FOTO Opelov novi kompaktni SUV košta od 22.990 eura, a dolazi i sa sedam sjedala

U Hrvatsku je stigla nova Opel Frontera po početnoj cijeni od 22.990 eura za izvedbu s 1,2-litrenim hibridnim pogonom od 110 konjskih snaga. Novi Opelov predstavnik u B-SUV segmentu dobio je pozato ime koje je nosio terenac iz 90-ih godina prošlog stoljeća, a na tržištu mijenja model Crossland. Nova Frontera dugačka je 438 centimetara, čime je 17 cm duža od svog prethodnika Crosslanda. U sadašnjoj gami Frontera je između manje Mokke - od koje je duža 23 cm - i većeg novog Grandlanda od kojeg je kraća 27 centimetara. Frontera je za B-SUV segment zaista prostrana, uz izduženi međuosovinski razmak od 267 centimetara. Prostranost dokazuje i mogućnost doplate za treći red s dva pomoćna sjedala (1000 eura dostupna uz opremu GS od jeseni) s kojim postaje sedmerosjed. SUV oblik donio je mnogo prostora u drugom redu sjedala pa se Frontera s pravom može nazvati obiteljskim automobilom, pogotovo kad uzmemo u obzir vrlo izdašan prtljažnik pravilnog oblika koji prima 450 litara. Dodatnu svestranost omogućuje stražnja klupa djeljiva u omjeru 60:40, a u osnovnoj opremi dolazi i podnica prtljažnika podesiva u dvije razine. Osim toga, oni koji na putovanje trebaju ponijeti još više prtljage ili žele u potpunosti iskoristiti nosivost krova veću od 200 kilograma mogu naručiti funkcionalne krovne nosače koji su dostupni uz nadoplatu.

FOTO Frontera: Opelov novi kompaktni SUV košta od 22.990 eura, a dolazi i sa sedam sjedala

Interijer je moderan, materijali su ugodni, a praktičnost i preglednost odlični. Izduženi vodoravni ukrasni elementi na ploči s instrumentima i vratima vizualno proširuju ionako prozračnu kabinu. Opelovim potpuno digitalnim kokpitom Pure Panel s dva zaslona veličine 10 inča i multimedijskim sustavom za informiranje i zabavu rukuje se jednostavno i fluidno, a u ruke sjajno sjeda i novi elegantan upravljač. Frontera je blizanac Citroena C3 Aircross s kojim dijeli gotovo sve - osim dizajnerskih detalja interijera i eksterijera te postavki ovjesa. Fronterin ovjes je nešto tvrđe podešen, pa je dinamika vožnje nešto bolja, dok je kod Citroena naslasak stavljen na udobnost. Uz Fonteru se nude dva paketa opreme, početni Edition koji već ima sve ono što očekujemo u modernom automobilu te luksuzniji GS za koji se doplaćuje 2000 eura (od 24.990 eura) i koji između ostalog donosi krov u crnoj boji, 17" aluminijske naplatke, ambijentalno osvjetljenje, automatsku klimu, 10" središnji zaslon u boji osjetljiv na dodir uz navigaciju...

U ponudi su dvije verzije blagog hibrida i jedna električna varijanta. Električna verzija nudi 113 konja i kapacitet baterije od 44 kWh te ima doseg od 310 kilometara. Cijena je vrlo konkurentna - 27.990 eura. No, prodajno se više očekuje od dvije verzije s poznatom Stellantisovom tehnologijom hibridnog pogona od 48 V koje dolaze sa 110 i 145 KS. Temelje se na 1,2-litrenom turbobenzincu, koji u slabijoj izvedbi razvija 100 KS, a u snažnijoj 136 konja. Oba rade u kombinaciji s električnim motorom snage 21 kW (28 KS) i litij-ionskom baterijom 48V kapaciteta 0,9 kWh te s elektrificiranim mjenjačem sa šest stupnjeva prijenosa i dvostrukom spojkom pa su potrošnja goriva i emisije CO2 znatno manji u usporedbi s modelom s uobičajenim pogonom. Blagohibridni sustav u gradskoj vožnji ima elemente pravog hibrida i uz blažu nogu na gasu 50% vremena može voziti samo na struju. Početni sustavno razvija, dakle, 110 KS (11 s do stotke, 180 km/h maksimalna brzina) i prema WLTP-u prosječno troši 5,5 l/100 km. Snažnija verzija sa 145 KS ima prosječnu potrošnju od 5,3 l/100 km. Do stotke stiže za devet sekundi i maksimalno razvija 190 km/h. Za snažniji motor doplata je 1000 eura, odnosno cijena kreće od 23.990 eura.