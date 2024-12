Hrvatska dobiva outlet iz kojega tvrde da imaju najpovoljnije cijene ikada, na policama će biti više od 3.000 artikala

U ponedjeljak 9. prosinca u Kaštel Štafiliću s radom kreće Best Price Outlet, trgovina široke potrošnje s uvjerljivo najpovoljnijim cijenama na tržištu. Outlet će se, ističu iz Best Pricea, nalaziti u prostorijama u kojima je do prije nekoliko tjedana poslovao lanac namještaja Mima. Prostor od gotovo tisuću metara kvadratnih trenutno je u fazi preuređenja i punjenja polica te je ovih dana osvanuo u novom ruhu, a što je zaplijenilo pažnju zainteresiranih građana. Riječ je o dobro poznatoj lokaciji uz kaštelansku magistralu na adresi Pape Ivana Pavla II. 349.

Samo ime trgovine sugerira kako je riječ o najboljim cijenama, no da to nije samo marketinški trik uvjerava voditelj Stipe Bačelić otkrivši filozofiju poslovanja.

- U ovom trenutku punimo police artiklima, oplemenjujemo interijer i eksterijer poslovnice te procjenjujemo da ćemo kroz dva do tri tjedna imati dostupnih više od tri tisuće različitih artikala. Sva naša roba je brendirana, certificirana, provjerena i stiže u iznimno kontroliranim uvjetima koju propisuje EU regulativa. To baš svi mogu vrlo lako provjeriti i usporediti sve artikle s artiklima iz drugih trgovina. U tom smislu javnosti i budućim kupcima treba reći da smo mi outlet koji će proizvode prodavati po realnim cijenama bez velikih i pomalo pohlepnih marži na koje su hrvatski građani navikli. Upravo je to naša filozofija i nit vodilja. Dakle, isti i potpuno identični proizvod ćete u trgovačkom centru ili specijaliziranoj trgovini platiti primjerice 50 eura, a kod nas će on koštati 25 eura. Nikakve druge filozofije nema osim što na tržište izlazimo s realnim cijenama i minimalnim maržama - kazao je Bačelić dodavši kako je Best Price i službeno najpovoljniji outlet na hrvatskom i regionalnom tržištu.

Što se pak asortimana tiče on je podijeljen u dva segmenata - kućanstvo i široka potrošnja te igračke i zabava s time da bi outlet uskoro mogao biti obogaćen i asortimanom iz segmenta odjeće i obuće ali i uredske opreme. Tako se na policama može pronaći, kaže voditelj, sve od igle do lokomotive. Od kuhinjskih setova i opreme, kućanskih stvari za svakodnevnu uporabu pa sve do igračaka i plišanaca.

Doznaje se kako će u ponedjeljak biti pripremljena i iznenađenja za kupce povodom otvorenja. Građanima će se naime dijeliti fritule i kuhano vino u duhu Adventa, a najmlađe će zabavljati djed Božićnjak.

- Zabavni program za djecu i roditelje krenut će oko 15 sati. Ideja nam je ostvariti sinergiju s građanima i napraviti ugodan, obiteljski ambijent. U tom smislu će nas posjetiti i djed Božićnjak u popodnevnim satima kad se najmlađi vrate iz škola i vrtića - kaže Bačelić.

Best Priceu za sada će gravitirati stanovnici od Šibenika i Trogira, preko Kaštela, Splita, Solina pa sve do Omiša i Makarske no Bačelić kaže kako u planu imaju širenje na još jednoj lokaciji u Splitu te u Zagrebu, a što bi se trebalo realizirati tijekom iduće godine. Radno vrijeme outleta bit će od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati i zapošljavat će desetak djelatnika s tendencijom daljnjeg zapošljavanja.