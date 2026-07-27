Trik s vješalicama zaludio internet: Svi ih okreću na istu stranu, evo i zašto

Ormar je pun, a opet iz tjedna u tjedan posežemo za istim majicama, košuljama i hlačama. Problem je što često ni sami ne znamo koje komade zaista nosimo, a koji mjesecima samo zauzimaju prostor. Jednostavan trik s vješalicama može to vrlo brzo pokazati. Za ovu metodu, kako piše Blic, nije potrebno ništa kupovati niti izdvajati vrijeme za veliko pospremanje. Dovoljno je sve vješalice u ormaru okrenuti u istom smjeru. Nije važno na koju će stranu biti okrenuta kukica, bitno je samo da početni položaj bude jednak za sve komade.

Nakon što određeni komad odjeće odjenete, operete i vratite u ormar, njegovu vješalicu okrenite na suprotnu stranu. Tako ćete tijekom nadolazećih tjedana postupno dobiti vrlo jasan pregled onoga što stvarno koristite. Nakon mjesec ili dva dovoljno je pogledati ormar. Odjeća na vješalicama koje su ostale u početnom položaju nije nošena otkako ste započeli s ovim malim testom.

Takvi komadi, naravno, ne moraju odmah završiti izvan ormara. Zimski kaput usred ljeta ili svečana odjeća koju nosite samo u posebnim prilikama teško se mogu uspoređivati s majicom ili hlačama za svakodnevno nošenje. Ipak, metoda može pomoći pri odluci što doista vrijedi zadržati.

Kod odjeće koju mjesecima niste dotaknuli korisno je zapitati se pristaje li vam još, osjećate li se dobro dok je nosite i biste li je danas ponovno kupili. Ako je odgovor uglavnom negativan, možda je vrijeme da joj pronađete novog vlasnika. Odjeća koja je još očuvana može se prodati, pokloniti ili donirati, umjesto da godinama stoji zaboravljena na dnu ormara. Prednost ovog trika upravo je u njegovoj jednostavnosti. Ne zahtijeva posebno vođenje evidencije niti veliko pospremanje, a nakon jedne sezone vrlo jasno pokazuje koliko odjeće u ormaru zapravo koristite i bez čega biste vjerojatno mogli.