NEMA STRAHA!

Mnoge uhvati panika, ali rješenje je zapravo jednostavno. Što ako vam se isprazni baterija na ključu?

ključevi od auta
Foto: Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
22.10.2025.
u 13:00

Nakon što okrenete ključ u bravi, postoji mogućnost da će se upaliti alarm, pogotovo ako baterija još ima minimalnu energiju. U tom slučaju, kontaktiranje s automobilom (uključivanje motora ili pokretanje vozila) obično zaustavlja alarm

Jedan od čestih problema vlasnika automobila je situacija kada se baterija na daljinskom upravljaču ili ključu isprazni, a vozilo ne možete otvoriti ni pritiskom na dugme ni približavanjem vozilu. Iako vam prvi impuls može biti panika, nemojte brinuti – rješenje je zapravo jednostavno i nalazi se u samom daljinskom upravljaču/ključu.

Kako savjetuje HAK Revija, većina modernih daljinskih upravljača ima opciju izvaditi pravi ključ (analognim pritiskom na dugme), što vam omogućuje da fizički otključate vrata vozila, čak i kad baterija nije funkcionalna.

Međutim, kod novih automobila problem može biti pronaći bravicu koju taj ključ otključava. Najbolje je, prije nego što krenete u potragu, konzultirati knjigu s uputama i upoznati se s vašim vozilom. Bravica se obično nalazi ispod poklopca kvake, a proizvođači, poput Volkswagena, često nude objašnjenja kako točno otvoriti automobil bez funkcionalnog daljinskog upravljača.

Nakon što okrenete ključ u bravi, postoji mogućnost da će se upaliti alarm, pogotovo ako baterija još ima minimalnu energiju. U tom slučaju, kontaktiranje s automobilom (uključivanje motora ili pokretanje vozila) obično zaustavlja alarm. No, imajte na umu da rezervni ključ u većini slučajeva neće omogućiti pokretanje vozila, jer su moderni automobili često opremljeni tipkom za pokretanje i gašenje motora.

Za upaliti auto s praznim daljinskim upravljačem, transponder u ključu obično ne zahtijeva vanjski izvor napajanja. Daljinski upravljač koristi elektromagnetski signal koji šalje automobil. U nekim modelima, potrebno je staviti daljinski upravljač na određeno mjesto (gdje je nekada bila bravica za paljenje) i pritisnuti dugme za pokretanje motora. U drugim vozilima, ključ se mora držati uz dugme za pokretanje. Najbolje je pročitati knjigu s uputama jer ona objašnjava specifične korake za vaš model.

Zadnje, ali ne manje važno, gotovo svi moderni automobili obavještavaju vlasnika kad je baterija u daljinskom upravljaču pri kraju. Unatoč tome, uvijek je korisno imati rezervnu bateriju za daljinski upravljač u automobilu kako biste izbjegli neugodnosti u slučaju problema.

auto Ključ Barkod

