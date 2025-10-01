Famozni PIN odlazi u povijest? Transakcije bi uskoro trebale izgledati puno drukčije, ovo su detalji

Pri plaćanju karticom, bilo da odabiremo napojnicu ili odobravamo veću svotu, do sada smo morali unositi PIN. Pritiskanje tipki ili upravljanje zaslonom nije samo nezgodno, nego i mjesto na kojem se lako nakupljaju mikrobi. Tim sa Sveučilišta British Columbia stoga radi na alternativi. Njihov pristup je da karticom upravljamo jednostavnim pokretima ruke, poput brisanja ili kucanja. Ovi pokreti trebali bi učiniti beskontaktno plaćanje jednostavnijim, higijenskim i pristupačnijim, piše Smart Up News.

Princip je jednostavan: pri svakoj transakciji kartica i terminal već razmjenjuju radio signale. Istraživači su iskoristili te signale i dodali male zavojnice na uređaj. To stvara sitne promjene u magnetskom polju koje omogućuju prepoznavanje je li kartica pomaknuta ulijevo ili je kratko dotaknuta. Računalni program povezuje te promjene s odgovarajućim pokretima. Tako se mogu prepoznati čak devet različitih pokreta – uključujući brisanje u četiri smjera, dvostruki dodir i kratko pomicanje. U testiranjima, sustav je postigao točnost veća od 90%.

Najvažniji aspekt nije sam pokret, već činjenica da nitko ne mora dodirivati terminal. Kartica se samo pomiče iznad antene; uređaj „čita“ uzorke u signalu i prepoznaje pokret. Zajedničke površine za pritisak tipki više nisu potrebne, čime se smanjuje rizik od prijenosa mikroba. Za odabir napojnice ili odobravanje transakcije, dovoljan je samo jedan pokret ili dvostruki dodir.

Umjesto da pritisnemo male tipke, dovoljni su jednostavni pokreti ruke. To pomaže osobama s motoričkim poteškoćama i čini upotrebu lakšom za starije osobe jer nisu potrebni komplicirani unosi. S NFC sustavom sa Sveučilišta British Columbia, PIN kodovi mogli bi biti zamijenjeni pokretima, čineći plaćanje higijenskijim.

Za razliku od brojevnih kodova, vlastiti pokreti je teže pratiti. Istraživači pokazuju da gestovni kodovi mogu poslužiti kao drugi sloj sigurnosti. Iako postoji zabrinutost da bi netko mogao gledati preko ramena, u slučaju gubitka kartice, pronađeni obično neće znati gestovni kod. "Interakcija putem pokreta mogla bi također pružiti dodatnu sigurnosnu razinu", kaže doktorand Bu Li.

Sustav prepoznaje devet pokreta, uključujući različite smjerove brisanja, kratke dodire i pomicanje. U testiranjima, točnost prepoznavanja bila je oko 92%, s obzirom na različite osobe. Dvije geste bile su malo teže za prepoznati (pomicanje prema gore, slobodni vertikalni pokret), ali oznake ili promjena položaja terminala to mogu olakšati. Dodatne zavojnice na uređaju, koje omogućuju prepoznavanje smjerova, minimalno smanjuju signal.

Tehnologija se može ugraditi u terminale za najviše 20 USD po uređaju. Mnogi uređaji već imaju dovoljno računalne snage, a u nuždi postoji mala i jeftina nadogradnja. Prema riječima voditelja projekta Roberta Xioa, mnogi terminali već su dobro opremljeni za ovu tehnologiju.