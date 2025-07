Gdje parkirati po veliki vrućinama? Evo koja mjesta koja treba izbjegavati

Ljeto je vrijeme za kupanje i uživanje na jezerima, a mnogi koji žive dalje od vode često koriste automobil da dođu do tamo. Livade i polja često se koriste kao improvizirana parkirališta. Međutim, stručnjaci iz DEKRA-e upozoravaju da je to vrlo rizično, osobito kada su temperature visoke i tlo suho, kao što je trenutno. Testiranja su pokazala da se suha trava ili zemlja ispod vrućeg katalizatora mogu zapaliti u trenu, navode njemački mediji.

Nakon vožnje, motor i ispušni sustav automobila proizvode toliko topline da može doći do požara, naročito ako je vozilo parkirano na neravnoj podlozi ili u blizini niske trave, prenosi Fenix magazin. Srećom, ove opasnosti može se lako izbjeći: ako morate parkirati na livadi, birajte mjesta gdje je trava pokošena i teren ravan, te držite udaljenost od suhe trave. Također, izbjegavajte parkiranje na gomilama lišća. Iako ćete možda morati prošetati malo duže do jezera, to je bolja opcija nego rizik od velikog požara.

Najsigurnije je ostaviti automobil na mjestima gdje je površina manje zapaljiva, osobito tijekom vrućih dana. Ljeti temperature ispod haube mogu doseći i do 100 stupnjeva celzijusa, što nije dobro ni za automobil. Visoke temperature mogu oštetiti osjetljive dijelove, poput poluvodiča, koji su napravljeni da izdrže temperature od -40 do +85 stupnjeva. U slučaju oštećenja tih dijelova, vozilo možda neće moći ni pomaknuti. Loše odabrano parkirno mjesto može biti razlog za takve kvarove. Zbog toga stručnjaci preporučuju traženje sjenovitih parkirnih mjesta tijekom ljetnih dana.