Hrvatski nacionalni parkovi drastično srezali cijene: Pogledajte gdje možete uživati za samo nekoliko eura

Početak studenog označava prekretnicu za sve ljubitelje prirode koji žele istražiti bisere Hrvatske po znatno pristupačnijim cijenama. Dok ljetni mjeseci donose visoke temperature, ali i jednako visoke cijene ulaznica koje opterećuju budžet, jesensko i zimsko razdoblje pretvaraju osam hrvatskih nacionalnih parkova u lako dostupne oaze mira. Od 1. studenog kreće naplata ulaznica prema izvansezonskim cjenicima koji omogućuju posjetiteljima da dožive spektakularne krajolike uz minimalan trošak i bez uobičajenih ljetnih gužvi.

Najočitiji primjer drastičnog pada cijena su Plitvička jezera, gdje ulaznica za odrasle, koja u srcu ljeta doseže i 40 eura, od 1. studenog pa sve do 31. ožujka iduće godine košta svega 10 eura. Ova cijena uključuje prijevoz električnim brodom i panoramskim vlakom, osiguranje posjetitelja te PDV, čineći cjelodnevni izlet iznimno povoljnim. Studenti za isti doživljaj trebaju izdvojiti 6 eura, a djeca od 7 do 18 godina samo 4 eura, dok je za mlađe od 7 godina ulaz besplatan.

Trend značajnih ušteda slijede i drugi parkovi. U Nacionalnom parku Krka, cijena ulaznice za odrasle od 1. studenog pada na samo 7 eura, dok djeca plaćaju 4 eura, što je neusporedivo s ljetnih 40 eura. Za ljubitelje planinarenja i aktivnog odmora, Nacionalni park Paklenica postaje dostupan za 4 eura po osobi, dok članovi planinarskih društava, studenti i umirovljenici plaćaju 3 eura. Ovo je idealna prilika za istraživanje kanjona Velike i Male Paklenice u potpunom miru, daleko od ljetne vreve. Slična je situacija i u planinskom srcu Hrvatske, gdje posjet Nacionalnom parku Risnjak stoji 7 eura, a za povlaštene kategorije posjetitelja cijena je 5 eura.

Ništa manje primamljive nisu ni ponude otočnih nacionalnih parkova. Iako su cijene nešto više zbog specifičnosti prijevoza i sadržaja, uštede su i dalje osjetne. Primjerice, posjet Brijunima uz stručno vodstvo u izvansezonskom razdoblju stoji 25 eura za odrasle, dok su za Kornate, raj za nautičare, cijene dozvola za plovidbu također znatno niže. Nacionalni park Sjeverni Velebit nudi trodnevnu ulaznicu koja uključuje i posjet Kući Velebita za samo 7 eura, pružajući priliku za dublje istraživanje ovog planinskog masiva.