaj života od prosječne plaće u Zagrebu kao "financijski suicid". Računica je, prema njima, poražavajuća: od plaće od oko 1200 eura, najam stana odnosi 700 eura, a režije još 200, ostavljajući tek 300 eura za život. Upozorili su je i da njezino radno iskustvo iz Njemačke u Hrvatskoj možda neće biti cijenjeno te da bi je bez fakultetske diplome smatrali isključivo srednjom stručnom spremom, nudeći joj slabo plaćene poslove.

Ipak, nisu svi bili tako pesimistični. Pojedinci su je ohrabrivali da pokuša, ističući da se uvijek može ponovno odseliti ako shvati da Zagreb ipak nije za nju. "Svi se previše žale se. Nije tako loše kako se čini, a i Zagreb stvarno ide u sve boljem smjeru", poručio joj je jedan komentator, dodajući da su prijatelji i zabava prednosti koje ne treba zanemariti.

Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz pomoć AI-ja