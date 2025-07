Alfa Romeo vratio se u B segment s novim najmanjim modelom u svojoj ponudi – Juniorom. Klasični B-SUV automobil dugačak 417 centimetara pogođena je mjera za okretan gradski model koji nudi sasvim solidnu prostranost u kabini, ali i vrlo prostran prtljažnik od 415 litara. Alfa Romeo Junior prvi je Alfin automobil koji koristi Stellantisovu platformu, termalne i elektromotore pa Junior koristi tehnologiju koju već poznajemo iz mnogih modela Peugeota, Citroena, Opela, Jeepa, Fiata... Tradicionalni 'alfisti' zbog toga nisu oduševljeni, ali s druge strane moderna i ekološka platforma donosi živahan, pouzdan i štedljiv hibridni pogon - koji je već ugrađen u milijune automobila - u zavodljivom dizajnerskom pakiranju u poznatom Alfinom sportskom stilu. A u dizajnu su Talijani pravi majstori, pa ne čudi da se za Juniorom mnogi okreću na cesti, pogotovo kad je u atraktivnoj Alfinoj crvenoj boji (doplata za metalik Glorius crvenu boju 1200 eura), kao naš testni Junior 1,2 Ibrida Speciale.

FOTO Provjerili smo je li izgled jedini pravi adut talijanskog kompaktnog SUV-a

Po dizajnu eksterijera, ali i razigranog interijera Junior je zaista originalan, bez obzira što su neki detalji, poput sklopke automatskog mjenjača ili dizajna ključa, istovjetni kao u drugim Stellantisovim modelima. Kokpit je prilagođen vozaču, ispred njega je digitalna instrumentna ploča sa zaslonom od 10,25 inča, dok je u sredini armaturne ploče zaslon osjetljiv na dodir od 10,1 inča. Luksuzna su i sjedala presvučena kombinacijom umjetne kože i tkanine, električno namjestiva i grijana sprijeda. No, tu su i posebni detalji poput otvora ventilacije sa znakom Alfa Romea ispod kojih je ambijentalno osvjetljenje pa sve to noću izgleda vrlo efektno, s daškom premiuma. Poznati blagi hibridni sustav oslanja se na 48-V Hybrid VGT (turbo s promjenjivom geometrijom) arhitekturu od 136 KS i 230 Nm okretnog momenta dostupnog već od 1500 o/min. Motor s unutarnjim izgaranjem temelji se na 1,2-litrenom 3-cilindričnom motoru s Millerovim ciklusom s turbo promjenjivom geometrijom. Električna komponenta sastoji se od 48-voltne litij-ionske baterije kapaciteta 0,9 kWh i elektromotora od 21 kW ugrađenog u inovativni 6-stupanjski mjenjač s dvostrukom spojkom. Blagi hibridni sustav posebno je štedljiv u gradskim uvjetima vožnje gdje Junior Ibrida nudi iznimno glatku vožnju u električnom načinu rada više od 50% vremena. Pogon je zaista pravi biser u današnjem vremenu kada se traži ekološka komponenta, jer je vrlo štedljiv, pogotovo u gradskoj vožnji, a istovremeno nudi gotovo sportske performanse. Junior do stotke stiže za 8,9 sekundi, dok mu je maksimalna brzina 200 km/h. U praksi to izgleda još potentnije, pogotovo kada putem prekidača DNA za odabir načina vožnje odabere slovo D, za dinamičnu vožnju kada brže reagiraju upravljač, papučica gasa i mjenjač.

Talijani su značajnije poradili na ovjesu, pa je Junior osjetno dinamičniji u vožnji od svojih Stellantis "blizanaca" i pruža zabavu dostojnu Alfinog znaka. No, nije neudoban, dapače. Pritom je vrlo štedljiv, u gradu nam je potrošnja bila ispod 6 l/100 km (ako se pazi može i još niže), dok na 130 km/h troši oko sedam litara benzina. SUV automobili B segmenta sada su doista tražena roba u Europi, a Alfa Romeo s Juniorom nudi originalni dizajn i provjerenu tehnologiju s vrlo živahnim i štedljivim pogonom uz premium opremu poput alu 18" naplataka, automatskog klima-uređaja, kamere za vožnju unatrag, ambijentalnog osvjetljenja, multimedije uz navigaciju, električnih vratiju prtljažnika... Cijena uz bogatu opremu Speciale iznosi 30.490 eura.