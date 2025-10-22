Mnoge uhvati panika, ali rješenje je zapravo jednostavno. Što ako vam se isprazni baterija na ključu?

Jedan od čestih problema vlasnika automobila je situacija kada se baterija na daljinskom upravljaču ili ključu isprazni, a vozilo ne možete otvoriti ni pritiskom na dugme ni približavanjem vozilu. Iako vam prvi impuls može biti panika, nemojte brinuti – rješenje je zapravo jednostavno i nalazi se u samom daljinskom upravljaču/ključu.

Kako savjetuje HAK Revija, većina modernih daljinskih upravljača ima opciju izvaditi pravi ključ (analognim pritiskom na dugme), što vam omogućuje da fizički otključate vrata vozila, čak i kad baterija nije funkcionalna.

Međutim, kod novih automobila problem može biti pronaći bravicu koju taj ključ otključava. Najbolje je, prije nego što krenete u potragu, konzultirati knjigu s uputama i upoznati se s vašim vozilom. Bravica se obično nalazi ispod poklopca kvake, a proizvođači, poput Volkswagena, često nude objašnjenja kako točno otvoriti automobil bez funkcionalnog daljinskog upravljača.

Nakon što okrenete ključ u bravi, postoji mogućnost da će se upaliti alarm, pogotovo ako baterija još ima minimalnu energiju. U tom slučaju, kontaktiranje s automobilom (uključivanje motora ili pokretanje vozila) obično zaustavlja alarm. No, imajte na umu da rezervni ključ u većini slučajeva neće omogućiti pokretanje vozila, jer su moderni automobili često opremljeni tipkom za pokretanje i gašenje motora.

Za upaliti auto s praznim daljinskim upravljačem, transponder u ključu obično ne zahtijeva vanjski izvor napajanja. Daljinski upravljač koristi elektromagnetski signal koji šalje automobil. U nekim modelima, potrebno je staviti daljinski upravljač na određeno mjesto (gdje je nekada bila bravica za paljenje) i pritisnuti dugme za pokretanje motora. U drugim vozilima, ključ se mora držati uz dugme za pokretanje. Najbolje je pročitati knjigu s uputama jer ona objašnjava specifične korake za vaš model.

Zadnje, ali ne manje važno, gotovo svi moderni automobili obavještavaju vlasnika kad je baterija u daljinskom upravljaču pri kraju. Unatoč tome, uvijek je korisno imati rezervnu bateriju za daljinski upravljač u automobilu kako biste izbjegli neugodnosti u slučaju problema.