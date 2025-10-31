Naši Portali
IZLET IZVAN SEZONE

Hrvatski nacionalni parkovi drastično srezali cijene: Pogledajte gdje možete uživati za samo nekoliko eura

VL
Autor
Večernji.hr
31.10.2025.
u 17:00

Od 1. studenog kreće naplata ulaznica prema izvansezonskim cjenicima koji omogućuju posjetiteljima da dožive spektakularne krajolike uz minimalan trošak i bez uobičajenih ljetnih gužvi

Početak studenog označava prekretnicu za sve ljubitelje prirode koji žele istražiti bisere Hrvatske po znatno pristupačnijim cijenama. Dok ljetni mjeseci donose visoke temperature, ali i jednako visoke cijene ulaznica koje opterećuju budžet, jesensko i zimsko razdoblje pretvaraju osam hrvatskih nacionalnih parkova u lako dostupne oaze mira. Od 1. studenog kreće naplata ulaznica prema izvansezonskim cjenicima koji omogućuju posjetiteljima da dožive spektakularne krajolike uz minimalan trošak i bez uobičajenih ljetnih gužvi.

Najočitiji primjer drastičnog pada cijena su Plitvička jezera, gdje ulaznica za odrasle, koja u srcu ljeta doseže i 40 eura, od 1. studenog pa sve do 31. ožujka iduće godine košta svega 10 eura. Ova cijena uključuje prijevoz električnim brodom i panoramskim vlakom, osiguranje posjetitelja te PDV, čineći cjelodnevni izlet iznimno povoljnim. Studenti za isti doživljaj trebaju izdvojiti 6 eura, a djeca od 7 do 18 godina samo 4 eura, dok je za mlađe od 7 godina ulaz besplatan. 

Trend značajnih ušteda slijede i drugi parkovi. U Nacionalnom parku Krka, cijena ulaznice za odrasle od 1. studenog pada na samo 7 eura, dok djeca plaćaju 4 eura, što je neusporedivo s ljetnih 40 eura. Za ljubitelje planinarenja i aktivnog odmora, Nacionalni park Paklenica postaje dostupan za 4 eura po osobi, dok članovi planinarskih društava, studenti i umirovljenici plaćaju 3 eura. Ovo je idealna prilika za istraživanje kanjona Velike i Male Paklenice u potpunom miru, daleko od ljetne vreve. Slična je situacija i u planinskom srcu Hrvatske, gdje posjet Nacionalnom parku Risnjak stoji 7 eura, a za povlaštene kategorije posjetitelja cijena je 5 eura.

Ništa manje primamljive nisu ni ponude otočnih nacionalnih parkova. Iako su cijene nešto više zbog specifičnosti prijevoza i sadržaja, uštede su i dalje osjetne. Primjerice, posjet Brijunima uz stručno vodstvo u izvansezonskom razdoblju stoji 25 eura za odrasle, dok su za Kornate, raj za nautičare, cijene dozvola za plovidbu također znatno niže. Nacionalni park Sjeverni Velebit nudi trodnevnu ulaznicu koja uključuje i posjet Kući Velebita za samo 7 eura, pružajući priliku za dublje istraživanje ovog planinskog masiva.

Ključne riječi
Barkod Ulaznice plitvička jezeira np kornati NP Krka

